Путин предложил Королеву возглавить Тверскую область - 05.11.2025
Путин предложил Королеву возглавить Тверскую область
Путин предложил Королеву возглавить Тверскую область - 05.11.2025, ПРАЙМ
Путин предложил Королеву возглавить Тверскую область
Президент России Владимир Путин предложил замглавы ФАС Виталию Королеву возглавить Тверскую область. | 05.11.2025, ПРАЙМ
2025-11-05T09:36+0300
2025-11-05T09:37+0300
политика
россия
тверская область
владимир путин
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/09/04/861785993_0:0:3073:1728_1920x0_80_0_0_0ebf2f85ff921df52a039e209786f93a.jpg
МОСКВА, 5 ноя - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин предложил замглавы ФАС Виталию Королеву возглавить Тверскую область. "Я хотел бы предложить вам попробовать свои силы в региональном поприще и возглавить Тверскую область", - сказал глава государства. Королев заявил, что готов. Путин в конце сентября подписал указ о досрочном прекращении полномочий губернатора Тверской области Игоря Рудени, назначенного новым полпредом президента в Северо-Западном федеральном округе.
ПРАЙМ
россия, тверская область, владимир путин
Политика, РОССИЯ, Тверская область, Владимир Путин
09:36 05.11.2025 (обновлено: 09:37 05.11.2025)
 
Путин предложил Королеву возглавить Тверскую область

Путин предложил замглавы ФАС Королеву возглавить Тверскую область

Виталий Королев. Архивное фото
МОСКВА, 5 ноя - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин предложил замглавы ФАС Виталию Королеву возглавить Тверскую область.
"Я хотел бы предложить вам попробовать свои силы в региональном поприще и возглавить Тверскую область", - сказал глава государства.
Королев заявил, что готов.
Путин в конце сентября подписал указ о досрочном прекращении полномочий губернатора Тверской области Игоря Рудени, назначенного новым полпредом президента в Северо-Западном федеральном округе.
ПолитикаРОССИЯТверская областьВладимир Путин
 
 
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
