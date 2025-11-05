https://1prime.ru/20251105/kongress-864228796.html
Конгресс обсуждает продление законопроекта о финансировании правительства
2025-11-05T00:53+0300
ВАШИНГТОН, 5 ноя - ПРАЙМ. Конгресс США на фоне шатдауна обсуждает продление законопроекта о финансировании правительства из-за того, что сейчас документ ограничен сроком до 21 ноября, заявил лидер республиканцев в сенате Джон Тьюн.
"Поскольку сейчас уже ноябрь, и мы потеряли пять недель, так что срок до 21 ноября больше не имеет смысла, поэтому очевидно, что его придется продлить, и идет обсуждение того, каким будет следующий срок", - заявил он журналистам.
Ранее издание Semafor сообщило, что республиканские сенаторы предлагают вынести на рассмотрение новый законопроект, согласно которому правительство будет финансироваться до 19 декабря либо до 15 января, чтобы перенести переговоры с демократами на следующий год.
В США 1 октября начался новый финансовый год, при этом конгресс не успел согласовать бюджет, и правительство теперь не может работать. Такой шатдаун в Соединенных Штатах подразумевает прекращение работы части госучреждений, финансируемых непосредственно конгрессом, из-за отсутствия согласованного бюджета на следующий финансовый год, и это не редкая ситуация.
