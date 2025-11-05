Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Посольство России раскритиковало решение Молдавии закрыть Русский дом - 05.11.2025, ПРАЙМ
Посольство России раскритиковало решение Молдавии закрыть Русский дом
Посольство России раскритиковало решение Молдавии закрыть Русский дом - 05.11.2025, ПРАЙМ
Посольство России раскритиковало решение Молдавии закрыть Русский дом
Посольство России в Молдавии назвало ошибочным и контрпродуктивным решение правительства республики одобрить законопроект о денонсации межправительственного... | 05.11.2025, ПРАЙМ
2025-11-05T23:55+0300
2025-11-05T23:55+0300
КИШИНЕВ, 5 ноя - ПРАЙМ. Посольство России в Молдавии назвало ошибочным и контрпродуктивным решение правительства республики одобрить законопроект о денонсации межправительственного соглашения 1998 года о создании и функционировании культурных центров, говорится в заявлении дипмиссии. Ранее в среду премьер Молдавии Александр Мунтяну сообщил, что правительство республики в среду одобрило денонсацию соглашения с Россией о создании и функционировании культурных центров, чтобы закрыть Российский центр науки и культуры. Как сообщили РИА Новости в пресс-службе Россотрудничества, агентство не получало уведомлений от Молдавии о решении закрыть Русский дом в республике. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков выразил сожаление в связи с продолжением правительством Молдавии линии на антагонизацию России. "Решение Молдавской стороны считаем ошибочным и контрпродуктивным. Приводимые официальным Кишиневом доводы не имеют под собой ни малейших оснований", - отметили в посольстве. В заявлении, распространенном для СМИ, подчеркнуто, что шаг молдавских властей подрывает правовую основу двусторонних отношений и противоречит Договору о дружбе и сотрудничестве 2001 года, который предполагает содействие гуманитарному взаимодействию между странами.
23:55 05.11.2025
 
Посольство России раскритиковало решение Молдавии закрыть Русский дом

Посольство России в Молдавии назвало ошибкой денонсацию соглашения о культурных центрах

КИШИНЕВ, 5 ноя - ПРАЙМ. Посольство России в Молдавии назвало ошибочным и контрпродуктивным решение правительства республики одобрить законопроект о денонсации межправительственного соглашения 1998 года о создании и функционировании культурных центров, говорится в заявлении дипмиссии.
Ранее в среду премьер Молдавии Александр Мунтяну сообщил, что правительство республики в среду одобрило денонсацию соглашения с Россией о создании и функционировании культурных центров, чтобы закрыть Российский центр науки и культуры. Как сообщили РИА Новости в пресс-службе Россотрудничества, агентство не получало уведомлений от Молдавии о решении закрыть Русский дом в республике. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков выразил сожаление в связи с продолжением правительством Молдавии линии на антагонизацию России.
"Решение Молдавской стороны считаем ошибочным и контрпродуктивным. Приводимые официальным Кишиневом доводы не имеют под собой ни малейших оснований", - отметили в посольстве.
В заявлении, распространенном для СМИ, подчеркнуто, что шаг молдавских властей подрывает правовую основу двусторонних отношений и противоречит Договору о дружбе и сотрудничестве 2001 года, который предполагает содействие гуманитарному взаимодействию между странами.
Заголовок открываемого материала