На Украине предрекли эвакуацию Киева при отключении ТЭЦ на три дня
На Украине предрекли эвакуацию Киева при отключении ТЭЦ на три дня
МОСКВА, 5 ноя — ПРАЙМ. Население Киева придется эвакуировать, если зимой город останется без тепла более трех дней, заявил директор Центра исследования энергетики Александр Харченко в интервью "Телеграфу"."Если в Киеве отключены ТЭЦ и в течение трех дней при температуре минус 10 и ниже нет перспектив восстановления, то Киев должен объявлять: а) слив воды из домов, б) эвакуацию", — отметил эксперт.Харченко подчеркнул, что при разрушении котлов на электростанциях и отсутствии возможности их запуска произойдет "техногенная катастрофа".Ранее мэр Виталий Кличко предупреждал, что зима в столице может быть непростой, и призвал делать запасы воды, еды и теплой одежды.На Украине все чаще фиксируются перебои с электричеством: в некоторых городах вводят аварийные отключения или подают электричество по графику.
