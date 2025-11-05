https://1prime.ru/20251105/gosduma-864263160.html

В Госдуму внесли проект об освобождении родителей в декрете от штрафов

МОСКВА, 5 ноя - ПРАЙМ. Законопроект, которым предлагается освободить родителей, находящихся в отпуске по уходу за ребенком, от штрафов по кредитам на весь период указанного отпуска, внесен в Госдуму, документ доступен в думской электронной базе. Авторами инициативы выступили депутаты Госдумы от фракции ЛДПР во главе с лидером партии Леонидом Слуцким, а также сенаторы Елена Афанасьева и Вадим Деньгин. "Проектом федерального закона устанавливается запрет на начисление кредиторами неустоек (штрафов, пеней) за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по договору потребительского кредита (займа) в отношении заемщиков, находящихся в отпуске по уходу за ребенком, на весь период указанного отпуска. Кроме того, предусматривается прекращение обязанности по уплате неустоек (штрафов, пеней), начисленных до дня вступления в силу настоящего федерального закона, в отношении таких заемщиков", - сказано в пояснительной записке. Добавляется, что порядок подтверждения факта нахождения заемщика в отпуске по уходу за ребенком и порядок освобождения от уплаты неустоек будут определены правительством РФ. Парламентарии подчеркивают, что в период отпуска по уходу за ребенком доход граждан, как правило, существенно сокращается, а размеры получаемых пособий несопоставимы с прежним уровнем заработной платы. По их мнению, законопроект направлен на предотвращение увеличения долговых обязательств граждан, осуществляющих уход за детьми, и на обеспечение реализации конституционных гарантий государственной поддержки семьи, материнства и детства.

