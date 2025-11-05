https://1prime.ru/20251105/moldaviya-864274337.html

Посольство России раскритиковало решение Молдавии закрыть Русский дом

Посольство России раскритиковало решение Молдавии закрыть Русский дом - 05.11.2025, ПРАЙМ

Посольство России раскритиковало решение Молдавии закрыть Русский дом

Посольство России в Молдавии назвало ошибочным и контрпродуктивным решение правительства республики одобрить законопроект о денонсации межправительственного... | 05.11.2025, ПРАЙМ

2025-11-05T23:55+0300

2025-11-05T23:55+0300

2025-11-05T23:55+0300

политика

россия

общество

молдавия

рф

кишинев

россотрудничество

https://cdnn.1prime.ru/img/83507/77/835077743_0:104:3245:1929_1920x0_80_0_0_8c850cb9ca75e20d1a342702766af032.jpg

КИШИНЕВ, 5 ноя - ПРАЙМ. Посольство России в Молдавии назвало ошибочным и контрпродуктивным решение правительства республики одобрить законопроект о денонсации межправительственного соглашения 1998 года о создании и функционировании культурных центров, говорится в заявлении дипмиссии. Ранее в среду премьер Молдавии Александр Мунтяну сообщил, что правительство республики в среду одобрило денонсацию соглашения с Россией о создании и функционировании культурных центров, чтобы закрыть Российский центр науки и культуры. Как сообщили РИА Новости в пресс-службе Россотрудничества, агентство не получало уведомлений от Молдавии о решении закрыть Русский дом в республике. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков выразил сожаление в связи с продолжением правительством Молдавии линии на антагонизацию России. "Решение Молдавской стороны считаем ошибочным и контрпродуктивным. Приводимые официальным Кишиневом доводы не имеют под собой ни малейших оснований", - отметили в посольстве. В заявлении, распространенном для СМИ, подчеркнуто, что шаг молдавских властей подрывает правовую основу двусторонних отношений и противоречит Договору о дружбе и сотрудничестве 2001 года, который предполагает содействие гуманитарному взаимодействию между странами.

https://1prime.ru/20251105/moldaviya-864247386.html

молдавия

рф

кишинев

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, общество , молдавия, рф, кишинев, россотрудничество