Замглавы ФАС Андрей Кашеваров освобожден от должности
Замглавы ФАС Андрей Кашеваров освобожден от должности
2025-11-05T21:50+0300
МОСКВА, 5 ноя - ПРАЙМ. Замглавы ФАС России Андрей Кашеваров освобожден от своей должности, новым заместителем стал Антон Тесленко, соответствующие распоряжения правительства РФ размещены на сайте официального опубликования правовых актов. "Освободить Кашеварова Андрея Борисовича от должности заместителя руководителя Федеральной антимонопольной службы по его просьбе", - говорится в документе. "Назначить Тесленко Антона Викторовича руководителя Федеральной антимонопольной службы", - отмечается в другом распоряжении. Согласно информации на сайте ФАС, Тесленко с октября 2021 года занимал должность начальника Контрольно-финансового управления ФАС России.
