https://1prime.ru/20251105/indeksy-864243625.html

Фондовые индексы Европы падают после выхода статистики деловой активности

Фондовые индексы Европы падают после выхода статистики деловой активности - 05.11.2025, ПРАЙМ

Фондовые индексы Европы падают после выхода статистики деловой активности

Основные фондовые индексы Европы в среду снижаются после публикации окончательных показателей индекса деловой активности в Великобритании, а также в странах... | 05.11.2025, ПРАЙМ

2025-11-05T14:07+0300

2025-11-05T14:07+0300

2025-11-05T14:07+0300

экономика

великобритания

европа

германия

индексы

торги

рынок

dax

финансы

мировая экономика

https://cdnn.1prime.ru/img/84056/04/840560443_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_f985ac6f50711927891321b69914b394.jpg

МОСКВА, 5 ноя - ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Европы в среду снижаются после публикации окончательных показателей индекса деловой активности в Великобритании, а также в странах еврозоны, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 13.54 мск британский индекс FTSE 100 снижается на 0,04%, до 9 710,75 пункта, французский CAC 40 - на 0,24%, до 8 047,89 пункта, немецкий DAX - на 0,69%, до 24 779,74 пункта. "Условия на рынке труда (в Великобритании - ред.) явили некоторые признаки стабилизации, при этом темп сокращения рабочих мест в области услуг значительно замедлились с сентября", - цитирует агентство Рейтер директора по экономике S&P Global Market Intelligence Тима Мура (Tim Moore). Кроме того, ранее в среду вышла окончательная оценка композитного индекса деловой активности в Великобритании, согласно которой показатель в октябре вырос до 52,2 пункта с 50,1 пункта в сентябре, что выше предварительной оценки. В том числе в сфере услуг показатель поднялся до 52,3 пункта с 50,8 пункта месяцем ранее. Также и композитный индекс деловой активности в промышленности и сфере услуг в Германии, по окончательным данным, поднялся - до самого высокого уровня за два года и пять месяцев - и составил 53,9 пункта после 52 пунктов в сентябре. Аналогичный показатель для Франции при этом снизился до 47,7 пункта с 48,1 пункта в сентябре, это самое низкое значение с февраля, но предварительная оценка составляла 46,8 пункта.

https://1prime.ru/20251025/mosbirzha-863932632.html

великобритания

европа

германия

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

великобритания, европа, германия, индексы, торги, рынок, dax, финансы, мировая экономика