https://1prime.ru/20251105/med-864236335.html

Стоимость меди поднимается после выхода данных о деловой активности в Китае

2025-11-05T09:29+0300

экономика

рынок

китай

comex

финансы

торги

https://cdnn.1prime.ru/img/84136/06/841360686_0:0:2401:1350_1920x0_80_0_0_24ebae0f013774d9b3924e153cd49f82.jpg

МОСКВА, 5 ноя - ПРАЙМ. Стоимость меди умеренно растет в среду после выхода показателей индекса деловой активности в сфере услуг и промышленности Китая, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 8.56 мск декабрьский фьючерс на медь на бирже Comex растёт на 0,22%, до 4,9595 доллара за фунт (около 0,45 килограмма). На Лондонской бирже металлов (LME) по итогам торгов вторника стоимость тонны меди с поставкой через три месяца упала на 1,76%, до 10 663,5 доллара, алюминия - на 1,48%, до 2 859 долларов, стоимость цинка снизилась на 0,37%, до 3 088,5 доллара. Игроки анализируют макроэкономические данные, которые кажутся негативными для рынков промышленных металлов, которые, впрочем, возможно, корректируются в цене после падения накануне. Так, композитный индекс деловой активности - в промышленности и сфере услуг - Китая, по версии делового издания Rating Dog (ранее Caixin) в октябре снизился до 51,8 пункта с 52,5 пункта месяцем ранее, при прогнозе в 51,9 пункта. А чуть ранее вышел аналогичный показатель отдельно для промышленности - он снизился до 50,6 пункта с 51,2 пункта в сентябре при прогнозе в 50,9 пункта. Китай - крупнейший потребитель и импортер меди, эта статистика может отразиться на динамике торгов.

китай

