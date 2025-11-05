https://1prime.ru/20251105/indeksy--864234449.html
Фондовые индексы АТР снижаются вслед за настроениями на Уолл-стрит
Фондовые индексы АТР снижаются вслед за настроениями на Уолл-стрит
2025-11-05T08:00+0300
2025-11-05T08:00+0300
2025-11-05T08:02+0300
МОСКВА, 5 ноя - ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в среду утром преимущественно опускаются вслед за настроениями на Уолл-стрит, свидетельствуют данные торгов и комментарий аналитика. По состоянию на 7.40 мск индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite поднимался на 0,05% - до 3 962,04 пункта, Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite - на 0,03%, до 2 487,52 пункта, гонконгский Hang Seng Index опускался на 0,41% - до 25 847 пунктов. Австралийский S&P/ASX 200 снижался на 0,21% - до 8 795,5 пункта, южнокорейский KOSPI - на 2,92%, до 4 001,63 пункта, японский Nikkei 225 - на 2,75%, до 50 082 пунктов. Азиатские рынки обращают внимание на закрытие американских бирж в заметном минусе по итогам вторника. Технологический индекс Nasdaq Composite, к которому чувствительны фондовые биржи Азии, упал на 2,04%, индексы Dow Jones и S&P 500 - на 0,53% и 1,17% соответственно. "После сильного и стабильного роста в секторе технологий можно было ожидать отката. Укрепление доллара, ослабление криптовалютных рынков и опасения относительно оценки крупных американских технологических компаний оказали давление на предрасположенность инвесторов к риску", - цитирует агентство Блумберг слова стратега Saxo Чару Чанану (Charu Chanana).
