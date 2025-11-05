https://1prime.ru/20251105/mosbirzha-864243471.html

Мосбиржа внедрит единую торговую сессию на срочном рынке в 2026 году

Мосбиржа внедрит единую торговую сессию на срочном рынке в 2026 году - 05.11.2025, ПРАЙМ

Мосбиржа внедрит единую торговую сессию на срочном рынке в 2026 году

Срочный рынок Московской биржи 23 марта 2026 года перейдет на единую торговую сессию, говорится в сообщении торговой площадки.

экономика

рынок

финансы

МОСКВА, 5 ноя - ПРАЙМ. Срочный рынок Московской биржи 23 марта 2026 года перейдет на единую торговую сессию, говорится в сообщении торговой площадки. "23 марта 2026 года срочный рынок Московской биржи переходит на единую торговую сессию. Среди основных изменений - отмена промежуточного клиринга и перенос основного клиринга на конец торгового дня, что позволит клиентам совершать сделки в любое удобное время в период торгового дня и оперативно реагировать на изменения цен", - говорится в сообщении. Торги на срочном рынке, как и ранее, будут проводиться с 8.50 до 23.50 мск: утренняя дополнительная торговая сессия будет с 8.50 до 10.00 мск, основная торговая сессия – с 10.00 до 19.00 мск, вечерние торги – с 19.00 до 23.50 мск. Торги будут проводиться бесшовно, без приостановок на клиринг. "Вечерняя торговая сессия станет частью текущего торгового дня, ранее она относилась к следующему торговому дню. Новый формат торгового расписания станет более логичным и удобным для совершения операций как профессиональными участниками рынка, так и частными инвесторами: торговый день и календарный день будут синхронизированы, за исключением дополнительной сессии выходного дня, которая является частью следующего рабочего торгового дня", - сообщила биржа. Сегодня на рынке деривативов Московской биржи торгуется 41 опцион на акции, три опциона на валюты, опцион на золото, опцион на индекс, свыше 150 фьючерсных контрактов и опционов на них, базовыми активами которых выступают фондовые индексы, акции, валютные пары, драгоценные и промышленные металлы, нефть, газ и другие товары, процентные ставки.

2025

Новости

