Биржевые цены на газ в Европе снижаются более чем на один процент
05.11.2025
МОСКВА, 5 ноя - ПРАЙМ. Биржевые цены на газ в Европе с началом торгов среды уменьшаются на 1,4%, примерно до 382 долларов за тысячу кубометров, следует из данных лондонской биржи ICE. Декабрьские (ближайшие) фьючерсы по индексу TTF (крупнейшего в Европе хаба, расположенного в Нидерландах) открыли торги в 10.00 мск у отметки в 380,5 доллара (-1,7%). А по состоянию на 10.06 мск их стоимость составляет 381,7 доллара (-1,4%). Динамика котировок приводится от расчетной цены предыдущего торгового дня - 387,1 доллара за тысячу кубометров. При этом в прошлый осенне-зимний период, ещё в середине февраля, биржевой газ в Европе был значительно дороже - котировки впервые за два года превышали 630 долларов за тысячу кубометров. Средняя же за прошлый год стоимость газовых фьючерсов на европейской бирже составила 386,5 доллара, что на 16,3% ниже, чем было годом ранее. Значительно выше цены на газ были в 2021-2022 годах - таких устойчиво высоких цен не было за всю историю функционирования газовых хабов в Европе - с 1996 года. А исторического рекорда в 3892 доллара за тысячу кубометров котировки достигали в начале весны 2022 года.
