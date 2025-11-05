https://1prime.ru/20251105/genprokuratura-864258889.html

ГП заявила о связях владельцев "Туапсинского морского коммерческого порта"

КРАСНОДАР, 5 ноя - ПРАЙМ. Генпрокуратура РФ на заседании по иску о взыскании в доход государства ООО "Туапсинский морской коммерческий порт" заявила о "связях" ответчиков, передает корреспондент РИА Новости из зала суда. "Просим приобщить к материалам дела информацию ФНС 14 октября 2025 года в отношении ответчиков и их связей, информацию от ФАС РФ от 27 октября 2025 года, касающуюся вопросов заявленных нами требований", - сказал представитель Генпрокуратуры в ходе заседания. Кроме того, прокуратура попросила суд приобщить информацию и в отношении одного из ответчиков, Басина. "Просим приобщить, в частности, аналитическую информацию в отношении Басина, сведения о счетах Басина в банках, информацию ФНС, признак связей Басина, информация 3-НДФЛ в отношении Басина, сведения о суммах, выплаченных Басиным в процентах по вкладам, сведения о земельных участках, принадлежащих Басину, о банковских счетах…", - сказал прокурор. Среди документов, которые ведомство также просит приобщить к делу, аналитические справки в отношении ответчиков, документы, направленные для государственной регистрации объектов недвижимости, техпаспорт и документы в отношении рыбколхоза "Родина" и в отношении ТМКП. Суд с учетом приобщенных документов объявил перерыв в заседании до 12 ноября. Генпрокуратура в сентябре обратилась в Арбитражный суд Краснодарского края с иском о взыскании в доход РФ двух компаний - ООО "Туапсинский морской коммерческий порт" (ТМКП) и ООО "Предприятие Туапсинский морской коммерческий порт". Соответчиками выступают Шахлар Новруз оглы Новрузов, которому принадлежит "Предприятие Туапсинский морской коммерческий порт", Олег Басин и зарегистрированная на Британских Виргинских островах компания "Вониксель Лимитед" (Vonixel Limited BVI), которой принадлежит ТМКП. По данным Генпрокуратуры, мошеннические процессы начались в 1994 году в рыбколхозе "Родина". В результате череды неправомерных сделок владельцем ООО "Туапсинский морской коммерческий порт" стал в 2014 году Шахлар Новрузов, а затем - компания Vonixel Limited, зарегистрированная на Британских Виргинских островах, то есть иностранный инвестор из недружественного государства. На предварительном заседании представитель ведомства объявил, что владельцы компании занимаются контрабандой пищевой продукции, в том числе из Турции и Азербайджана, которая затем реализуется на контролируемых ими же оптовых овощных базах и рынках в Краснодарском крае - принимают более 960 тонн грузов в год. Генеральный директор ООО "Предприятие Туапсинский морской коммерческий порт" заявлял журналистам, что прозвучавшие заявления не соответствуют действительности, а торговля с Азербайджаном не ведется. В качестве обеспечительных мер Арбитражный суд Краснодарского края ранее арестовал движимое и недвижимое имущество обеих фигурирующих компаний и обоих соответчиков - Новрузова и Басина. При этом Новрузов, которому также принадлежит ресторан "Старый Баку" в Краснодаре, в сентябре был арестован решением Краснодарского краевого суда. Ему вменяется попытка хищения недвижимости на 919 миллионов рублей. Для этого, согласно данным постановления суда, он вместе с другими лицами по предварительному сговору представил в Прикубанский районный суд фальшивое свидетельство о заключении брака. Следователи УФСБ России по Краснодарскому возбудили уголовное дело о покушении на особо крупное мошенничество.

