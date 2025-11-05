https://1prime.ru/20251105/khischenie-864248718.html
Жителя Крыма заподозрили в хищении пяти миллионов рублей на гособоронзаказе
Возбуждено уголовное дело о хищении жителем Севастополя более 5 миллионов рублей при исполнении гособоронзаказа, по местам жительства проведены обыски, сообщает
СИМФЕРОПОЛЬ, 5 ноя – ПРАЙМ. Возбуждено уголовное дело о хищении жителем Севастополя более 5 миллионов рублей при исполнении гособоронзаказа, по местам жительства проведены обыски, сообщает пресс-служба МВД Крыма. "Выявлен факт хищения более 5 миллионов рублей бюджетных средств, совершенного 40-летним жителем Севастополя при исполнении государственного оборонного заказа. Возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 159 Уголовного кодекса Российской Федерации. Устанавливаются все обстоятельства совершённого преступления, а также иные лица, причастные к противоправной деятельности", - говорится в сообщении. По данным полиции, подозреваемый с 2015 года являлся управляющим партнером одного из крупных обществ с ограниченной ответственностью, специализирующегося на ремонте транспортных средств. "Между данным предприятием и акционерным обществом из Республики Татарстан, которое ранее заключило договор с министерством обороны РФ, были оформлены госконтракты на выполнение работ по техническому обслуживанию автомобилей "КамАЗ", а также на поставку расходных материалов для военной техники. В период с июня 2022 года по декабрь 2024 года злоумышленник вносил заведомо ложные сведения в отчетную документацию", - говорится в сообщении. В частности, по сведениям полиции, искажались данные об объемах фактически выполненных работ и количестве использованных технических жидкостей. Полученные денежные средства впоследствии обналичивались со счетов компании. "Проведены обыски по местам жительства подозреваемого, а также исполнительного директора, главного бухгалтера, главного инженера фирмы и других лиц, предположительно причастных к преступной деятельности. В ходе следственных действий изъяты мобильные телефоны, ноутбуки, банковские карты, печати, а также оригиналы документации с подложными сведениями, подтверждающими факты мошенничества", - добавили в полиции.
СИМФЕРОПОЛЬ, 5 ноя – ПРАЙМ. Возбуждено уголовное дело о хищении жителем Севастополя более 5 миллионов рублей при исполнении гособоронзаказа, по местам жительства проведены обыски, сообщает пресс-служба МВД Крыма.
"Выявлен факт хищения более 5 миллионов рублей бюджетных средств, совершенного 40-летним жителем Севастополя
при исполнении государственного оборонного заказа. Возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 159 Уголовного кодекса Российской Федерации. Устанавливаются все обстоятельства совершённого преступления, а также иные лица, причастные к противоправной деятельности", - говорится в сообщении.
По данным полиции, подозреваемый с 2015 года являлся управляющим партнером одного из крупных обществ с ограниченной ответственностью, специализирующегося на ремонте транспортных средств.
"Между данным предприятием и акционерным обществом из Республики Татарстан, которое ранее заключило договор с министерством обороны РФ, были оформлены госконтракты на выполнение работ по техническому обслуживанию автомобилей "КамАЗ", а также на поставку расходных материалов для военной техники. В период с июня 2022 года по декабрь 2024 года злоумышленник вносил заведомо ложные сведения в отчетную документацию", - говорится в сообщении.
В частности, по сведениям полиции, искажались данные об объемах фактически выполненных работ и количестве использованных технических жидкостей. Полученные денежные средства впоследствии обналичивались со счетов компании.
"Проведены обыски по местам жительства подозреваемого, а также исполнительного директора, главного бухгалтера, главного инженера фирмы и других лиц, предположительно причастных к преступной деятельности. В ходе следственных действий изъяты мобильные телефоны, ноутбуки, банковские карты, печати, а также оригиналы документации с подложными сведениями, подтверждающими факты мошенничества", - добавили в полиции.
