https://1prime.ru/20251105/gosduma-864263160.html
В Госдуму внесли проект об освобождении родителей в декрете от штрафов
В Госдуму внесли проект об освобождении родителей в декрете от штрафов - 05.11.2025, ПРАЙМ
В Госдуму внесли проект об освобождении родителей в декрете от штрафов
Законопроект, которым предлагается освободить родителей, находящихся в отпуске по уходу за ребенком, от штрафов по кредитам на весь период указанного отпуска,... | 05.11.2025, ПРАЙМ
2025-11-05T19:44+0300
2025-11-05T19:44+0300
2025-11-05T19:44+0300
политика
бизнес
финансы
общество
рф
леонид слуцкий
госдума
лдпр
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/10/859571061_0:0:3641:2048_1920x0_80_0_0_2c58ae9394c28fe8989cb3a1efa94fc3.jpg
МОСКВА, 5 ноя - ПРАЙМ. Законопроект, которым предлагается освободить родителей, находящихся в отпуске по уходу за ребенком, от штрафов по кредитам на весь период указанного отпуска, внесен в Госдуму, документ доступен в думской электронной базе. Авторами инициативы выступили депутаты Госдумы от фракции ЛДПР во главе с лидером партии Леонидом Слуцким, а также сенаторы Елена Афанасьева и Вадим Деньгин. "Проектом федерального закона устанавливается запрет на начисление кредиторами неустоек (штрафов, пеней) за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по договору потребительского кредита (займа) в отношении заемщиков, находящихся в отпуске по уходу за ребенком, на весь период указанного отпуска. Кроме того, предусматривается прекращение обязанности по уплате неустоек (штрафов, пеней), начисленных до дня вступления в силу настоящего федерального закона, в отношении таких заемщиков", - сказано в пояснительной записке. Добавляется, что порядок подтверждения факта нахождения заемщика в отпуске по уходу за ребенком и порядок освобождения от уплаты неустоек будут определены правительством РФ. Парламентарии подчеркивают, что в период отпуска по уходу за ребенком доход граждан, как правило, существенно сокращается, а размеры получаемых пособий несопоставимы с прежним уровнем заработной платы. По их мнению, законопроект направлен на предотвращение увеличения долговых обязательств граждан, осуществляющих уход за детьми, и на обеспечение реализации конституционных гарантий государственной поддержки семьи, материнства и детства.
https://1prime.ru/20251105/gosduma-864230575.html
https://1prime.ru/20251031/gosduma-864083217.html
рф
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/10/859571061_191:0:2922:2048_1920x0_80_0_0_e0446c4825fef812df352fb46a46519a.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
бизнес, финансы, общество , рф, леонид слуцкий, госдума, лдпр
Политика, Бизнес, Финансы, Общество , РФ, Леонид Слуцкий, Госдума, ЛДПР
В Госдуму внесли проект об освобождении родителей в декрете от штрафов
В Госдуму внесли проект об освобождении родителей в декрете от штрафов по кредитам
МОСКВА, 5 ноя - ПРАЙМ.
Законопроект, которым предлагается освободить родителей, находящихся в отпуске по уходу за ребенком, от штрафов по кредитам на весь период указанного отпуска, внесен в Госдуму, документ доступен в думской электронной базе
.
Авторами инициативы выступили депутаты Госдумы
от фракции ЛДПР
во главе с лидером партии Леонидом Слуцким
, а также сенаторы Елена Афанасьева и Вадим Деньгин.
В Госдуму внесут проект о продлении выплат малоимущим семьям
"Проектом федерального закона устанавливается запрет на начисление кредиторами неустоек (штрафов, пеней) за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по договору потребительского кредита (займа) в отношении заемщиков, находящихся в отпуске по уходу за ребенком, на весь период указанного отпуска. Кроме того, предусматривается прекращение обязанности по уплате неустоек (штрафов, пеней), начисленных до дня вступления в силу настоящего федерального закона, в отношении таких заемщиков", - сказано в пояснительной записке.
Добавляется, что порядок подтверждения факта нахождения заемщика в отпуске по уходу за ребенком и порядок освобождения от уплаты неустоек будут определены правительством РФ
.
Парламентарии подчеркивают, что в период отпуска по уходу за ребенком доход граждан, как правило, существенно сокращается, а размеры получаемых пособий несопоставимы с прежним уровнем заработной платы. По их мнению, законопроект направлен на предотвращение увеличения долговых обязательств граждан, осуществляющих уход за детьми, и на обеспечение реализации конституционных гарантий государственной поддержки семьи, материнства и детства.
В Госдуму внесут поправки о повышении МРОТ до 45 тысяч рублей