Свердловское правительство приняло решение увеличить прожиточный минимум

Свердловское правительство приняло решение увеличить прожиточный минимум - 05.11.2025, ПРАЙМ

Свердловское правительство приняло решение увеличить прожиточный минимум

Свердловское правительство приняло решение увеличить размер прожиточного минимума с января 2026 года в среднем на 6,8%, сообщает департамент информполитики... | 05.11.2025, ПРАЙМ

2025-11-05

2025-11-05T21:23+0300

2025-11-05T21:23+0300

свердловская область

ЕКАТЕРИНБУРГ, 5 ноя - ПРАЙМ. Свердловское правительство приняло решение увеличить размер прожиточного минимума с января 2026 года в среднем на 6,8%, сообщает департамент информполитики региона. "Правительство Свердловской области под председательством губернатора Дениса Паслера увеличило размер прожиточного минимума на 2026 год в среднем на 6,8%. В денежном выражении величина прожиточного минимума с 1 января на душу населения составит 18 тысяч 750 рублей, для трудоспособного населения – 20 тысяч 438 рублей, для пенсионеров – 16 тысяч 125 рублей, для детей – 18 тысяч 188 рублей в месяц", - говорится в сообщении. Глава региона отметил, что прожиточный минимум служит основным критерием для определения размеров различных социальных выплат, которые также вырастут после его повышения. По его словам, речь идет в том числе о выплатах на детей до трех лет и пособиях по рождению и воспитанию ребенка, что позволит улучшить финансовое положение семей и обеспечить им необходимую поддержку. В сообщении отмечается также, что повышение прожиточного минимума повлияет на субсидии на оплату жилья и коммунальных услуг, социальную доплату к пенсии. "Социальный контракт также пересматривается в сторону увеличения", - добавили в пресс-службе.

