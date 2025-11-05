https://1prime.ru/20251105/kitaj-864234370.html

Китай приостановит действие дополнительной пошлины на товары из США

Китай приостановит действие дополнительной пошлины на товары из США - 05.11.2025, ПРАЙМ

Китай приостановит действие дополнительной пошлины на товары из США

Китай с 10 ноября на год приостановит действие дополнительной 24% пошлины на товары из США в соответствии с договоренностями, достигнутыми в ходе двусторонних... | 05.11.2025, ПРАЙМ

2025-11-05T07:58+0300

2025-11-05T07:58+0300

2025-11-05T07:58+0300

экономика

мировая экономика

китай

кнр

сша

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/864234370.jpg?1762318715

ПЕКИН, 5 ноя – ПРАЙМ. Китай с 10 ноября на год приостановит действие дополнительной 24% пошлины на товары из США в соответствии с договоренностями, достигнутыми в ходе двусторонних торговых переговоров, сообщает в среду министерство финансов КНР. Ранее министерство коммерции КНР сообщало, что США по итогам торговых переговоров с Китаем в Куала-Лумпуре приняли решение отменить 10% "фентаниловый тариф" на китайские товары, а 24% взаимный тариф на китайские товары будет приостановлен еще на год, Китай также скорректирует свои ответные меры. "В целях реализации консенсуса, достигнутого в ходе китайско-американских торговых консультаций, и в соответствии с Законом о таможенных пошлинах КНР, Таможенным кодексом КНР, Законом КНР о внешней торговле и другими соответствующими законодательными и нормативными актами, а также основными принципами международного права, и с одобрения Государственного совета КНР с 13.01 (8.01 мск) 10 ноября 2025 года дополнительная таможенная пошлина в размере 24% на товары из США будет приостановлена на один год, при этом дополнительная пошлина в размере 10% на товары из США сохранится", – говорится в заявлении ведомства.

китай

кнр

сша

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

мировая экономика, китай, кнр, сша