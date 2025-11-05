Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
На Украине предрекли эвакуацию Киева при отключении ТЭЦ на три дня - 05.11.2025
На Украине предрекли эвакуацию Киева при отключении ТЭЦ на три дня
На Украине предрекли эвакуацию Киева при отключении ТЭЦ на три дня - 05.11.2025, ПРАЙМ
На Украине предрекли эвакуацию Киева при отключении ТЭЦ на три дня
Население Киева придется эвакуировать, если зимой город останется без тепла более трех дней, заявил директор Центра исследования энергетики Александр Харченко в | 05.11.2025, ПРАЙМ
МОСКВА, 5 ноя — ПРАЙМ. Население Киева придется эвакуировать, если зимой город останется без тепла более трех дней, заявил директор Центра исследования энергетики Александр Харченко в интервью "Телеграфу"."Если в Киеве отключены ТЭЦ и в течение трех дней при температуре минус 10 и ниже нет перспектив восстановления, то Киев должен объявлять: а) слив воды из домов, б) эвакуацию", — отметил эксперт.Харченко подчеркнул, что при разрушении котлов на электростанциях и отсутствии возможности их запуска произойдет "техногенная катастрофа".Ранее мэр Виталий Кличко предупреждал, что зима в столице может быть непростой, и призвал делать запасы воды, еды и теплой одежды.На Украине все чаще фиксируются перебои с электричеством: в некоторых городах вводят аварийные отключения или подают электричество по графику.
23:45 05.11.2025
 
На Украине предрекли эвакуацию Киева при отключении ТЭЦ на три дня

Киев могут эвакуировать зимой из-за нарушения работы ТЭЦ в течение трех дней

МОСКВА, 5 ноя — ПРАЙМ. Население Киева придется эвакуировать, если зимой город останется без тепла более трех дней, заявил директор Центра исследования энергетики Александр Харченко в интервью "Телеграфу".
"Если в Киеве отключены ТЭЦ и в течение трех дней при температуре минус 10 и ниже нет перспектив восстановления, то Киев должен объявлять: а) слив воды из домов, б) эвакуацию", — отметил эксперт.
Харченко подчеркнул, что при разрушении котлов на электростанциях и отсутствии возможности их запуска произойдет "техногенная катастрофа".
Ранее мэр Виталий Кличко предупреждал, что зима в столице может быть непростой, и призвал делать запасы воды, еды и теплой одежды.
На Украине все чаще фиксируются перебои с электричеством: в некоторых городах вводят аварийные отключения или подают электричество по графику.
