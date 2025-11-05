https://1prime.ru/20251105/filippiny-864257863.html
Президент Филиппин продлил запрет на импорт риса до конца года
МОСКВА, 5 ноя - ПРАЙМ. Президент Филиппин Фердинанд Маркос-младший продлил запрет на импорт риса в страну до конца 2025 года, сообщает филиппинский телеканал GMA News. Президент Филиппин Фердинанд Маркос-младший 6 августа этого года объявил о 60-дневной приостановке импорта риса в страну, которая началась 1 сентября 2025 года. Сообщалось, что временное прекращение импорта риса призвано помочь стабилизировать цены на рис и защитить местных фермеров от более дешевого импортного риса. "Маркос официально продлил запрет на импорт риса до конца 2025 года и поручил министерству сельского хозяйства, министерству торговли и промышленности и министерству экономики, планирования и развития в течение 30 дней организовать встречу для оценки последствий приостановки", - передает телеканал. Сообщается, что указанные ведомства также должны будут предоставить президенту совместную рекомендацию о продлении или же сокращении срока приостановки импорта риса в страну. В сентябре РИА Новости по данным филиппинской статслужбы подсчитало, что страны, поставляющие рис Филиппинам, могут потерять около 613 миллионов долларов из-за запрета Манилы на импорт риса на 60 дней. По итогам прошлого года Филиппины импортировали риса на 2,52 миллиарда долларов (4,8 миллиона тонн), став крупнейшим мировым его покупателем.
