В Херсонской области восстанавливают энергоснабжение, заявил губернатор
2025-11-05T22:05+0300
СИМФЕРОПОЛЬ, 5 ноя - ПРАЙМ. Энергетики восстанавливают энергоснабжение в Херсонской области, нарушенное из-за аварии, без света пока остаются более 300 населенных пунктов, сообщил губернатор Владимир Сальдо. "Уважаемые друзья, произошло аварийное отключение высоковольтной линии электропередачи. Сейчас без света остаются 10 муниципальных округов - это более 300 населенных пунктов и 200 тысяч человек", - написал губернатор в своем Telegram-канале. Все социальные объекты переведены на резервное питание. На месте уже работают бригады "Херсонэнерго" и "Россетей", сообщил он. Власти делают всt возможное, чтобы восстановить подачу электроэнергии в кратчайшие сроки, отметил он.
