Замглавы ФАС Андрей Кашеваров освобожден от должности - 05.11.2025
Замглавы ФАС Андрей Кашеваров освобожден от должности
Замглавы ФАС Андрей Кашеваров освобожден от должности - 05.11.2025, ПРАЙМ
Замглавы ФАС Андрей Кашеваров освобожден от должности
Замглавы ФАС России Андрей Кашеваров освобожден от своей должности, новым заместителем стал Антон Тесленко, соответствующие распоряжения правительства РФ... | 05.11.2025, ПРАЙМ
2025-11-05T21:50+0300
2025-11-05T21:50+0300
МОСКВА, 5 ноя - ПРАЙМ. Замглавы ФАС России Андрей Кашеваров освобожден от своей должности, новым заместителем стал Антон Тесленко, соответствующие распоряжения правительства РФ размещены на сайте официального опубликования правовых актов. "Освободить Кашеварова Андрея Борисовича от должности заместителя руководителя Федеральной антимонопольной службы по его просьбе", - говорится в документе. "Назначить Тесленко Антона Викторовича руководителя Федеральной антимонопольной службы", - отмечается в другом распоряжении. Согласно информации на сайте ФАС, Тесленко с октября 2021 года занимал должность начальника Контрольно-финансового управления ФАС России.
21:50 05.11.2025
 
Замглавы ФАС Андрей Кашеваров освобожден от должности

Кашеваров освобожден от должности замглавы ФАС, новым заместителем стал Тесленко

Андрей Кашеваров
Андрей Кашеваров
Андрей Кашеваров. Архивное фото
МОСКВА, 5 ноя - ПРАЙМ. Замглавы ФАС России Андрей Кашеваров освобожден от своей должности, новым заместителем стал Антон Тесленко, соответствующие распоряжения правительства РФ размещены на сайте официального опубликования правовых актов.
"Освободить Кашеварова Андрея Борисовича от должности заместителя руководителя Федеральной антимонопольной службы по его просьбе", - говорится в документе.
"Назначить Тесленко Антона Викторовича руководителя Федеральной антимонопольной службы", - отмечается в другом распоряжении.
Согласно информации на сайте ФАС, Тесленко с октября 2021 года занимал должность начальника Контрольно-финансового управления ФАС России.
