ФАС выявила картель при вывозе коммунальных отходов

МОСКВА, 5 ноя - ПРАЙМ. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России выявила картель в сфере транспортировки твердых коммунальных отходов (ТКО) на сумму 4,4 миллиарда рублей, сообщили в ведомстве. "ФАС выявила картель в сфере транспортирования ТКО на сумму 4,4 миллиарда рублей. Торги проходили на оказание услуг по транспортированию твердых коммунальных отходов на территории Забайкальского края", - говорится в сообщении. Отмечается, что ведомство возбудило дело о нарушении антимонопольного законодательства в отношении ООО "Автолидер", ООО "Мехуборка Забайкалье", ООО "Трансвэй", ООО "Эко-Гарант" и хозяйствующего субъекта, которые подозреваются в сговоре при участии в торгах, организованных и проведенных региональным оператором обращения с ТКО. Уточняется, что общая сумма начальных максимальных цен контрактов составила 4 479 742 623 рубля. В случае установления вины участникам картеля грозят оборотные штрафы в соответствии с КоАП РФ.

