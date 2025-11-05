Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Юрист рассказала о штрафах за содержание свиней в квартире - 05.11.2025
Юрист рассказала о штрафах за содержание свиней в квартире
Юрист рассказала о штрафах за содержание свиней в квартире - 05.11.2025, ПРАЙМ
Юрист рассказала о штрафах за содержание свиней в квартире
Запрета на содержание кур, свиней или коз в квартире нет, однако в случае нарушения интересов соседей может грозить штраф вплоть до 15 тысяч рублей, рассказала... | 05.11.2025, ПРАЙМ
2025-11-05T02:50+0300
2025-11-05T02:50+0300
МОСКВА, 5 ноя - ПРАЙМ. Запрета на содержание кур, свиней или коз в квартире нет, однако в случае нарушения интересов соседей может грозить штраф вплоть до 15 тысяч рублей, рассказала РИА Новости подполковник внутренней службы в отставке Елена Браун. Как передает корреспондент РИА Новости, на Олимпийском проспекте в Москве был замечен мужчина, который выгуливал большую свинью. Как оказалось, мужчина содержит питомца в квартире. "Существует перечень животных, запрещенных к содержанию (в квартире - ред.), но домашняя свинья, куры, козы и коровы в него не входят. Как такового прямого запрета на их проживание в квартирах нет, но содержание сельхозживотных в многоквартирном доме почти всегда приводит к нарушениям соблюдения прав и законных интересов соседей или других жильцов в квартире", - рассказала юрист. В пример Браун привела шум, который может нарушать закон о тишине, неприятные запахи, распространяющиеся на общие площади и соседние квартиры, нарушение санитарно-эпидемиологических норм. Юрист отметила, что за эти нарушения предусмотрены ответственность и штрафы. Несмотря на, что прямого запрета нет, владельца сельхозживотного, содержащегося в квартире, могут привлечь к ответственности по другим статьям, отметила она. "За несоблюдение общих требований к содержанию животных (статься 8.52 КоАП РФ) штраф для граждан составляет от 1,5 тысячи рублей до 3 тысяч рублей. Если будет доказано жестокое обращение, штраф может достичь 15 тысяч рублей", - сказала юрист. Кроме того, как добавила Браун, животное могут изъять и передать в приют или отпустить в естественную среду. Помимо этого, в случае, если животное нанесло ущерб имуществу или здоровью соседей, с владельца взыскивают компенсацию, а также по иску соседей или надзорных органов суд может запретить держать сельхозживотное в квартире.
02:50 05.11.2025
 
Юрист рассказала о штрафах за содержание свиней в квартире

Юрист Браун предупредила о штрафах за содержание свиней в квартире

МОСКВА, 5 ноя - ПРАЙМ. Запрета на содержание кур, свиней или коз в квартире нет, однако в случае нарушения интересов соседей может грозить штраф вплоть до 15 тысяч рублей, рассказала РИА Новости подполковник внутренней службы в отставке Елена Браун.
Как передает корреспондент РИА Новости, на Олимпийском проспекте в Москве был замечен мужчина, который выгуливал большую свинью. Как оказалось, мужчина содержит питомца в квартире.
"Существует перечень животных, запрещенных к содержанию (в квартире - ред.), но домашняя свинья, куры, козы и коровы в него не входят. Как такового прямого запрета на их проживание в квартирах нет, но содержание сельхозживотных в многоквартирном доме почти всегда приводит к нарушениям соблюдения прав и законных интересов соседей или других жильцов в квартире", - рассказала юрист.
В пример Браун привела шум, который может нарушать закон о тишине, неприятные запахи, распространяющиеся на общие площади и соседние квартиры, нарушение санитарно-эпидемиологических норм.
Юрист отметила, что за эти нарушения предусмотрены ответственность и штрафы. Несмотря на, что прямого запрета нет, владельца сельхозживотного, содержащегося в квартире, могут привлечь к ответственности по другим статьям, отметила она.
"За несоблюдение общих требований к содержанию животных (статься 8.52 КоАП РФ) штраф для граждан составляет от 1,5 тысячи рублей до 3 тысяч рублей. Если будет доказано жестокое обращение, штраф может достичь 15 тысяч рублей", - сказала юрист.
Кроме того, как добавила Браун, животное могут изъять и передать в приют или отпустить в естественную среду. Помимо этого, в случае, если животное нанесло ущерб имуществу или здоровью соседей, с владельца взыскивают компенсацию, а также по иску соседей или надзорных органов суд может запретить держать сельхозживотное в квартире.
 
