В Минобороны появилась новая должность

МОСКВА, 5 ноя - ПРАЙМ. Новая должность "помощник министра обороны РФ - руководитель секретариата министра" появилась в иерархии российского оборонного ведомства, следует из указа президента РФ Владимира Путина от 5 ноября. "Внести в Реестр должностей федерального государственной гражданской службы следующие изменения: после позиции Заместитель начальника Генерального штаба Вооруженных Сил Российской Федерации дополнить позицией следующего содержания: Помощник Министра обороны Российской Федерации - руководитель Секретариата Министра обороны Российской Федерации", - говорится в документе.

