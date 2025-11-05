Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
"Сумасшедшая подружка". На Западе объяснили нюанс в отношении к России - 05.11.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20251105/evropa-864229653.html
"Сумасшедшая подружка". На Западе объяснили нюанс в отношении к России
"Сумасшедшая подружка". На Западе объяснили нюанс в отношении к России - 05.11.2025, ПРАЙМ
"Сумасшедшая подружка". На Западе объяснили нюанс в отношении к России
На данный момент нет ни одного шанса на установление уважительных отношений между Россией и странами Европейского союза, заявил экс-аналитик ЦРУ Ларри Джонсон в | 05.11.2025, ПРАЙМ
2025-11-05T02:25+0300
2025-11-05T02:26+0300
экономика
россия
европа
запад
мировая экономика
москва
владимир путин
цру
https://cdnn.1prime.ru/img/82866/19/828661996_0:156:3087:1892_1920x0_80_0_0_434a22447bd6782c8205b668ae272a22.jpg
МОСКВА, 5 ноя — ПРАЙМ. На данный момент нет ни одного шанса на установление уважительных отношений между Россией и странами Европейского союза, заявил экс-аналитик ЦРУ Ларри Джонсон в эфире YouTube-канала."К сожалению, отношения между Россией и Европой похожи на отношения с сумасшедшей подружкой. И что бы вы ни делали, чтобы с ней поладить — успокоить ее или сделать ей подарок, она все равно злится и угрожает. Таковы отношения между Россией и Европой. Европа — это сумасшедшая подружка. &lt;…&gt; Так что нет никаких оснований надеяться на создание отношений, основанных на взаимном уважении", — сказал аналитик.Европейский союз уже на протяжении нескольких лет предпринимает попытки оказывать на Москву давление через санкции, и эти меры продолжают усиливаться. При этом на Западе не раз высказывали мнение, что такие ограничения малоэффективны, в то время как в России отмечали, что страна способна с ними справиться. Ранее президент России Владимир Путин подчеркивал, что политика сдерживания и ослабления — это долгосрочная стратегия недоброжелателей Москвы, а введенные санкции нанесли существенный удар по всей мировой экономике. Он также отметил, что главная цель Запада — ухудшение условий жизни миллионов людей.
https://1prime.ru/20251104/aktivy-864225106.html
европа
запад
москва
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/82866/19/828661996_177:0:2908:2048_1920x0_80_0_0_321151a870cc7ddf4b8c4e9c79263f17.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
россия, европа, запад, мировая экономика, москва, владимир путин, цру
Экономика, РОССИЯ, ЕВРОПА, ЗАПАД, Мировая экономика, МОСКВА, Владимир Путин, ЦРУ
02:25 05.11.2025 (обновлено: 02:26 05.11.2025)
 
"Сумасшедшая подружка". На Западе объяснили нюанс в отношении к России

Джонсон: Россия не сможет установить доверительные отношения с Европой

© РИА Новости . Владимир Сергеев | Перейти в медиабанкФлаги России и ЕС
Флаги России и ЕС - ПРАЙМ, 1920, 05.11.2025
© РИА Новости . Владимир Сергеев
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 5 ноя — ПРАЙМ. На данный момент нет ни одного шанса на установление уважительных отношений между Россией и странами Европейского союза, заявил экс-аналитик ЦРУ Ларри Джонсон в эфире YouTube-канала.
"К сожалению, отношения между Россией и Европой похожи на отношения с сумасшедшей подружкой. И что бы вы ни делали, чтобы с ней поладить — успокоить ее или сделать ей подарок, она все равно злится и угрожает. Таковы отношения между Россией и Европой. Европа — это сумасшедшая подружка. <…> Так что нет никаких оснований надеяться на создание отношений, основанных на взаимном уважении", — сказал аналитик.
Европейский союз уже на протяжении нескольких лет предпринимает попытки оказывать на Москву давление через санкции, и эти меры продолжают усиливаться. При этом на Западе не раз высказывали мнение, что такие ограничения малоэффективны, в то время как в России отмечали, что страна способна с ними справиться.
Ранее президент России Владимир Путин подчеркивал, что политика сдерживания и ослабления — это долгосрочная стратегия недоброжелателей Москвы, а введенные санкции нанесли существенный удар по всей мировой экономике. Он также отметил, что главная цель Запада — ухудшение условий жизни миллионов людей.
Флаги ЕС в Брюсселе - ПРАЙМ, 1920, 04.11.2025
"Придется пожертвовать". На Западе сделали заявление о конфликте с Россией
Вчера, 23:03
 
ЭкономикаРОССИЯЕВРОПАЗАПАДМировая экономикаМОСКВАВладимир ПутинЦРУ
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала