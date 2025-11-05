Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В Госдуму внесут проект о продлении выплат малоимущим семьям - 05.11.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20251105/gosduma-864230575.html
В Госдуму внесут проект о продлении выплат малоимущим семьям
В Госдуму внесут проект о продлении выплат малоимущим семьям - 05.11.2025, ПРАЙМ
В Госдуму внесут проект о продлении выплат малоимущим семьям
Депутаты Госдумы от фракции "Справедливая Россия" внесут в палату парламента законопроект об автоматическом продлении срока социальных выплат малоимущим семьям, | 05.11.2025, ПРАЙМ
2025-11-05T04:21+0300
2025-11-05T04:21+0300
общество
экономика
сергей миронов
госдума
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/864230575.jpg?1762305669
МОСКВА, 5 ноя — ПРАЙМ. Депутаты Госдумы от фракции "Справедливая Россия" внесут в палату парламента законопроект об автоматическом продлении срока социальных выплат малоимущим семьям, если у органов соцзащиты нет данных об улучшении их материального положения, документ имеется в распоряжении РИА Новости. Авторами проекта стали лидер партии, глава думской фракции Сергей Миронов и председатель комитета Госдумы по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений Яна Лантратова. Как сообщили агентству в пресс-службе партии, соответствующий законопроект направлен на заключение в правительство, а также будет внесен на рассмотрение Госдумы в среду. "Проектом федерального закона предлагается ввести механизм автоматического (беззаявительного) продления предоставления государственной социальной помощи", - сообщается в пояснительной записке к проекту. В беседе с РИА Новости Миронов рассказал, что предлагается продлять срок выплат на основании уже имеющихся в госсистемах сведений о доходах без личного обращения граждан, при этом у органов соцзащиты должна сохраниться возможность при необходимости запросить документы о финансовом положении семьи. "Это крайне актуальна мера, потому что сегодня многие граждане теряют господдержку из-за того, что по уважительным причинам пропускают срок подачи заявления", - добавил он. Кроме того, Лантратова, комментируя инициативу, сообщила РИА Новости, что многие люди фактически теряют право на помощь не потому, что их положение улучшилось, а просто потому, что они пропустили срок подачи заявления на продление. Это, по ее словам, особенно тяжело для пожилых, людей с инвалидностью, многодетных родителей - тех, кто физически или организационно не всегда может вовремя обратиться в соцучреждение. "Наш законопроект устраняет этот несправедливый барьер. Если у государства нет данных об изменении материального положения гражданина, помощь будет продлеваться автоматически — на основе информации из Единой государственной информационной системы социального обеспечения и межведомственного взаимодействия. Если требуемые сведения отсутствуют или устарели, органы соцзащиты будут вправе запросить их. Но если человек по-прежнему нуждается в поддержке — он её получит без лишней бюрократии. Граждане не должны доказывать своё право на помощь каждый раз заново", - уточнила она.
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
общество , сергей миронов, госдума
Общество , Экономика, Сергей Миронов, Госдума
04:21 05.11.2025
 
В Госдуму внесут проект о продлении выплат малоимущим семьям

В Госдуму внесут проект о продлении выплат малоимущим семьям

Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 5 ноя — ПРАЙМ. Депутаты Госдумы от фракции "Справедливая Россия" внесут в палату парламента законопроект об автоматическом продлении срока социальных выплат малоимущим семьям, если у органов соцзащиты нет данных об улучшении их материального положения, документ имеется в распоряжении РИА Новости.
Авторами проекта стали лидер партии, глава думской фракции Сергей Миронов и председатель комитета Госдумы по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений Яна Лантратова. Как сообщили агентству в пресс-службе партии, соответствующий законопроект направлен на заключение в правительство, а также будет внесен на рассмотрение Госдумы в среду.
"Проектом федерального закона предлагается ввести механизм автоматического (беззаявительного) продления предоставления государственной социальной помощи", - сообщается в пояснительной записке к проекту.
В беседе с РИА Новости Миронов рассказал, что предлагается продлять срок выплат на основании уже имеющихся в госсистемах сведений о доходах без личного обращения граждан, при этом у органов соцзащиты должна сохраниться возможность при необходимости запросить документы о финансовом положении семьи.
"Это крайне актуальна мера, потому что сегодня многие граждане теряют господдержку из-за того, что по уважительным причинам пропускают срок подачи заявления", - добавил он.
Кроме того, Лантратова, комментируя инициативу, сообщила РИА Новости, что многие люди фактически теряют право на помощь не потому, что их положение улучшилось, а просто потому, что они пропустили срок подачи заявления на продление. Это, по ее словам, особенно тяжело для пожилых, людей с инвалидностью, многодетных родителей - тех, кто физически или организационно не всегда может вовремя обратиться в соцучреждение.
"Наш законопроект устраняет этот несправедливый барьер. Если у государства нет данных об изменении материального положения гражданина, помощь будет продлеваться автоматически — на основе информации из Единой государственной информационной системы социального обеспечения и межведомственного взаимодействия. Если требуемые сведения отсутствуют или устарели, органы соцзащиты будут вправе запросить их. Но если человек по-прежнему нуждается в поддержке — он её получит без лишней бюрократии. Граждане не должны доказывать своё право на помощь каждый раз заново", - уточнила она.
 
ЭкономикаОбществоСергей МироновГосдума
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала