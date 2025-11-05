Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Китай приостановит действие дополнительной пошлины на товары из США - 05.11.2025, ПРАЙМ
Китай приостановит действие дополнительной пошлины на товары из США
2025-11-05T07:58+0300
2025-11-05T07:58+0300
экономика
мировая экономика
китай
кнр
сша
ПЕКИН, 5 ноя – ПРАЙМ. Китай с 10 ноября на год приостановит действие дополнительной 24% пошлины на товары из США в соответствии с договоренностями, достигнутыми в ходе двусторонних торговых переговоров, сообщает в среду министерство финансов КНР. Ранее министерство коммерции КНР сообщало, что США по итогам торговых переговоров с Китаем в Куала-Лумпуре приняли решение отменить 10% "фентаниловый тариф" на китайские товары, а 24% взаимный тариф на китайские товары будет приостановлен еще на год, Китай также скорректирует свои ответные меры. "В целях реализации консенсуса, достигнутого в ходе китайско-американских торговых консультаций, и в соответствии с Законом о таможенных пошлинах КНР, Таможенным кодексом КНР, Законом КНР о внешней торговле и другими соответствующими законодательными и нормативными актами, а также основными принципами международного права, и с одобрения Государственного совета КНР с 13.01 (8.01 мск) 10 ноября 2025 года дополнительная таможенная пошлина в размере 24% на товары из США будет приостановлена на один год, при этом дополнительная пошлина в размере 10% на товары из США сохранится", – говорится в заявлении ведомства.  
мировая экономика, китай, кнр, сша
Экономика, Мировая экономика, КИТАЙ, КНР, США
07:58 05.11.2025
 
Китай приостановит действие дополнительной пошлины на товары из США

Китай приостановил действие пошлины на товары из США

ПЕКИН, 5 ноя – ПРАЙМ. Китай с 10 ноября на год приостановит действие дополнительной 24% пошлины на товары из США в соответствии с договоренностями, достигнутыми в ходе двусторонних торговых переговоров, сообщает в среду министерство финансов КНР.
Ранее министерство коммерции КНР сообщало, что США по итогам торговых переговоров с Китаем в Куала-Лумпуре приняли решение отменить 10% "фентаниловый тариф" на китайские товары, а 24% взаимный тариф на китайские товары будет приостановлен еще на год, Китай также скорректирует свои ответные меры.
"В целях реализации консенсуса, достигнутого в ходе китайско-американских торговых консультаций, и в соответствии с Законом о таможенных пошлинах КНР, Таможенным кодексом КНР, Законом КНР о внешней торговле и другими соответствующими законодательными и нормативными актами, а также основными принципами международного права, и с одобрения Государственного совета КНР с 13.01 (8.01 мск) 10 ноября 2025 года дополнительная таможенная пошлина в размере 24% на товары из США будет приостановлена на один год, при этом дополнительная пошлина в размере 10% на товары из США сохранится", – говорится в заявлении ведомства.
 
 
