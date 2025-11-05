https://1prime.ru/20251105/kongress-864228796.html

Конгресс обсуждает продление законопроекта о финансировании правительства

Конгресс обсуждает продление законопроекта о финансировании правительства - 05.11.2025, ПРАЙМ

Конгресс обсуждает продление законопроекта о финансировании правительства

Конгресс США на фоне шатдауна обсуждает продление законопроекта о финансировании правительства из-за того, что сейчас документ ограничен сроком до 21 ноября,... | 05.11.2025, ПРАЙМ

2025-11-05T00:53+0300

2025-11-05T00:53+0300

2025-11-05T00:53+0300

финансы

экономика

мировая экономика

сша

конгресс сша

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/864228796.jpg?1762293203

ВАШИНГТОН, 5 ноя - ПРАЙМ. Конгресс США на фоне шатдауна обсуждает продление законопроекта о финансировании правительства из-за того, что сейчас документ ограничен сроком до 21 ноября, заявил лидер республиканцев в сенате Джон Тьюн. "Поскольку сейчас уже ноябрь, и мы потеряли пять недель, так что срок до 21 ноября больше не имеет смысла, поэтому очевидно, что его придется продлить, и идет обсуждение того, каким будет следующий срок", - заявил он журналистам. Ранее издание Semafor сообщило, что республиканские сенаторы предлагают вынести на рассмотрение новый законопроект, согласно которому правительство будет финансироваться до 19 декабря либо до 15 января, чтобы перенести переговоры с демократами на следующий год. В США 1 октября начался новый финансовый год, при этом конгресс не успел согласовать бюджет, и правительство теперь не может работать. Такой шатдаун в Соединенных Штатах подразумевает прекращение работы части госучреждений, финансируемых непосредственно конгрессом, из-за отсутствия согласованного бюджета на следующий финансовый год, и это не редкая ситуация.

сша

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

финансы, мировая экономика, сша, конгресс сша