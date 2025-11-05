https://1prime.ru/20251105/kosachev-864272843.html

В Совфеде предложили создать единый центр для обучения госслужащих

В Совфеде предложили создать единый центр для обучения госслужащих - 05.11.2025, ПРАЙМ

В Совфеде предложили создать единый центр для обучения госслужащих

Вице-спикер Совфеда Константин Косачев предложил утвердить федеральный центр компетенции в сфере государственной и национальной политики, на базе которого... | 05.11.2025, ПРАЙМ

2025-11-05T23:37+0300

2025-11-05T23:37+0300

2025-11-05T23:37+0300

россия

рф

константин косачев

общество

совфед

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/09/1b/862874522_136:0:3377:1823_1920x0_80_0_0_134cc0e54781c37740b702cea27fffb2.jpg

МОСКВА, 5 ноя – ПРАЙМ. Вице-спикер Совфеда Константин Косачев предложил утвердить федеральный центр компетенции в сфере государственной и национальной политики, на базе которого проводилось бы обучение госслужащих. Правительство России подготовило проект новой стратегии государственной национальной политики до 2036 года, заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова на заседании совета по межнациональным отношениям. "Мы предлагаем утвердить единый федеральный центр компетенции в сфере государственной и национальной политики, на базе которого проводилось бы такое обучение по обновлённым программам", - сказал Косачев на заседании совета. Он пояснил, что ранее на заседании совета по межнациональным отношениям при Совфеде участники говорили об очень важной задаче подготовки и переподготовки кадров. Сенатор отметил, что в проекте стратегии особо говорится о необходимости обеспечения условий для профессионального развития государственных и муниципальных служащих на основе типовых дополнительных профессиональных программ в области государственной и национальной политики и межкультурной коммуникации. В соответствии с действующими регламентами Федерального агентства по делам национальностей (ФАДН) ведётся повышение квалификации госслужащих по трём типовым образовательным программам. "С нашей точки зрения, очень важно привести содержание этих программ в соответствие со стратегическими документами, которые были приняты в последние пять лет. Ну и, естественно, очень важно, с нашей точки зрения, обеспечить качественный сдвиг в системной и научной основе обучения кадров. Мы считаем целесообразным привлечь научный совет Российской академии наук по комплексным проблемам этничности и межнациональных отношений, у которого функции по научному обеспечению национальной политики", - сказал он. И, кроме содержания обучения, важна и сама организация подготовки и переподготовки госслужащих, добавил политик. Так, на сегодня ФАДН в рамках соответствующей госпрограммы ежегодно осуществляет обучение более 1,6 тысячи человек, пояснил Косачев. По его мнению, приоритет в обучении должен отдаваться качеству подготовки с привлечением лучших специалистов в стране, "опять же, с участием научного совета РАН".

https://1prime.ru/20251105/minoborony-864259893.html

рф

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, рф, константин косачев, общество , совфед