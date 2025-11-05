https://1prime.ru/20251105/evropa-864229653.html

"Сумасшедшая подружка". На Западе объяснили нюанс в отношении к России

"Сумасшедшая подружка". На Западе объяснили нюанс в отношении к России - 05.11.2025, ПРАЙМ

"Сумасшедшая подружка". На Западе объяснили нюанс в отношении к России

На данный момент нет ни одного шанса на установление уважительных отношений между Россией и странами Европейского союза, заявил экс-аналитик ЦРУ Ларри Джонсон в | 05.11.2025, ПРАЙМ

2025-11-05T02:25+0300

2025-11-05T02:25+0300

2025-11-05T02:26+0300

экономика

россия

европа

запад

мировая экономика

москва

владимир путин

цру

https://cdnn.1prime.ru/img/82866/19/828661996_0:156:3087:1892_1920x0_80_0_0_434a22447bd6782c8205b668ae272a22.jpg

МОСКВА, 5 ноя — ПРАЙМ. На данный момент нет ни одного шанса на установление уважительных отношений между Россией и странами Европейского союза, заявил экс-аналитик ЦРУ Ларри Джонсон в эфире YouTube-канала."К сожалению, отношения между Россией и Европой похожи на отношения с сумасшедшей подружкой. И что бы вы ни делали, чтобы с ней поладить — успокоить ее или сделать ей подарок, она все равно злится и угрожает. Таковы отношения между Россией и Европой. Европа — это сумасшедшая подружка. <…> Так что нет никаких оснований надеяться на создание отношений, основанных на взаимном уважении", — сказал аналитик.Европейский союз уже на протяжении нескольких лет предпринимает попытки оказывать на Москву давление через санкции, и эти меры продолжают усиливаться. При этом на Западе не раз высказывали мнение, что такие ограничения малоэффективны, в то время как в России отмечали, что страна способна с ними справиться. Ранее президент России Владимир Путин подчеркивал, что политика сдерживания и ослабления — это долгосрочная стратегия недоброжелателей Москвы, а введенные санкции нанесли существенный удар по всей мировой экономике. Он также отметил, что главная цель Запада — ухудшение условий жизни миллионов людей.

https://1prime.ru/20251104/aktivy-864225106.html

европа

запад

москва

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, европа, запад, мировая экономика, москва, владимир путин, цру