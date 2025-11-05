Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В Минобороны появилась новая должность - 05.11.2025
В Минобороны появилась новая должность
МОСКВА, 5 ноя - ПРАЙМ. Новая должность "помощник министра обороны РФ - руководитель секретариата министра" появилась в иерархии российского оборонного ведомства, следует из указа президента РФ Владимира Путина от 5 ноября. "Внести в Реестр должностей федерального государственной гражданской службы следующие изменения: после позиции Заместитель начальника Генерального штаба Вооруженных Сил Российской Федерации дополнить позицией следующего содержания: Помощник Министра обороны Российской Федерации - руководитель Секретариата Министра обороны Российской Федерации", - говорится в документе.
общество, россия, рф, владимир путин
Политика, Общество, РОССИЯ, РФ, Владимир Путин
18:53 05.11.2025
 
В Минобороны появилась новая должность

Путин утвердил должность помощника министра обороны

© РИА Новости . POOL | Перейти в медиабанкВладимир Путин
Владимир Путин - ПРАЙМ, 1920, 05.11.2025
Владимир Путин. Архивное фото
© РИА Новости . POOL
Перейти в медиабанк
МОСКВА, 5 ноя - ПРАЙМ. Новая должность "помощник министра обороны РФ - руководитель секретариата министра" появилась в иерархии российского оборонного ведомства, следует из указа президента РФ Владимира Путина от 5 ноября.
"Внести в Реестр должностей федерального государственной гражданской службы следующие изменения: после позиции Заместитель начальника Генерального штаба Вооруженных Сил Российской Федерации дополнить позицией следующего содержания: Помощник Министра обороны Российской Федерации - руководитель Секретариата Министра обороны Российской Федерации", - говорится в документе.
Путин назначил Эдельгериева спецпредставителем по вопросам климата
