MAX расширил число стран, чьи жители могут зарегистрироваться в мессенджере - 05.11.2025
MAX расширил число стран, чьи жители могут зарегистрироваться в мессенджере
Регистрация на платформе Max стала доступна для жителей еще семи стран СНГ в дополнение к России и Белоруссии, сообщает пресс-служба платформы. | 05.11.2025
2025-11-05T14:20+0300
2025-11-05T14:20+0300
технологии
россия
белоруссия
азербайджан
армения
снг
МОСКВА, 5 ноя - ПРАЙМ. Регистрация на платформе Max стала доступна для жителей еще семи стран СНГ в дополнение к России и Белоруссии, сообщает пресс-служба платформы. &quot;Отправлять сообщения и звонить в MAX смогут жители девяти стран Содружества. Помимо граждан России и Беларуси, возможность общаться в Max появилась у жителей Азербайджана, Армении, Казахстана, Кыргызстана, Молдовы, Таджикистана и Узбекистана. Обновление позволит миллионам пользователей поддерживать общение с близкими за границей&quot;, - сказали в пресс-службе.Чтобы зарегистрироваться в Max, нужно скачать приложение на телефон, выбрать страну и ввести номер телефона. После этого нужно ввести проверочный код из смс и предоставить согласие на синхронизацию контактов. Также можно установить двухфакторную аутентификацию для усиления безопасности. Чтобы пообщаться с пользователем из стран СНГ, нужно добавить собеседника в список контактов. "В случае если пользователи не находятся в списках контактов друг друга, то один из собеседников может отправить ссылку-приглашение", - уточнили в пресс-службе. "Добавление номера собеседника в списки контактов - необходимая мера для сохранения в Max безопасного и доверенного формата общения. Это позволит продолжить эффективно бороться с мошенниками, исключить спам-рассылки и обеспечить дополнительную защиту данных пользователей", - добавили в пресс-службе. VK в марте запустил бета-версию цифровой платформы Мах, через которую пользователи могут общаться в мессенджере, звонить, отправлять голосовые сообщения и файлы до четырех гигабайт. Она доступна в магазинах приложений App Store, RuStore и Google Play. Развивает национальный мессенджер на базе Мах "дочка" VK - "Коммуникационная платформа".
технологии, россия, белоруссия, азербайджан, армения, снг
Технологии, РОССИЯ, БЕЛОРУССИЯ, АЗЕРБАЙДЖАН, АРМЕНИЯ, СНГ
14:20 05.11.2025
 
MAX расширил число стран, чьи жители могут зарегистрироваться в мессенджере

В MAX появилась возможность регистрации для жителей еще семи стран СНГ

МОСКВА, 5 ноя - ПРАЙМ. Регистрация на платформе Max стала доступна для жителей еще семи стран СНГ в дополнение к России и Белоруссии, сообщает пресс-служба платформы.

"Отправлять сообщения и звонить в MAX смогут жители девяти стран Содружества. Помимо граждан России и Беларуси, возможность общаться в Max появилась у жителей Азербайджана, Армении, Казахстана, Кыргызстана, Молдовы, Таджикистана и Узбекистана. Обновление позволит миллионам пользователей поддерживать общение с близкими за границей", - сказали в пресс-службе.

Чтобы зарегистрироваться в Max, нужно скачать приложение на телефон, выбрать страну и ввести номер телефона. После этого нужно ввести проверочный код из смс и предоставить согласие на синхронизацию контактов. Также можно установить двухфакторную аутентификацию для усиления безопасности.
Чтобы пообщаться с пользователем из стран СНГ, нужно добавить собеседника в список контактов. "В случае если пользователи не находятся в списках контактов друг друга, то один из собеседников может отправить ссылку-приглашение", - уточнили в пресс-службе.
"Добавление номера собеседника в списки контактов - необходимая мера для сохранения в Max безопасного и доверенного формата общения. Это позволит продолжить эффективно бороться с мошенниками, исключить спам-рассылки и обеспечить дополнительную защиту данных пользователей", - добавили в пресс-службе.
VK в марте запустил бета-версию цифровой платформы Мах, через которую пользователи могут общаться в мессенджере, звонить, отправлять голосовые сообщения и файлы до четырех гигабайт. Она доступна в магазинах приложений App Store, RuStore и Google Play. Развивает национальный мессенджер на базе Мах "дочка" VK - "Коммуникационная платформа".
 
Заголовок открываемого материала