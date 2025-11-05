https://1prime.ru/20251105/med-864236335.html
Стоимость меди поднимается после выхода данных о деловой активности в Китае
Стоимость меди поднимается после выхода данных о деловой активности в Китае - 05.11.2025, ПРАЙМ
Стоимость меди поднимается после выхода данных о деловой активности в Китае
Стоимость меди умеренно растет в среду после выхода показателей индекса деловой активности в сфере услуг и промышленности Китая, свидетельствуют данные торгов. | 05.11.2025, ПРАЙМ
2025-11-05T09:29+0300
2025-11-05T09:29+0300
2025-11-05T09:29+0300
экономика
рынок
китай
comex
финансы
торги
https://cdnn.1prime.ru/img/84136/06/841360686_0:0:2401:1350_1920x0_80_0_0_24ebae0f013774d9b3924e153cd49f82.jpg
МОСКВА, 5 ноя - ПРАЙМ. Стоимость меди умеренно растет в среду после выхода показателей индекса деловой активности в сфере услуг и промышленности Китая, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 8.56 мск декабрьский фьючерс на медь на бирже Comex растёт на 0,22%, до 4,9595 доллара за фунт (около 0,45 килограмма). На Лондонской бирже металлов (LME) по итогам торгов вторника стоимость тонны меди с поставкой через три месяца упала на 1,76%, до 10 663,5 доллара, алюминия - на 1,48%, до 2 859 долларов, стоимость цинка снизилась на 0,37%, до 3 088,5 доллара. Игроки анализируют макроэкономические данные, которые кажутся негативными для рынков промышленных металлов, которые, впрочем, возможно, корректируются в цене после падения накануне. Так, композитный индекс деловой активности - в промышленности и сфере услуг - Китая, по версии делового издания Rating Dog (ранее Caixin) в октябре снизился до 51,8 пункта с 52,5 пункта месяцем ранее, при прогнозе в 51,9 пункта. А чуть ранее вышел аналогичный показатель отдельно для промышленности - он снизился до 50,6 пункта с 51,2 пункта в сентябре при прогнозе в 50,9 пункта. Китай - крупнейший потребитель и импортер меди, эта статистика может отразиться на динамике торгов.
https://1prime.ru/20251104/zoloto-864219510.html
китай
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/84136/06/841360686_125:0:2258:1600_1920x0_80_0_0_6db0c9963c13285e16366eac1425cbd4.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
рынок, китай, comex, финансы, торги
Экономика, Рынок, КИТАЙ, Comex, Финансы, Торги
Стоимость меди поднимается после выхода данных о деловой активности в Китае
Стоимость меди умеренно поднимается после выхода данных о деловой активности в Китае
МОСКВА, 5 ноя - ПРАЙМ. Стоимость меди умеренно растет в среду после выхода показателей индекса деловой активности в сфере услуг и промышленности Китая, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 8.56 мск декабрьский фьючерс на медь на бирже Comex
растёт на 0,22%, до 4,9595 доллара за фунт (около 0,45 килограмма).
На Лондонской бирже металлов (LME) по итогам торгов вторника стоимость тонны меди с поставкой через три месяца упала на 1,76%, до 10 663,5 доллара, алюминия - на 1,48%, до 2 859 долларов, стоимость цинка снизилась на 0,37%, до 3 088,5 доллара.
Игроки анализируют макроэкономические данные, которые кажутся негативными для рынков промышленных металлов, которые, впрочем, возможно, корректируются в цене после падения накануне.
Так, композитный индекс деловой активности - в промышленности и сфере услуг - Китая
, по версии делового издания Rating Dog (ранее Caixin) в октябре снизился до 51,8 пункта с 52,5 пункта месяцем ранее, при прогнозе в 51,9 пункта. А чуть ранее вышел аналогичный показатель отдельно для промышленности - он снизился до 50,6 пункта с 51,2 пункта в сентябре при прогнозе в 50,9 пункта.
Китай - крупнейший потребитель и импортер меди, эта статистика может отразиться на динамике торгов.
Золото дешевеет на рыночной коррекции