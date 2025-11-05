https://1prime.ru/20251105/knr--864237136.html

КНР отменит пошлины на сельхозпродукцию из США с 10 ноября

2025-11-05T10:22+0300

экономика

китай

сша

вашингтон

си цзиньпин

дональд трамп

госсовет

мировая экономика

ПЕКИН, 5 ноя – ПРАЙМ. Китай с 10 ноября отменит введенные в марте этого года дополнительные пошлины в размере 10% и 15% на сельхозпродукцию из США, сообщило в среду министерство финансов КНР. "С 13.01 (8.01 мск) 10 ноября 2025 прекращается реализация мер по взиманию дополнительных пошлин, предусмотренных в коммюнике Комитета по таможенным пошлинам Госсовета КНР "О введении дополнительных пошлин на некоторые товары, импортируемые из США" (коммюнике №2 от 2025 года)", - говорится в заявлении ведомства.Указано, что Китай отменит соответствующие пошлины в рамках реализации консенсуса, достигнутого на торгово-экономических консультациях КНР и США. Комитет по таможенным пошлинам Госсовета КНР в коммюнике №2 от 4 марта 2025 года сообщил, что в ответ на действия Вашингтона с 10 марта 2025 года начнут действовать дополнительные пошлины на некоторые импортируемые из США товары, в частности, пошлины в размере 15% на мясо курицы, пшеницу, кукурузу и хлопок, и в размере 10% - на сорго, соевые бобы, свинину, говядину, продукты водного промысла, фрукты, овощи и молочные продукты. Глава КНР Си Цзиньпин и президент США Дональд Трамп на прошлой неделе провели встречу на южнокорейской авиабазе Кимхэ в Пусане, по итогам которой стороны достигли торгового соглашения, которое продлится год. В частности, США снизили пошлины, наложенные на товары из Китая, до 47% с 57%, за счет уменьшения "фентаниловых" тарифов до 10% с 20%.

китай

сша

вашингтон

2025

