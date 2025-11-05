Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
МОСКВА, 5 ноя - ПРАЙМ. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России выявила картель в сфере транспортировки твердых коммунальных отходов (ТКО) на сумму 4,4 миллиарда рублей, сообщили в ведомстве. "ФАС выявила картель в сфере транспортирования ТКО на сумму 4,4 миллиарда рублей. Торги проходили на оказание услуг по транспортированию твердых коммунальных отходов на территории Забайкальского края", - говорится в сообщении. Отмечается, что ведомство возбудило дело о нарушении антимонопольного законодательства в отношении ООО "Автолидер", ООО "Мехуборка Забайкалье", ООО "Трансвэй", ООО "Эко-Гарант" и хозяйствующего субъекта, которые подозреваются в сговоре при участии в торгах, организованных и проведенных региональным оператором обращения с ТКО. Уточняется, что общая сумма начальных максимальных цен контрактов составила 4 479 742 623 рубля. В случае установления вины участникам картеля грозят оборотные штрафы в соответствии с КоАП РФ.
Экономика, РФ, РОССИЯ
11:40 05.11.2025
 
ФАС выявила картель при вывозе коммунальных отходов

ФАС РФ выявила картель при вывозе коммунальных отходов более чем на 4,4 млрд руб

© РИА Новости . Алексей Филиппов | Перейти в медиабанкТабличка на здании Федеральной антимонопольной службы России
Табличка на здании Федеральной антимонопольной службы России - ПРАЙМ, 1920, 05.11.2025
Табличка на здании Федеральной антимонопольной службы России. Архивное фото
© РИА Новости . Алексей Филиппов
Перейти в медиабанк
МОСКВА, 5 ноя - ПРАЙМ. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России выявила картель в сфере транспортировки твердых коммунальных отходов (ТКО) на сумму 4,4 миллиарда рублей, сообщили в ведомстве.
"ФАС выявила картель в сфере транспортирования ТКО на сумму 4,4 миллиарда рублей. Торги проходили на оказание услуг по транспортированию твердых коммунальных отходов на территории Забайкальского края", - говорится в сообщении.
Отмечается, что ведомство возбудило дело о нарушении антимонопольного законодательства в отношении ООО "Автолидер", ООО "Мехуборка Забайкалье", ООО "Трансвэй", ООО "Эко-Гарант" и хозяйствующего субъекта, которые подозреваются в сговоре при участии в торгах, организованных и проведенных региональным оператором обращения с ТКО.
Уточняется, что общая сумма начальных максимальных цен контрактов составила 4 479 742 623 рубля. В случае установления вины участникам картеля грозят оборотные штрафы в соответствии с КоАП РФ.
ЭкономикаРФРОССИЯ
 
 
