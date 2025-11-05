Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Фондовые индексы АТР снижаются вслед за настроениями на Уолл-стрит - 05.11.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20251105/indeksy--864234449.html
Фондовые индексы АТР снижаются вслед за настроениями на Уолл-стрит
Фондовые индексы АТР снижаются вслед за настроениями на Уолл-стрит - 05.11.2025, ПРАЙМ
Фондовые индексы АТР снижаются вслед за настроениями на Уолл-стрит
Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в среду утром преимущественно опускаются вслед за настроениями на Уолл-стрит, свидетельствуют... | 05.11.2025, ПРАЙМ
2025-11-05T08:00+0300
2025-11-05T08:02+0300
экономика
рынок
торги
индексы
азиатско-тихоокеанский регион
азия
https://cdnn.1prime.ru/img/84056/04/840560443_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_f985ac6f50711927891321b69914b394.jpg
МОСКВА, 5 ноя - ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в среду утром преимущественно опускаются вслед за настроениями на Уолл-стрит, свидетельствуют данные торгов и комментарий аналитика. По состоянию на 7.40 мск индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite поднимался на 0,05% - до 3 962,04 пункта, Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite - на 0,03%, до 2 487,52 пункта, гонконгский Hang Seng Index опускался на 0,41% - до 25 847 пунктов. Австралийский S&amp;P/ASX 200 снижался на 0,21% - до 8 795,5 пункта, южнокорейский KOSPI - на 2,92%, до 4 001,63 пункта, японский Nikkei 225 - на 2,75%, до 50 082 пунктов. Азиатские рынки обращают внимание на закрытие американских бирж в заметном минусе по итогам вторника. Технологический индекс Nasdaq Composite, к которому чувствительны фондовые биржи Азии, упал на 2,04%, индексы Dow Jones и S&amp;P 500 - на 0,53% и 1,17% соответственно. "После сильного и стабильного роста в секторе технологий можно было ожидать отката. Укрепление доллара, ослабление криптовалютных рынков и опасения относительно оценки крупных американских технологических компаний оказали давление на предрасположенность инвесторов к риску", - цитирует агентство Блумберг слова стратега Saxo Чару Чанану (Charu Chanana).
https://1prime.ru/20251103/aktsii-864191241.html
азиатско-тихоокеанский регион
азия
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/84056/04/840560443_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_b66cd25127fbad4f643627c4174dac53.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
рынок, торги, индексы, азиатско-тихоокеанский регион, азия
Экономика, Рынок, Торги, Индексы, Азиатско-Тихоокеанский регион, АЗИЯ
08:00 05.11.2025 (обновлено: 08:02 05.11.2025)
 
Фондовые индексы АТР снижаются вслед за настроениями на Уолл-стрит

Основные фондовые индексы АТР снижаются вслед за настроениями на Уолл-стрит

© РИА Новости . Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкМосковская биржа
Московская биржа - ПРАЙМ, 1920, 05.11.2025
Московская биржа. Архивное фото
© РИА Новости . Сергей Гунеев
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 5 ноя - ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в среду утром преимущественно опускаются вслед за настроениями на Уолл-стрит, свидетельствуют данные торгов и комментарий аналитика.
По состоянию на 7.40 мск индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite поднимался на 0,05% - до 3 962,04 пункта, Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite - на 0,03%, до 2 487,52 пункта, гонконгский Hang Seng Index опускался на 0,41% - до 25 847 пунктов. Австралийский S&P/ASX 200 снижался на 0,21% - до 8 795,5 пункта, южнокорейский KOSPI - на 2,92%, до 4 001,63 пункта, японский Nikkei 225 - на 2,75%, до 50 082 пунктов.
Азиатские рынки обращают внимание на закрытие американских бирж в заметном минусе по итогам вторника. Технологический индекс Nasdaq Composite, к которому чувствительны фондовые биржи Азии, упал на 2,04%, индексы Dow Jones и S&P 500 - на 0,53% и 1,17% соответственно.
"После сильного и стабильного роста в секторе технологий можно было ожидать отката. Укрепление доллара, ослабление криптовалютных рынков и опасения относительно оценки крупных американских технологических компаний оказали давление на предрасположенность инвесторов к риску", - цитирует агентство Блумберг слова стратега Saxo Чару Чанану (Charu Chanana).
Московская биржа - ПРАЙМ, 1920, 03.11.2025
Акции электроэнергетических компаний растут вместе с рынком
3 ноября, 22:55
 
ЭкономикаРынокТоргиИндексыАзиатско-Тихоокеанский регионАЗИЯ
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала