В МИД оценили возможность диалога США и России по ДСНВ
В МИД оценили возможность диалога США и России по ДСНВ - 05.11.2025, ПРАЙМ
В МИД оценили возможность диалога США и России по ДСНВ
Диалог США и России по Договору о стратегических наступательных вооружениях (ДСНВ) не сдвинется без участия Великобритании и Франции, заявил замглавы МИД РФ... | 05.11.2025, ПРАЙМ
2025-11-05T01:44+0300
2025-11-05T01:44+0300
2025-11-05T01:44+0300
россия
экономика
газ
сша
великобритания
франция
александр грушко
владимир путин
дональд трамп
нато
МОСКВА, 5 ноя - ПРАЙМ. Диалог США и России по Договору о стратегических наступательных вооружениях (ДСНВ) не сдвинется без участия Великобритании и Франции, заявил замглавы МИД РФ Александр Грушко в интервью газете "Известия".
Отвечая на вопрос, считает ли Москва привлечение Британии и Франции необходимым условием для диалога по стратегической безопасности, он отметил, что "в любом потенциальном диалоге такого рода мы вынуждены учитывать фактор совокупного ядерного потенциала стран НАТО".
"В случае же запуска в будущем предметного диалога о дальнейшем сокращении ядерных арсеналов без подключения Великобритании и Франции дело точно не сдвинется", - сказал Грушко, его слова приводит газета "Известия".
Он отметил, что США снова размещают в Великобритании спецбоеприпасы под задачи "совместных ядерных миссий" НАТО. По его словам, это подтверждает обоснованность российской позиции о невозможности игнорировать совокупный потенциал Североатлантического блока.
Ранее президент РФ Владимир Путин объявил, что РФ готова после 5 февраля 2026 года продолжить в течение года придерживаться ограничений в соответствии с Договором о стратегических наступательных вооружениях. Он пояснил, что шаги по соблюдению ограничений в соответствии с ДСНВ принесут результат, если США ответят взаимностью. Президент США Дональд Трамп назвал предложение Путина по ДСНВ хорошей идей, сообщал ряд СМИ.
сша
великобритания
франция
россия, газ, сша, великобритания, франция, александр грушко, владимир путин, дональд трамп, нато
РОССИЯ, Экономика, Газ, США, ВЕЛИКОБРИТАНИЯ, ФРАНЦИЯ, Александр Грушко, Владимир Путин, Дональд Трамп, НАТО, МИД РФ, МИД
В МИД оценили возможность диалога США и России по ДСНВ
Грушко: диалог России и США по ДСНВ не сдвинется без участия Британии и Франции
