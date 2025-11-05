https://1prime.ru/20251105/mintsifry--864241489.html
На "Госуслугах" хотят запустить уведомления для поиска пропавших
На "Госуслугах" хотят запустить уведомления для поиска пропавших - 05.11.2025, ПРАЙМ
На "Госуслугах" хотят запустить уведомления для поиска пропавших
Возможность получать уведомления для поиска пропавших людей планируется запустить на "Госуслугах" со следующего года, заявил глава Минцифры РФ Максут Шадаев,... | 05.11.2025, ПРАЙМ
2025-11-05T12:51+0300
2025-11-05T12:51+0300
2025-11-05T13:26+0300
максут шадаев
рф
общество
минцифры
россия
https://cdnn.1prime.ru/img/83943/25/839432593_0:0:2955:1663_1920x0_80_0_0_e727c5a96546f157daa621aeb3e24b04.jpg
МОСКВА, 5 ноя - ПРАЙМ. Возможность получать уведомления для поиска пропавших людей планируется запустить на "Госуслугах" со следующего года, заявил глава Минцифры РФ Максут Шадаев, выступая на открытии межрегионального форума "ЛизаАлерт"."Мы считаем, что каждый пользователь "Госуслуг" должен иметь возможность дать согласие для того, чтобы получать уведомления о пропавших людях", - сказал Шадаев.Он отметил, что россияне пользуются "Госуслугами" в основном с мобильных устройств, поэтому есть возможность настраивать уведомления по принципу территориальности. Это значит, что пользователи, которые согласились на участие в программе, будут получать уведомления через мобильное приложение как раз на той территории, где осуществляются поиски."Нам кажется, это очень важная история, и чем больше мы можем людей вовлечь, активных пользователей, тем будет лучше. И мы считаем, что со следующего года мы сможем эту опцию запустить, да, и каждый сможет подписаться", - добавил министр, уточнив, что участие в программе будет добровольным.Он отметил, что "ЛизаАлерт" будет первой волонтерской организацией, которая будет плотно интегрирована с "Госуслугами" - доступ к ней будет в личном кабинете каждого пользователя.Шадаев напомнил, что сейчас на "Госуслугах" зарегистрированы порядка 120 миллионов человек, и около 10-11 миллионов пользователей ежедневно обращаются к сервисам. "Это огромная аудитория людей, которые точно готовы помогать", - уверен глава Минцифры.
https://1prime.ru/20251015/vychet--863537034.html
рф
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/83943/25/839432593_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_292a35fc0f750b854e3c3d664af7624a.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
максут шадаев, рф, общество , минцифры, россия
Максут Шадаев, РФ, Общество , Минцифры, РОССИЯ
На "Госуслугах" хотят запустить уведомления для поиска пропавших
Минцифры РФ намерено запустить на "Госуслугах" уведомления для поиска пропавших
МОСКВА, 5 ноя - ПРАЙМ. Возможность получать уведомления для поиска пропавших людей планируется запустить на "Госуслугах" со следующего года, заявил глава Минцифры РФ Максут Шадаев, выступая на открытии межрегионального форума "ЛизаАлерт".
"Мы считаем, что каждый пользователь "Госуслуг" должен иметь возможность дать согласие для того, чтобы получать уведомления о пропавших людях", - сказал Шадаев.
Он отметил, что россияне пользуются "Госуслугами" в основном с мобильных устройств, поэтому есть возможность настраивать уведомления по принципу территориальности. Это значит, что пользователи, которые согласились на участие в программе, будут получать уведомления через мобильное приложение как раз на той территории, где осуществляются поиски.
"Нам кажется, это очень важная история, и чем больше мы можем людей вовлечь, активных пользователей, тем будет лучше. И мы считаем, что со следующего года мы сможем эту опцию запустить, да, и каждый сможет подписаться", - добавил министр, уточнив, что участие в программе будет добровольным.
Он отметил, что "ЛизаАлерт" будет первой волонтерской организацией, которая будет плотно интегрирована с "Госуслугами" - доступ к ней будет в личном кабинете каждого пользователя.
Шадаев
напомнил, что сейчас на "Госуслугах" зарегистрированы порядка 120 миллионов человек, и около 10-11 миллионов пользователей ежедневно обращаются к сервисам. "Это огромная аудитория людей, которые точно готовы помогать", - уверен глава Минцифры
.
Россияне смогут оформить налоговый вычет на "Госуслугах"