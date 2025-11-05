https://1prime.ru/20251105/germaniya-864262360.html

Для въезда в Германию россиянам понадобится биометрический загранпаспорт

Для въезда в Германию россиянам понадобится биометрический загранпаспорт - 05.11.2025, ПРАЙМ

Для въезда в Германию россиянам понадобится биометрический загранпаспорт

Российским гражданам, которые после 1 января 2026 года планируют въехать на территорию Германии, потребуется российский биометрический загранпаспорт, сообщило в | 05.11.2025, ПРАЙМ

2025-11-05T19:30+0300

2025-11-05T19:30+0300

2025-11-05T19:30+0300

россия

общество

германия

москва

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/17/859816041_0:156:3001:1844_1920x0_80_0_0_be7d7bc2f3efe0e22c3246935bdf85d9.jpg

МОСКВА, 5 ноя - ПРАЙМ. Российским гражданам, которые после 1 января 2026 года планируют въехать на территорию Германии, потребуется российский биометрический загранпаспорт, сообщило в среду диппредставительство ФРГ в Москве. "С 01.01.2026 года для въезда на территорию Германии гражданам Российской Федерации потребуется российский биометрический заграничный паспорт", - говорится в сообщении на сайте. Иные заграничные паспорта не могут быть больше использованы, за исключением тех случаев, когда в них имеется действующая германская виза, уточнили в представительстве. "Если Вы планируете оформить визу (для краткосрочных поездок или длительного пребывания) в одном из германских загранпредставительств, рекомендуем Вам заранее получить российский биометрический заграничный паспорт. Оформить визу, предъявив российский небиометрический заграничный паспорт, более не представляется возможным", - пояснили в сообщении. То же касается случаев, когда необходимо оформить визу другого государства-участника Шенгенского соглашения для использования ее, в том числе, и для въезда на территорию Германии.

https://1prime.ru/20251026/zagranpasport-863947919.html

германия

москва

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, общество , германия, москва