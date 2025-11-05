Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
КНР отменит пошлины на сельхозпродукцию из США с 10 ноября - 05.11.2025
КНР отменит пошлины на сельхозпродукцию из США с 10 ноября
экономика
китай
сша
вашингтон
си цзиньпин
дональд трамп
госсовет
мировая экономика
ПЕКИН, 5 ноя – ПРАЙМ. Китай с 10 ноября отменит введенные в марте этого года дополнительные пошлины в размере 10% и 15% на сельхозпродукцию из США, сообщило в среду министерство финансов КНР. &quot;С 13.01 (8.01 мск) 10 ноября 2025 прекращается реализация мер по взиманию дополнительных пошлин, предусмотренных в коммюнике Комитета по таможенным пошлинам Госсовета КНР &quot;О введении дополнительных пошлин на некоторые товары, импортируемые из США&quot; (коммюнике №2 от 2025 года)&quot;, - говорится в заявлении ведомства.Указано, что Китай отменит соответствующие пошлины в рамках реализации консенсуса, достигнутого на торгово-экономических консультациях КНР и США. Комитет по таможенным пошлинам Госсовета КНР в коммюнике №2 от 4 марта 2025 года сообщил, что в ответ на действия Вашингтона с 10 марта 2025 года начнут действовать дополнительные пошлины на некоторые импортируемые из США товары, в частности, пошлины в размере 15% на мясо курицы, пшеницу, кукурузу и хлопок, и в размере 10% - на сорго, соевые бобы, свинину, говядину, продукты водного промысла, фрукты, овощи и молочные продукты. Глава КНР Си Цзиньпин и президент США Дональд Трамп на прошлой неделе провели встречу на южнокорейской авиабазе Кимхэ в Пусане, по итогам которой стороны достигли торгового соглашения, которое продлится год. В частности, США снизили пошлины, наложенные на товары из Китая, до 47% с 57%, за счет уменьшения "фентаниловых" тарифов до 10% с 20%.
китай, сша, вашингтон, си цзиньпин, дональд трамп, госсовет, мировая экономика
Экономика, КИТАЙ, США, ВАШИНГТОН, Си Цзиньпин, Дональд Трамп, Госсовет, Мировая экономика
© AFP / Wang ZhaoФлаги США и Китая
Флаги США и Китая. Архивное фото
ПЕКИН, 5 ноя – ПРАЙМ. Китай с 10 ноября отменит введенные в марте этого года дополнительные пошлины в размере 10% и 15% на сельхозпродукцию из США, сообщило в среду министерство финансов КНР.

"С 13.01 (8.01 мск) 10 ноября 2025 прекращается реализация мер по взиманию дополнительных пошлин, предусмотренных в коммюнике Комитета по таможенным пошлинам Госсовета КНР "О введении дополнительных пошлин на некоторые товары, импортируемые из США" (коммюнике №2 от 2025 года)", - говорится в заявлении ведомства.

Указано, что Китай отменит соответствующие пошлины в рамках реализации консенсуса, достигнутого на торгово-экономических консультациях КНР и США.
Комитет по таможенным пошлинам Госсовета КНР в коммюнике №2 от 4 марта 2025 года сообщил, что в ответ на действия Вашингтона с 10 марта 2025 года начнут действовать дополнительные пошлины на некоторые импортируемые из США товары, в частности, пошлины в размере 15% на мясо курицы, пшеницу, кукурузу и хлопок, и в размере 10% - на сорго, соевые бобы, свинину, говядину, продукты водного промысла, фрукты, овощи и молочные продукты.
Глава КНР Си Цзиньпин и президент США Дональд Трамп на прошлой неделе провели встречу на южнокорейской авиабазе Кимхэ в Пусане, по итогам которой стороны достигли торгового соглашения, которое продлится год. В частности, США снизили пошлины, наложенные на товары из Китая, до 47% с 57%, за счет уменьшения "фентаниловых" тарифов до 10% с 20%.
Президент США Дональд Трамп - ПРАЙМ, 1920, 04.11.2025
В США заявили о риске дестабилизации отношений с Россией и Китаем
Заголовок открываемого материала