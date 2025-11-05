https://1prime.ru/20251105/evro--864241639.html

Евро дорожает к доллару после публикации макростатистики из еврозоны

Евро дорожает к доллару после публикации макростатистики из еврозоны

МОСКВА, 5 ноя - ПРАЙМ. Курс евро к доллару в среду днем увеличивается после публикации данных из еврозоны, в то время как в США продолжается шатдаун правительства, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 12.24 мск курс евро к доллару рос до 1,1489 доллара с 1,1483 доллара за евро. Курс доллара к иене снижался до 153,53 иены со 153,66 иены за доллар с уровня прошлого закрытия. Индекс доллара (курс к корзине валют шести стран - торговых партнеров США) уменьшался на 0,05%, до 100,16 пункта. Композитный индекс деловой активности (PMI) в промышленности и сфере услуг еврозоны, по окончательной оценке, в октябре вырос до 52,5 пункта с 51,2 пункта в сентябре, что оказалось лучше предварительной оценки в 52,2 пункта, а также самым высоким значением за два года и пять месяцев. Оценка PMI услуг еврозоны также была улучшена. Композитный PMI и индекс услуг Германии были улучшены, значения стали самыми высокими за два года и пять месяцев. Оба индекса Франции также были повышены по сравнению с предварительными оценками. По данным Федерального статистического бюро Германии (Destatis), объем промышленных заказов в стране в сентябре вырос на 1,1% к августу, ожидался рост только на 1%. Промышленное производство Франции в сентябре поднялось на 0,8% в месячном выражении, прогнозировалось увеличение лишь на 0,1%. В США 1 октября начался новый финансовый год, при этом конгресс не успел согласовать бюджет и правительство теперь не может работать. Такой шатдаун в Соединенных Штатах подразумевает прекращение работы части госучреждений, финансируемых непосредственно конгрессом, из-за отсутствия согласованного бюджета на следующий финансовый год. Текущая приостановка работы правительства при президенте Дональде Трампе стала самой длительной в истории страны. Инвесторы в то же время ожидают статистику из США. Позднее в среду запланирована публикация данных аналитической компании Automatic Data Processing (ADP) о занятости в США. По прогнозам аналитиков, число рабочих мест в частных компаниях страны в октябре выросло на 25 тысяч. Также в среду Институт управления поставками (Institute for Supply Management, ISM) опубликует макростатистику по США. По прогнозам аналитиков, индекс деловой активности в сфере услуг страны в октябре вырос до 50,8% с уровня сентября в 50%.

