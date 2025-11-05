Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
05.11.2025
Для въезда в Германию россиянам понадобится биометрический загранпаспорт
Для въезда в Германию россиянам понадобится биометрический загранпаспорт - 05.11.2025, ПРАЙМ
Для въезда в Германию россиянам понадобится биометрический загранпаспорт
Российским гражданам, которые после 1 января 2026 года планируют въехать на территорию Германии, потребуется российский биометрический загранпаспорт, сообщило в | 05.11.2025, ПРАЙМ
МОСКВА, 5 ноя - ПРАЙМ. Российским гражданам, которые после 1 января 2026 года планируют въехать на территорию Германии, потребуется российский биометрический загранпаспорт, сообщило в среду диппредставительство ФРГ в Москве. "С 01.01.2026 года для въезда на территорию Германии гражданам Российской Федерации потребуется российский биометрический заграничный паспорт", - говорится в сообщении на сайте. Иные заграничные паспорта не могут быть больше использованы, за исключением тех случаев, когда в них имеется действующая германская виза, уточнили в представительстве. "Если Вы планируете оформить визу (для краткосрочных поездок или длительного пребывания) в одном из германских загранпредставительств, рекомендуем Вам заранее получить российский биометрический заграничный паспорт. Оформить визу, предъявив российский небиометрический заграничный паспорт, более не представляется возможным", - пояснили в сообщении. То же касается случаев, когда необходимо оформить визу другого государства-участника Шенгенского соглашения для использования ее, в том числе, и для въезда на территорию Германии.
россия, общество , германия, москва
РОССИЯ, Общество , ГЕРМАНИЯ, МОСКВА
19:30 05.11.2025
 
Для въезда в Германию россиянам понадобится биометрический загранпаспорт

Россиянам с 2026 года понадобится биометрический загранпаспорт для въезда в Германию

© РИА Новости . Нина ЗотинаПаспорт гражданина Российской Федерации
Паспорт гражданина Российской Федерации - ПРАЙМ, 1920, 05.11.2025
Паспорт гражданина Российской Федерации. Архивное фото
© РИА Новости . Нина Зотина
МОСКВА, 5 ноя - ПРАЙМ. Российским гражданам, которые после 1 января 2026 года планируют въехать на территорию Германии, потребуется российский биометрический загранпаспорт, сообщило в среду диппредставительство ФРГ в Москве.
"С 01.01.2026 года для въезда на территорию Германии гражданам Российской Федерации потребуется российский биометрический заграничный паспорт", - говорится в сообщении на сайте.
Иные заграничные паспорта не могут быть больше использованы, за исключением тех случаев, когда в них имеется действующая германская виза, уточнили в представительстве.
"Если Вы планируете оформить визу (для краткосрочных поездок или длительного пребывания) в одном из германских загранпредставительств, рекомендуем Вам заранее получить российский биометрический заграничный паспорт. Оформить визу, предъявив российский небиометрический заграничный паспорт, более не представляется возможным", - пояснили в сообщении.
То же касается случаев, когда необходимо оформить визу другого государства-участника Шенгенского соглашения для использования ее, в том числе, и для въезда на территорию Германии.
Детям понадобятся загранпаспорта для покупки авиабилетов в Белоруссию
26 октября, 16:51
