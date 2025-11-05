Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Президент Филиппин продлил запрет на импорт риса до конца года - 05.11.2025
Президент Филиппин продлил запрет на импорт риса до конца года
2025-11-05T18:20+0300
2025-11-05T18:20+0300
МОСКВА, 5 ноя - ПРАЙМ. Президент Филиппин Фердинанд Маркос-младший продлил запрет на импорт риса в страну до конца 2025 года, сообщает филиппинский телеканал GMA News. Президент Филиппин Фердинанд Маркос-младший 6 августа этого года объявил о 60-дневной приостановке импорта риса в страну, которая началась 1 сентября 2025 года. Сообщалось, что временное прекращение импорта риса призвано помочь стабилизировать цены на рис и защитить местных фермеров от более дешевого импортного риса. "Маркос официально продлил запрет на импорт риса до конца 2025 года и поручил министерству сельского хозяйства, министерству торговли и промышленности и министерству экономики, планирования и развития в течение 30 дней организовать встречу для оценки последствий приостановки", - передает телеканал. Сообщается, что указанные ведомства также должны будут предоставить президенту совместную рекомендацию о продлении или же сокращении срока приостановки импорта риса в страну. В сентябре РИА Новости по данным филиппинской статслужбы подсчитало, что страны, поставляющие рис Филиппинам, могут потерять около 613 миллионов долларов из-за запрета Манилы на импорт риса на 60 дней. По итогам прошлого года Филиппины импортировали риса на 2,52 миллиарда долларов (4,8 миллиона тонн), став крупнейшим мировым его покупателем.
филиппины
18:20 05.11.2025
 
Президент Филиппин продлил запрет на импорт риса до конца года

Президент Филиппин Маркос-младший продлил запрет на импорт риса до конца 2025 года

© Unsplash/Pierre Bamin Рис
Рис
Рис. Архивное фото
© Unsplash/Pierre Bamin
МОСКВА, 5 ноя - ПРАЙМ. Президент Филиппин Фердинанд Маркос-младший продлил запрет на импорт риса в страну до конца 2025 года, сообщает филиппинский телеканал GMA News.
Президент Филиппин Фердинанд Маркос-младший 6 августа этого года объявил о 60-дневной приостановке импорта риса в страну, которая началась 1 сентября 2025 года. Сообщалось, что временное прекращение импорта риса призвано помочь стабилизировать цены на рис и защитить местных фермеров от более дешевого импортного риса.
"Маркос официально продлил запрет на импорт риса до конца 2025 года и поручил министерству сельского хозяйства, министерству торговли и промышленности и министерству экономики, планирования и развития в течение 30 дней организовать встречу для оценки последствий приостановки", - передает телеканал.
Сообщается, что указанные ведомства также должны будут предоставить президенту совместную рекомендацию о продлении или же сокращении срока приостановки импорта риса в страну.
В сентябре РИА Новости по данным филиппинской статслужбы подсчитало, что страны, поставляющие рис Филиппинам, могут потерять около 613 миллионов долларов из-за запрета Манилы на импорт риса на 60 дней. По итогам прошлого года Филиппины импортировали риса на 2,52 миллиарда долларов (4,8 миллиона тонн), став крупнейшим мировым его покупателем.
Афганская авиакомпания будет экспортировать товары по бросовым тарифам
16:27
 
