"Сумасшедшая подружка". На Западе объяснили нюанс в отношении к России
"Сумасшедшая подружка". На Западе объяснили нюанс в отношении к России - 05.11.2025, ПРАЙМ
"Сумасшедшая подружка". На Западе объяснили нюанс в отношении к России
На данный момент нет ни одного шанса на установление уважительных отношений между Россией и странами Европейского союза, заявил экс-аналитик ЦРУ Ларри Джонсон в | 05.11.2025, ПРАЙМ
2025-11-05T02:25+0300
2025-11-05T02:25+0300
2025-11-05T02:26+0300
МОСКВА, 5 ноя — ПРАЙМ. На данный момент нет ни одного шанса на установление уважительных отношений между Россией и странами Европейского союза, заявил экс-аналитик ЦРУ Ларри Джонсон в эфире YouTube-канала."К сожалению, отношения между Россией и Европой похожи на отношения с сумасшедшей подружкой. И что бы вы ни делали, чтобы с ней поладить — успокоить ее или сделать ей подарок, она все равно злится и угрожает. Таковы отношения между Россией и Европой. Европа — это сумасшедшая подружка. <…> Так что нет никаких оснований надеяться на создание отношений, основанных на взаимном уважении", — сказал аналитик.Европейский союз уже на протяжении нескольких лет предпринимает попытки оказывать на Москву давление через санкции, и эти меры продолжают усиливаться. При этом на Западе не раз высказывали мнение, что такие ограничения малоэффективны, в то время как в России отмечали, что страна способна с ними справиться. Ранее президент России Владимир Путин подчеркивал, что политика сдерживания и ослабления — это долгосрочная стратегия недоброжелателей Москвы, а введенные санкции нанесли существенный удар по всей мировой экономике. Он также отметил, что главная цель Запада — ухудшение условий жизни миллионов людей.
Джонсон: Россия не сможет установить доверительные отношения с Европой
МОСКВА, 5 ноя — ПРАЙМ.
На данный момент нет ни одного шанса на установление уважительных отношений между Россией и странами Европейского союза, заявил экс-аналитик ЦРУ Ларри Джонсон в эфире
YouTube-канала.
"К сожалению, отношения между Россией и Европой похожи на отношения с сумасшедшей подружкой. И что бы вы ни делали, чтобы с ней поладить — успокоить ее или сделать ей подарок, она все равно злится и угрожает. Таковы отношения между Россией и Европой. Европа — это сумасшедшая подружка. <…> Так что нет никаких оснований надеяться на создание отношений, основанных на взаимном уважении", — сказал аналитик.
Европейский союз уже на протяжении нескольких лет предпринимает попытки оказывать на Москву давление через санкции, и эти меры продолжают усиливаться. При этом на Западе не раз высказывали мнение, что такие ограничения малоэффективны, в то время как в России отмечали, что страна способна с ними справиться.
Ранее президент России Владимир Путин подчеркивал, что политика сдерживания и ослабления — это долгосрочная стратегия недоброжелателей Москвы, а введенные санкции нанесли существенный удар по всей мировой экономике. Он также отметил, что главная цель Запада — ухудшение условий жизни миллионов людей.
