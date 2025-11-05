https://1prime.ru/20251105/moldaviya-864247386.html

Частичное вступление Молдавии в ЕС невозможно, заявил экс-премьер

КИШИНЕВ, 5 ноя - ПРАЙМ. "Частичное вступление" Молдавии в Европейский союз невозможно с юридической точки зрения, утверждает экс-премьер, лидер Либерал-демократической партии Владимир Филат. "Всё чаще продвигается подход к вступлению в Европейский союз "со второстепенным статусом" или с "ограниченными правами". Частичное членство не только невыгодно для Республики Молдова, но и юридически невозможно в рамках действующего права Европейского союза", - написал Филат в своем Telegram-канале. По его словам, Лиссабонский договор не предусматривает существование подобной категории членов - любое европейское государство, уважающее ценности Евросоюза, может подать заявку на вступление, а решение принимается Советом ЕС единогласно, с учетом заключения Европейской комиссии и согласия Европейского парламента. Филат подчеркивает, что один из основополагающих принципов ЕС - равенство государств-членов перед договорами, так что в организации не существует "членов второго сорта" или "с ограниченными правами". "В сфере внешней политики и безопасности ограниченное участие означало бы, что Молдавия подчиняется решениям ЕС, не имея возможности влиять на их формирование. Также это означало бы обязанности без представительства. Республика Молдова была бы вынуждена применять законодательство и политику ЕС, не имея права голоса в Совете, не будучи представленной в Европейском парламенте, без комиссара и без судьи в Суде Европейского союза", - добавил Филат. Отношение жителей Молдавии к евроинтеграции крайне неоднозначное - на прошедшем в октябре прошлого года референдуме лишь за счет голосов граждан, живущих за рубежом, правительству удалось обеспечить минимальный перевес в пользу сторонников вступления в ЕС, за который агитировала нынешняя власть: за евроинтеграцию проголосовали 50,46% граждан, против - 49,54%. При этом внутри страны евроинтеграцию поддержали лишь около 46% избирателей. Перевес голосов был обеспечен молдавской диаспорой, для которой власти открыли более 200 избирательных участков в странах ЕС и всего два - в России. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова тогда отметила, что референдум и выборы продемонстрировали "глубокий раскол в молдавском обществе", и выразила надежду, что руководство республики не станет его углублять. В июне 2022 года ЕС предоставил Украине и Молдавии статус стран-кандидатов. В Евросоюзе неоднократно признавали, что такое решение было по большей части символическим с целью поддержать Киев и Кишинев в их противостоянии с Москвой. В июне 2024 года в Люксембурге прошли первые межправительственные конференции между ЕС и Украиной, а также ЕС и Молдавией, которые знаменовали официальный запуск переговоров о вступлении в ЕС.

