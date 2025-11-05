https://1prime.ru/20251105/indeksy--864240887.html

Фондовые индексы АТР в среду в основном снизились

Фондовые индексы АТР в среду в основном снизились - 05.11.2025, ПРАЙМ

Фондовые индексы АТР в среду в основном снизились

Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в среду закрылись в основном снижением вслед за США, рынки Китая показали рост после публикации... | 05.11.2025

МОСКВА, 5 ноя - ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в среду закрылись в основном снижением вслед за США, рынки Китая показали рост после публикации макростатистики, свидетельствуют данные торгов. Индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite вырос на 0,23%, до 3 969,25 пункта, индекс Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite - на 0,45%, до 2 497,89 пункта, гонконгский Hang Seng Index уменьшился на 0,07%, до 25 935,41 пункта. Южнокорейский индекс KOSPI сократился на 2,85%, до 4 004,42 пункта, австралийский S&P/ASX 200 - на 0,13%, до 8 802 пунктов, японский Nikkei 225 - на 2,5%, до 50 212,27 пункта. Сдержало фондовые индексы Азии в среду сокращение американских фондовых бирж днем ранее. В частности, технологический индекс Nasdaq Composite, к которому чувствительны азиатские биржи, во вторник уменьшился на 2,04%. Инвесторы в то же время отреагировали на внутреннюю статистику. Индекс деловой активности (PMI) в сфере услуг Китая, по версии RatingDog (ранее Caixin), снизился до 52,6 пункта в октябре с 52,9 пункта в сентябре, прогноз составлял 52,5 пункта. Композитный PMI в промышленности и сфере услуг Китая в октябре снизился до 51,8 пункта с 52,5 пункта месяцем ранее, прогноз составлял 51,9 пункта. PMI услуг Австралии в октябре вырос до 52,5 пункта с 52,4 пункта в сентябре, прогноз составлял 53,1 пункта, композитный PMI - снизился до 52,1 пункта с 52,4 пункта в сентябре при прогнозе в 52,6 пункта.

