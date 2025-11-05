https://1prime.ru/20251105/indeks--864241336.html

Индекс деловой активности в еврозоне в октябре вырос до 52,5 пункта

Индекс деловой активности в еврозоне в октябре вырос до 52,5 пункта - 05.11.2025, ПРАЙМ

Индекс деловой активности в еврозоне в октябре вырос до 52,5 пункта

Композитный индекс деловой активности (PMI) в промышленности и сфере услуг еврозоны, по окончательной оценке, в октябре вырос до 52,5 пункта с 51,2 пункта в... | 05.11.2025, ПРАЙМ

2025-11-05T12:44+0300

2025-11-05T12:44+0300

2025-11-05T12:44+0300

экономика

европа

франция

германия

мировая экономика

https://cdnn.1prime.ru/img/84056/04/840560443_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_f985ac6f50711927891321b69914b394.jpg

МОСКВА, 5 ноя - РИА Новости. Композитный индекс деловой активности (PMI) в промышленности и сфере услуг еврозоны, по окончательной оценке, в октябре вырос до 52,5 пункта с 51,2 пункта в сентябре, говорится в сообщении S&P Global.Предварительная оценка предполагала значение в 52,2 пункта. Значение октября стало самым высоким за два года и пять месяцев.Индекс деловой активности в сфере услуг стран европейского валютного блока, по окончательной оценке, вырос до 53 пунктов с 51,3 пункта в сентябре, что стало самым высоким значением за год и пять месяцев. Предварительная оценка предполагала показатель на уровне 52,6 пункта.Значение индекса выше 50 пунктов указывает на рост экономической активности, ниже - на ее спад.Композитный индекс деловой активности в промышленности и сфере услуг крупнейшей экономики Европы, Германии, по окончательной оценке, поднялся до самого высокого уровня за два года и пять месяцев и составил 53,9 пункта после 52 пунктов в сентябре. Предварительные данные показывали рост показателя до 53,8 пункта.Тот же показатель для сферы услуг Германии поднялся до 54,6 пункта с 51,5 пункта (также рекорд за два года и пять месяцев). Предварительная оценка составляла 54,5 пункта.Композитный индекс деловой активности Франции снизился до 47,7 пункта с 48,1 пункта в сентябре, это самое низкое значение с февраля, предварительная оценка составляла 46,8 пункта. Индекс деловой активности страны в сфере услуг в октябре опустился до 48 пунктов с 48,5 пункта месяцем ранее. Предварительная оценка составляла 47,1 пункта.

https://1prime.ru/20251025/mosbirzha-863932632.html

европа

франция

германия

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

европа, франция, германия, мировая экономика