https://1prime.ru/20251105/golikova-864265729.html

Правительство подготовило проект новой Стратегии национальной политики

Правительство подготовило проект новой Стратегии национальной политики - 05.11.2025, ПРАЙМ

Правительство подготовило проект новой Стратегии национальной политики

Правительство России подготовило проект новой Стратегии государственной национальной политики до 2036 года, заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова. | 05.11.2025, ПРАЙМ

2025-11-05T20:58+0300

2025-11-05T20:58+0300

2025-11-05T20:58+0300

политика

россия

рф

татьяна голикова

https://cdnn.1prime.ru/img/84255/87/842558719_0:0:3259:1833_1920x0_80_0_0_e84c4bd775624a6adddb9f50303293f7.jpg

МОСКВА, 5 ноя - ПРАЙМ. Правительство России подготовило проект новой Стратегии государственной национальной политики до 2036 года, заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова. "Уважаемый Владимир Владимирович (Путин), завершается последний год реализации стратегии. На смену ей должен прийти новый документ, учитывающий современные реалии. В соответствии с вашим указанием правительством разработан проект такой стратегии до 2036 года", - сказала она на заседании Совета по межнациональным отношениям.

https://1prime.ru/20251105/putin-864265346.html

рф

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, рф, татьяна голикова