Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Евро дорожает к доллару после публикации макростатистики из еврозоны - 05.11.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20251105/evro--864241639.html
Евро дорожает к доллару после публикации макростатистики из еврозоны
Евро дорожает к доллару после публикации макростатистики из еврозоны - 05.11.2025, ПРАЙМ
Евро дорожает к доллару после публикации макростатистики из еврозоны
Курс евро к доллару в среду днем увеличивается после публикации данных из еврозоны, в то время как в США продолжается шатдаун правительства, свидетельствуют... | 05.11.2025, ПРАЙМ
2025-11-05T13:03+0300
2025-11-05T13:03+0300
экономика
сша
франция
германия
дональд трамп
pmi
рынок
финансы
мировая экономика
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/0c/01/853233057_0:294:2595:1754_1920x0_80_0_0_925d3bc9a3117d5e6f2ec53ea2fb7157.jpg
МОСКВА, 5 ноя - ПРАЙМ. Курс евро к доллару в среду днем увеличивается после публикации данных из еврозоны, в то время как в США продолжается шатдаун правительства, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 12.24 мск курс евро к доллару рос до 1,1489 доллара с 1,1483 доллара за евро. Курс доллара к иене снижался до 153,53 иены со 153,66 иены за доллар с уровня прошлого закрытия. Индекс доллара (курс к корзине валют шести стран - торговых партнеров США) уменьшался на 0,05%, до 100,16 пункта. Композитный индекс деловой активности (PMI) в промышленности и сфере услуг еврозоны, по окончательной оценке, в октябре вырос до 52,5 пункта с 51,2 пункта в сентябре, что оказалось лучше предварительной оценки в 52,2 пункта, а также самым высоким значением за два года и пять месяцев. Оценка PMI услуг еврозоны также была улучшена. Композитный PMI и индекс услуг Германии были улучшены, значения стали самыми высокими за два года и пять месяцев. Оба индекса Франции также были повышены по сравнению с предварительными оценками. По данным Федерального статистического бюро Германии (Destatis), объем промышленных заказов в стране в сентябре вырос на 1,1% к августу, ожидался рост только на 1%. Промышленное производство Франции в сентябре поднялось на 0,8% в месячном выражении, прогнозировалось увеличение лишь на 0,1%. В США 1 октября начался новый финансовый год, при этом конгресс не успел согласовать бюджет и правительство теперь не может работать. Такой шатдаун в Соединенных Штатах подразумевает прекращение работы части госучреждений, финансируемых непосредственно конгрессом, из-за отсутствия согласованного бюджета на следующий финансовый год. Текущая приостановка работы правительства при президенте Дональде Трампе стала самой длительной в истории страны. Инвесторы в то же время ожидают статистику из США. Позднее в среду запланирована публикация данных аналитической компании Automatic Data Processing (ADP) о занятости в США. По прогнозам аналитиков, число рабочих мест в частных компаниях страны в октябре выросло на 25 тысяч. Также в среду Институт управления поставками (Institute for Supply Management, ISM) опубликует макростатистику по США. По прогнозам аналитиков, индекс деловой активности в сфере услуг страны в октябре вырос до 50,8% с уровня сентября в 50%.
https://1prime.ru/20251105/rubl--864238776.html
сша
франция
германия
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/0c/01/853233057_0:51:2595:1997_1920x0_80_0_0_e7eba5da5a0c43618ba2a934dedf0168.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
сша, франция, германия, дональд трамп, pmi, рынок, финансы, мировая экономика
Экономика, США, ФРАНЦИЯ, ГЕРМАНИЯ, Дональд Трамп, PMI, Рынок, Финансы, Мировая экономика
13:03 05.11.2025
 
Евро дорожает к доллару после публикации макростатистики из еврозоны

Курс евро к доллару в среду днем увеличивается после публикации данных из еврозоны

© РИА Новости . Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанкКурсы валют в Москве
Курсы валют в Москве - ПРАЙМ, 1920, 05.11.2025
Курсы валют в Москве. Архивное фото
© РИА Новости . Михаил Воскресенский
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 5 ноя - ПРАЙМ. Курс евро к доллару в среду днем увеличивается после публикации данных из еврозоны, в то время как в США продолжается шатдаун правительства, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 12.24 мск курс евро к доллару рос до 1,1489 доллара с 1,1483 доллара за евро. Курс доллара к иене снижался до 153,53 иены со 153,66 иены за доллар с уровня прошлого закрытия. Индекс доллара (курс к корзине валют шести стран - торговых партнеров США) уменьшался на 0,05%, до 100,16 пункта.
Композитный индекс деловой активности (PMI) в промышленности и сфере услуг еврозоны, по окончательной оценке, в октябре вырос до 52,5 пункта с 51,2 пункта в сентябре, что оказалось лучше предварительной оценки в 52,2 пункта, а также самым высоким значением за два года и пять месяцев. Оценка PMI услуг еврозоны также была улучшена.
Композитный PMI и индекс услуг Германии были улучшены, значения стали самыми высокими за два года и пять месяцев. Оба индекса Франции также были повышены по сравнению с предварительными оценками.
По данным Федерального статистического бюро Германии (Destatis), объем промышленных заказов в стране в сентябре вырос на 1,1% к августу, ожидался рост только на 1%.
Промышленное производство Франции в сентябре поднялось на 0,8% в месячном выражении, прогнозировалось увеличение лишь на 0,1%.
В США 1 октября начался новый финансовый год, при этом конгресс не успел согласовать бюджет и правительство теперь не может работать. Такой шатдаун в Соединенных Штатах подразумевает прекращение работы части госучреждений, финансируемых непосредственно конгрессом, из-за отсутствия согласованного бюджета на следующий финансовый год. Текущая приостановка работы правительства при президенте Дональде Трампе стала самой длительной в истории страны.
Инвесторы в то же время ожидают статистику из США. Позднее в среду запланирована публикация данных аналитической компании Automatic Data Processing (ADP) о занятости в США. По прогнозам аналитиков, число рабочих мест в частных компаниях страны в октябре выросло на 25 тысяч.
Также в среду Институт управления поставками (Institute for Supply Management, ISM) опубликует макростатистику по США. По прогнозам аналитиков, индекс деловой активности в сфере услуг страны в октябре вырос до 50,8% с уровня сентября в 50%.
Рубль - ПРАЙМ, 1920, 05.11.2025
Рубль заметно слабеет к юаню на Московской бирже в первые часы торгов среды
12:02
 
ЭкономикаСШАФРАНЦИЯГЕРМАНИЯДональд ТрампPMIРынокФинансыМировая экономика
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала