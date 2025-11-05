https://1prime.ru/20251105/korolev-864236630.html
Путин предложил Королеву возглавить Тверскую область
Путин предложил Королеву возглавить Тверскую область
МОСКВА, 5 ноя - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин предложил замглавы ФАС Виталию Королеву возглавить Тверскую область. "Я хотел бы предложить вам попробовать свои силы в региональном поприще и возглавить Тверскую область", - сказал глава государства. Королев заявил, что готов. Путин в конце сентября подписал указ о досрочном прекращении полномочий губернатора Тверской области Игоря Рудени, назначенного новым полпредом президента в Северо-Западном федеральном округе.
