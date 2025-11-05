В МИД оценили возможность диалога США и России по ДСНВ

https://1prime.ru/20251105/mid-864229212.html

МОСКВА, 5 ноя - ПРАЙМ. Диалог США и России по Договору о стратегических наступательных вооружениях (ДСНВ) не сдвинется без участия Великобритании и Франции, заявил замглавы МИД РФ Александр Грушко в интервью газете "Известия". Отвечая на вопрос, считает ли Москва привлечение Британии и Франции необходимым условием для диалога по стратегической безопасности, он отметил, что "в любом потенциальном диалоге такого рода мы вынуждены учитывать фактор совокупного ядерного потенциала стран НАТО". "В случае же запуска в будущем предметного диалога о дальнейшем сокращении ядерных арсеналов без подключения Великобритании и Франции дело точно не сдвинется", - сказал Грушко, его слова приводит газета "Известия". Он отметил, что США снова размещают в Великобритании спецбоеприпасы под задачи "совместных ядерных миссий" НАТО. По его словам, это подтверждает обоснованность российской позиции о невозможности игнорировать совокупный потенциал Североатлантического блока. Ранее президент РФ Владимир Путин объявил, что РФ готова после 5 февраля 2026 года продолжить в течение года придерживаться ограничений в соответствии с Договором о стратегических наступательных вооружениях. Он пояснил, что шаги по соблюдению ограничений в соответствии с ДСНВ принесут результат, если США ответят взаимностью. Президент США Дональд Трамп назвал предложение Путина по ДСНВ хорошей идей, сообщал ряд СМИ.

