https://1prime.ru/20251105/kurs--864242939.html

Внебиржевой курс доллара поднялся выше 81 рубля

Внебиржевой курс доллара поднялся выше 81 рубля - 05.11.2025, ПРАЙМ

Внебиржевой курс доллара поднялся выше 81 рубля

Расчетный курс доллара, который является ориентиром для внебиржевого рынка, поднялся выше 81 рубля, впервые с 24 октября, следует из данных торгов. | 05.11.2025, ПРАЙМ

2025-11-05T13:21+0300

2025-11-05T13:21+0300

2025-11-05T13:21+0300

экономика

мировая экономика

рынок

финансы

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/02/16/855159458_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_c532bb1b0136062d13eaca0538fa2e08.jpg

МОСКВА, 5 ноя - ПРАЙМ. Расчетный курс доллара, который является ориентиром для внебиржевого рынка, поднялся выше 81 рубля, впервые с 24 октября, следует из данных торгов. К 13.13 мск курс доллара подскакивает на 1,31 рубля относительно предыдущего закрытия - до 80,91 рубля. А минутами ранее он повышался до 81,01 рубля, впервые с 24 октября. После приостановки торгов долларом на Московской бирже летом прошлого года по-настоящему репрезентативен для рубля только курс юаня, биржевые торги которым идут с 10.00 до 19.00 мск. Именно в эти часы возможен расчет курса доллара через курс доллара к юаню на форексе и курс юаня к рублю на Московской бирже. Этот кросс-курс и служит главным ориентиром для внебиржевых торгов американской валютой за рубли.

https://1prime.ru/20251105/evro--864241639.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

мировая экономика, рынок, финансы