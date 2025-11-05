https://1prime.ru/20251105/khersonskayaoblast-864269356.html

В Херсонской области восстанавливают энергоснабжение, заявил губернатор

В Херсонской области восстанавливают энергоснабжение, заявил губернатор - 05.11.2025, ПРАЙМ

В Херсонской области восстанавливают энергоснабжение, заявил губернатор

Энергетики восстанавливают энергоснабжение в Херсонской области, нарушенное из-за аварии, без света пока остаются более 300 населенных пунктов, сообщил... | 05.11.2025, ПРАЙМ

2025-11-05T22:05+0300

2025-11-05T22:05+0300

2025-11-05T22:05+0300

происшествия

херсонская область

владимир сальдо

россети

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/1d/860061835_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_4399584e1d96a8565fb5a56859d2cc9e.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 5 ноя - ПРАЙМ. Энергетики восстанавливают энергоснабжение в Херсонской области, нарушенное из-за аварии, без света пока остаются более 300 населенных пунктов, сообщил губернатор Владимир Сальдо. "Уважаемые друзья, произошло аварийное отключение высоковольтной линии электропередачи. Сейчас без света остаются 10 муниципальных округов - это более 300 населенных пунктов и 200 тысяч человек", - написал губернатор в своем Telegram-канале. Все социальные объекты переведены на резервное питание. На месте уже работают бригады "Херсонэнерго" и "Россетей", сообщил он. Власти делают всt возможное, чтобы восстановить подачу электроэнергии в кратчайшие сроки, отметил он.

https://1prime.ru/20251105/elektrorynok-864241186.html

херсонская область

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

херсонская область, владимир сальдо, россети