https://1prime.ru/20251105/kashevarov-864268947.html

Замглавы ФАС Андрей Кашеваров освобожден от должности

Замглавы ФАС Андрей Кашеваров освобожден от должности - 05.11.2025, ПРАЙМ

Замглавы ФАС Андрей Кашеваров освобожден от должности

Замглавы ФАС России Андрей Кашеваров освобожден от своей должности, новым заместителем стал Антон Тесленко, соответствующие распоряжения правительства РФ... | 05.11.2025, ПРАЙМ

2025-11-05T21:50+0300

2025-11-05T21:50+0300

2025-11-05T21:50+0300

рф

https://cdnn.1prime.ru/img/82837/64/828376447_0:0:5760:3240_1920x0_80_0_0_e3e7db05acf1e4abc5f4be6f4f8b9a7f.jpg

МОСКВА, 5 ноя - ПРАЙМ. Замглавы ФАС России Андрей Кашеваров освобожден от своей должности, новым заместителем стал Антон Тесленко, соответствующие распоряжения правительства РФ размещены на сайте официального опубликования правовых актов. "Освободить Кашеварова Андрея Борисовича от должности заместителя руководителя Федеральной антимонопольной службы по его просьбе", - говорится в документе. "Назначить Тесленко Антона Викторовича руководителя Федеральной антимонопольной службы", - отмечается в другом распоряжении. Согласно информации на сайте ФАС, Тесленко с октября 2021 года занимал должность начальника Контрольно-финансового управления ФАС России.

https://1prime.ru/20251105/minoborony-864259893.html

рф

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

рф