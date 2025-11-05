https://1prime.ru/20251105/kiev-864273546.html

На Украине предрекли эвакуацию Киева при отключении ТЭЦ на три дня

На Украине предрекли эвакуацию Киева при отключении ТЭЦ на три дня - 05.11.2025, ПРАЙМ

На Украине предрекли эвакуацию Киева при отключении ТЭЦ на три дня

Население Киева придется эвакуировать, если зимой город останется без тепла более трех дней, заявил директор Центра исследования энергетики Александр Харченко в | 05.11.2025, ПРАЙМ

2025-11-05T23:45+0300

2025-11-05T23:45+0300

2025-11-05T23:45+0300

в мире

киев

виталий кличко

украина

газ

https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/0c/0d/853547694_0:159:3076:1889_1920x0_80_0_0_2dab4d5c6d5cdc002e4521065b83f075.jpg

МОСКВА, 5 ноя — ПРАЙМ. Население Киева придется эвакуировать, если зимой город останется без тепла более трех дней, заявил директор Центра исследования энергетики Александр Харченко в интервью "Телеграфу"."Если в Киеве отключены ТЭЦ и в течение трех дней при температуре минус 10 и ниже нет перспектив восстановления, то Киев должен объявлять: а) слив воды из домов, б) эвакуацию", — отметил эксперт.Харченко подчеркнул, что при разрушении котлов на электростанциях и отсутствии возможности их запуска произойдет "техногенная катастрофа".Ранее мэр Виталий Кличко предупреждал, что зима в столице может быть непростой, и призвал делать запасы воды, еды и теплой одежды.На Украине все чаще фиксируются перебои с электричеством: в некоторых городах вводят аварийные отключения или подают электричество по графику.

https://1prime.ru/20251105/vsu-864273035.html

https://1prime.ru/20251105/ukraina-864271261.html

киев

украина

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

в мире, киев, виталий кличко, украина, газ