Экс-главный инженер шахты "Листвяжная" рассказал о премиальных выплатах

МОСКВА, 5 ноя – ПРАЙМ. Бывший главный инженер кузбасской шахты "Листвяжная", где в 2021 году погиб 51 человек, рассказал, что ежемесячные премиальные выплаты компании на общую сумму 600 тысяч рублей уходили на компенсацию инженерно-техническому персоналу административных штрафов и "работу с надзирающими органами", следует из материалов дела, которыми располагает РИА Новости. Бывший главный инженер, допрошенный в качестве свидетеля по одному из возбужденных после аварии в 2021 году уголовных дел, пояснил, что на момент его трудоустройства в ООО "Шахта "Листвяжная" в 2013 году в компании существовала практика создания фонда по премированию работников, размер которого "был стабильным, составлял 600 тысяч рублей в месяц". "Фактически фонд существовал, как он узнал позже, для погашения штрафов, назначенных в связи с привлечением инженерно-технических работников шахты к административной ответственности в виде штрафов. В него сдавали назначаемые премии, и за счет этих денежных средств гасились назначенные штрафы, а также проводилась работа с надзирающими органами", - говорится в материалах. По словам свидетеля, в первые годы работы ежемесячно готовились письма для выделения 600 тысяч рублей для компенсации штрафов, а позднее "данная сумма автоматически закладывалась в бизнес-план шахты по существующей практике". Он также указал, в каком размере и кому конкретно из сотрудников надзирающего органа передавались средства из премиального фонда, после чего в предписаниях отражались "далеко не все выявленные нарушения требований промышленной безопасности, а только незначительные". Взрыв метана на шахте "Листвяжная" в Кемеровской области произошел 25 ноября 2021 года, погиб 51 человек. На момент взрыва под землей были 285 человек, большую часть удалось вывести, за оставшимися отправились горноспасатели, но в ходе операции пять из них погибли. Прокуратура Кемеровской области в ноябре 2022 года сообщила, что экс-начальник Беловского отдела Сибирского управления Ростехнадзора получил 7 лет колонии строгого режима за взятки от угледобывающих предприятий за бездействие при выявлении нарушений на производстве горных работ. Дело возбудили на основании материалов прокурорских проверок, начавшихся после ЧП на шахте "Листвяжная". Дело в отношении восьми бывших инспекторов Сибирского управления Ростехнадзора, проверявших шахту "Листвяжная", сейчас рассматривает Беловский городской суд.

