Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Мосбиржа внедрит единую торговую сессию на срочном рынке в 2026 году - 05.11.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20251105/mosbirzha-864243471.html
Мосбиржа внедрит единую торговую сессию на срочном рынке в 2026 году
Мосбиржа внедрит единую торговую сессию на срочном рынке в 2026 году - 05.11.2025, ПРАЙМ
Мосбиржа внедрит единую торговую сессию на срочном рынке в 2026 году
Срочный рынок Московской биржи 23 марта 2026 года перейдет на единую торговую сессию, говорится в сообщении торговой площадки. | 05.11.2025, ПРАЙМ
2025-11-05T13:47+0300
2025-11-05T13:47+0300
экономика
рынок
финансы
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/1c/861405373_0:171:3031:1876_1920x0_80_0_0_20eb0f5ba36985d7910dda2e1448b9a5.jpg
МОСКВА, 5 ноя - ПРАЙМ. Срочный рынок Московской биржи 23 марта 2026 года перейдет на единую торговую сессию, говорится в сообщении торговой площадки. "23 марта 2026 года срочный рынок Московской биржи переходит на единую торговую сессию. Среди основных изменений - отмена промежуточного клиринга и перенос основного клиринга на конец торгового дня, что позволит клиентам совершать сделки в любое удобное время в период торгового дня и оперативно реагировать на изменения цен", - говорится в сообщении. Торги на срочном рынке, как и ранее, будут проводиться с 8.50 до 23.50 мск: утренняя дополнительная торговая сессия будет с 8.50 до 10.00 мск, основная торговая сессия – с 10.00 до 19.00 мск, вечерние торги – с 19.00 до 23.50 мск. Торги будут проводиться бесшовно, без приостановок на клиринг. "Вечерняя торговая сессия станет частью текущего торгового дня, ранее она относилась к следующему торговому дню. Новый формат торгового расписания станет более логичным и удобным для совершения операций как профессиональными участниками рынка, так и частными инвесторами: торговый день и календарный день будут синхронизированы, за исключением дополнительной сессии выходного дня, которая является частью следующего рабочего торгового дня", - сообщила биржа. Сегодня на рынке деривативов Московской биржи торгуется 41 опцион на акции, три опциона на валюты, опцион на золото, опцион на индекс, свыше 150 фьючерсных контрактов и опционов на них, базовыми активами которых выступают фондовые индексы, акции, валютные пары, драгоценные и промышленные металлы, нефть, газ и другие товары, процентные ставки.
https://1prime.ru/20251025/mosbirzha-863932632.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/1c/861405373_150:0:2881:2048_1920x0_80_0_0_d7a5d2a342bf1a3ec6633e2fff9e78a2.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
рынок, финансы
Экономика, Рынок, Финансы
13:47 05.11.2025
 
Мосбиржа внедрит единую торговую сессию на срочном рынке в 2026 году

Московская биржа в марте 2026 г внедрит единую торговую сессию на срочном рынке

© Фото : namestnikov aleksei 89026686774Вход в здание Мосбиржи
Вход в здание Мосбиржи - ПРАЙМ, 1920, 05.11.2025
Вход в здание Мосбиржи. Архивное фото
© Фото : namestnikov aleksei 89026686774
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 5 ноя - ПРАЙМ. Срочный рынок Московской биржи 23 марта 2026 года перейдет на единую торговую сессию, говорится в сообщении торговой площадки.
"23 марта 2026 года срочный рынок Московской биржи переходит на единую торговую сессию. Среди основных изменений - отмена промежуточного клиринга и перенос основного клиринга на конец торгового дня, что позволит клиентам совершать сделки в любое удобное время в период торгового дня и оперативно реагировать на изменения цен", - говорится в сообщении.
Торги на срочном рынке, как и ранее, будут проводиться с 8.50 до 23.50 мск: утренняя дополнительная торговая сессия будет с 8.50 до 10.00 мск, основная торговая сессия – с 10.00 до 19.00 мск, вечерние торги – с 19.00 до 23.50 мск. Торги будут проводиться бесшовно, без приостановок на клиринг.
"Вечерняя торговая сессия станет частью текущего торгового дня, ранее она относилась к следующему торговому дню. Новый формат торгового расписания станет более логичным и удобным для совершения операций как профессиональными участниками рынка, так и частными инвесторами: торговый день и календарный день будут синхронизированы, за исключением дополнительной сессии выходного дня, которая является частью следующего рабочего торгового дня", - сообщила биржа.
Сегодня на рынке деривативов Московской биржи торгуется 41 опцион на акции, три опциона на валюты, опцион на золото, опцион на индекс, свыше 150 фьючерсных контрактов и опционов на них, базовыми активами которых выступают фондовые индексы, акции, валютные пары, драгоценные и промышленные металлы, нефть, газ и другие товары, процентные ставки.
Московская биржа - ПРАЙМ, 1920, 25.10.2025
Мосбиржа может расширить время торгов на срочном рынке
25 октября, 18:02
 
ЭкономикаРынокФинансы
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала