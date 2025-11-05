https://1prime.ru/20251105/evropa-864272688.html

"Словно мир гарантирован". В Европе испугались последствий войны с Россией

МОСКВА, 5 ноя — ПРАЙМ. Европа не готова к ведению войны с Россией, несмотря на громкие заявления политиков, пишет The European Conservative."В сфере производства снарядов Брюссель сталкивается с "ужасающей картиной". Европа не располагает достаточным количеством вооружения для конфронтации с Россией", – отмечается в публикации.По данным Французского института международных отношений, в 2025 году 20 из 30 европейских стран-членов НАТО имеют сухопутные войска численностью менее 15 000 человек. В то же время Урсула фон дер Ляйен настаивает, что союз должен "защищать каждый квадратный сантиметр своей территории"."Таким образом, Европа сталкивается с противоречием: политики говорят на языке войны, но ведут себя так, словно мир гарантирован", — подчеркивает автор.В материале отмечается, что все усилия Брюсселя по укреплению армии сводятся к гонке вооружений, которая не имеет поддержки общества и не подкреплена производственными возможностями. Блок на самом деле не готов к войне, которую сам же пытается развязать, и надеется лишь на защиту США и продолжение конфликта на Украине.Россия не раз выражала обеспокоенность беспрецедентной активностью НАТО у своих западных границ. Альянс наращивает вооружение под видом "сдерживания агрессии", при этом Кремль заявляет, что Россия никому не угрожает, но не оставит без внимания потенциально опасные действия. Москва открыта к диалогу на равноправной основе, а Запад должен отказаться от курса милитаризации Европы.

