Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Конгресс обсуждает продление законопроекта о финансировании правительства - 05.11.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20251105/kongress-864228796.html
Конгресс обсуждает продление законопроекта о финансировании правительства
Конгресс обсуждает продление законопроекта о финансировании правительства - 05.11.2025, ПРАЙМ
Конгресс обсуждает продление законопроекта о финансировании правительства
Конгресс США на фоне шатдауна обсуждает продление законопроекта о финансировании правительства из-за того, что сейчас документ ограничен сроком до 21 ноября,... | 05.11.2025, ПРАЙМ
2025-11-05T00:53+0300
2025-11-05T00:53+0300
финансы
экономика
мировая экономика
сша
конгресс сша
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/864228796.jpg?1762293203
ВАШИНГТОН, 5 ноя - ПРАЙМ. Конгресс США на фоне шатдауна обсуждает продление законопроекта о финансировании правительства из-за того, что сейчас документ ограничен сроком до 21 ноября, заявил лидер республиканцев в сенате Джон Тьюн. "Поскольку сейчас уже ноябрь, и мы потеряли пять недель, так что срок до 21 ноября больше не имеет смысла, поэтому очевидно, что его придется продлить, и идет обсуждение того, каким будет следующий срок", - заявил он журналистам. Ранее издание Semafor сообщило, что республиканские сенаторы предлагают вынести на рассмотрение новый законопроект, согласно которому правительство будет финансироваться до 19 декабря либо до 15 января, чтобы перенести переговоры с демократами на следующий год.  В США 1 октября начался новый финансовый год, при этом конгресс не успел согласовать бюджет, и правительство теперь не может работать. Такой шатдаун в Соединенных Штатах подразумевает прекращение работы части госучреждений, финансируемых непосредственно конгрессом, из-за отсутствия согласованного бюджета на следующий финансовый год, и это не редкая ситуация.  
сша
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
финансы, мировая экономика, сша, конгресс сша
Финансы, Экономика, Мировая экономика, США, Конгресс США
00:53 05.11.2025
 
Конгресс обсуждает продление законопроекта о финансировании правительства

Тьюн: Конгресс обсуждает продление законопроекта о финансировании правительства

Читать Прайм в
Дзен Telegram
ВАШИНГТОН, 5 ноя - ПРАЙМ. Конгресс США на фоне шатдауна обсуждает продление законопроекта о финансировании правительства из-за того, что сейчас документ ограничен сроком до 21 ноября, заявил лидер республиканцев в сенате Джон Тьюн.
"Поскольку сейчас уже ноябрь, и мы потеряли пять недель, так что срок до 21 ноября больше не имеет смысла, поэтому очевидно, что его придется продлить, и идет обсуждение того, каким будет следующий срок", - заявил он журналистам.
Ранее издание Semafor сообщило, что республиканские сенаторы предлагают вынести на рассмотрение новый законопроект, согласно которому правительство будет финансироваться до 19 декабря либо до 15 января, чтобы перенести переговоры с демократами на следующий год.
 В США 1 октября начался новый финансовый год, при этом конгресс не успел согласовать бюджет, и правительство теперь не может работать. Такой шатдаун в Соединенных Штатах подразумевает прекращение работы части госучреждений, финансируемых непосредственно конгрессом, из-за отсутствия согласованного бюджета на следующий финансовый год, и это не редкая ситуация.
 
 
ЭкономикаФинансыМировая экономикаСШАКонгресс США
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала