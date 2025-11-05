https://1prime.ru/20251105/indeksy-864243625.html
Фондовые индексы Европы падают после выхода статистики деловой активности
Фондовые индексы Европы падают после выхода статистики деловой активности
2025-11-05T14:07+0300
МОСКВА, 5 ноя - ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Европы в среду снижаются после публикации окончательных показателей индекса деловой активности в Великобритании, а также в странах еврозоны, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 13.54 мск британский индекс FTSE 100 снижается на 0,04%, до 9 710,75 пункта, французский CAC 40 - на 0,24%, до 8 047,89 пункта, немецкий DAX - на 0,69%, до 24 779,74 пункта. "Условия на рынке труда (в Великобритании - ред.) явили некоторые признаки стабилизации, при этом темп сокращения рабочих мест в области услуг значительно замедлились с сентября", - цитирует агентство Рейтер директора по экономике S&P Global Market Intelligence Тима Мура (Tim Moore). Кроме того, ранее в среду вышла окончательная оценка композитного индекса деловой активности в Великобритании, согласно которой показатель в октябре вырос до 52,2 пункта с 50,1 пункта в сентябре, что выше предварительной оценки. В том числе в сфере услуг показатель поднялся до 52,3 пункта с 50,8 пункта месяцем ранее. Также и композитный индекс деловой активности в промышленности и сфере услуг в Германии, по окончательным данным, поднялся - до самого высокого уровня за два года и пять месяцев - и составил 53,9 пункта после 52 пунктов в сентябре. Аналогичный показатель для Франции при этом снизился до 47,7 пункта с 48,1 пункта в сентябре, это самое низкое значение с февраля, но предварительная оценка составляла 46,8 пункта.
