Индекс деловой активности в еврозоне в октябре вырос до 52,5 пункта
экономика
европа
франция
германия
мировая экономика
МОСКВА, 5 ноя - РИА Новости. Композитный индекс деловой активности (PMI) в промышленности и сфере услуг еврозоны, по окончательной оценке, в октябре вырос до 52,5 пункта с 51,2 пункта в сентябре, говорится в сообщении S&P Global.Предварительная оценка предполагала значение в 52,2 пункта. Значение октября стало самым высоким за два года и пять месяцев.Индекс деловой активности в сфере услуг стран европейского валютного блока, по окончательной оценке, вырос до 53 пунктов с 51,3 пункта в сентябре, что стало самым высоким значением за год и пять месяцев. Предварительная оценка предполагала показатель на уровне 52,6 пункта.Значение индекса выше 50 пунктов указывает на рост экономической активности, ниже - на ее спад.Композитный индекс деловой активности в промышленности и сфере услуг крупнейшей экономики Европы, Германии, по окончательной оценке, поднялся до самого высокого уровня за два года и пять месяцев и составил 53,9 пункта после 52 пунктов в сентябре. Предварительные данные показывали рост показателя до 53,8 пункта.Тот же показатель для сферы услуг Германии поднялся до 54,6 пункта с 51,5 пункта (также рекорд за два года и пять месяцев). Предварительная оценка составляла 54,5 пункта.Композитный индекс деловой активности Франции снизился до 47,7 пункта с 48,1 пункта в сентябре, это самое низкое значение с февраля, предварительная оценка составляла 46,8 пункта. Индекс деловой активности страны в сфере услуг в октябре опустился до 48 пунктов с 48,5 пункта месяцем ранее. Предварительная оценка составляла 47,1 пункта.
