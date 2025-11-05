https://1prime.ru/20251105/khischenie-864248718.html

Жителя Крыма заподозрили в хищении пяти миллионов рублей на гособоронзаказе

Жителя Крыма заподозрили в хищении пяти миллионов рублей на гособоронзаказе - 05.11.2025, ПРАЙМ

Жителя Крыма заподозрили в хищении пяти миллионов рублей на гособоронзаказе

Возбуждено уголовное дело о хищении жителем Севастополя более 5 миллионов рублей при исполнении гособоронзаказа, по местам жительства проведены обыски, сообщает | 05.11.2025, ПРАЙМ

2025-11-05T15:54+0300

2025-11-05T15:54+0300

2025-11-05T15:54+0300

происшествия

севастополь

крым

рф

мвд

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/07/860429609_0:95:1887:1156_1920x0_80_0_0_ae0632c7b2fd09b56024db669cf05bc3.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 5 ноя – ПРАЙМ. Возбуждено уголовное дело о хищении жителем Севастополя более 5 миллионов рублей при исполнении гособоронзаказа, по местам жительства проведены обыски, сообщает пресс-служба МВД Крыма. "Выявлен факт хищения более 5 миллионов рублей бюджетных средств, совершенного 40-летним жителем Севастополя при исполнении государственного оборонного заказа. Возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 159 Уголовного кодекса Российской Федерации. Устанавливаются все обстоятельства совершённого преступления, а также иные лица, причастные к противоправной деятельности", - говорится в сообщении. По данным полиции, подозреваемый с 2015 года являлся управляющим партнером одного из крупных обществ с ограниченной ответственностью, специализирующегося на ремонте транспортных средств. "Между данным предприятием и акционерным обществом из Республики Татарстан, которое ранее заключило договор с министерством обороны РФ, были оформлены госконтракты на выполнение работ по техническому обслуживанию автомобилей "КамАЗ", а также на поставку расходных материалов для военной техники. В период с июня 2022 года по декабрь 2024 года злоумышленник вносил заведомо ложные сведения в отчетную документацию", - говорится в сообщении. В частности, по сведениям полиции, искажались данные об объемах фактически выполненных работ и количестве использованных технических жидкостей. Полученные денежные средства впоследствии обналичивались со счетов компании. "Проведены обыски по местам жительства подозреваемого, а также исполнительного директора, главного бухгалтера, главного инженера фирмы и других лиц, предположительно причастных к преступной деятельности. В ходе следственных действий изъяты мобильные телефоны, ноутбуки, банковские карты, печати, а также оригиналы документации с подложными сведениями, подтверждающими факты мошенничества", - добавили в полиции.

https://1prime.ru/20251011/khischenie-863414096.html

https://1prime.ru/20250910/khischeniya-862076106.html

севастополь

крым

рф

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

севастополь, крым, рф, мвд