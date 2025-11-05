https://1prime.ru/20251105/kurs--864242939.html
Внебиржевой курс доллара поднялся выше 81 рубля
МОСКВА, 5 ноя - ПРАЙМ. Расчетный курс доллара, который является ориентиром для внебиржевого рынка, поднялся выше 81 рубля, впервые с 24 октября, следует из данных торгов. К 13.13 мск курс доллара подскакивает на 1,31 рубля относительно предыдущего закрытия - до 80,91 рубля. А минутами ранее он повышался до 81,01 рубля, впервые с 24 октября. После приостановки торгов долларом на Московской бирже летом прошлого года по-настоящему репрезентативен для рубля только курс юаня, биржевые торги которым идут с 10.00 до 19.00 мск. Именно в эти часы возможен расчет курса доллара через курс доллара к юаню на форексе и курс юаня к рублю на Московской бирже. Этот кросс-курс и служит главным ориентиром для внебиржевых торгов американской валютой за рубли.
