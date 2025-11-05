https://1prime.ru/20251105/moskva-864267688.html
Дептранс Москвы прокомментировал идею остановки машин инвалидов под знаками
МОСКВА, 5 ноя - ПРАЙМ. Действующая система дорожного регулирования в Москве максимально адаптирована для обеспечения беспрепятственной остановки машин инвалидов, на данный момент любые изменения организации дорожного движения в этой области нерелевантны, заявили РИА Новости в пресс-службе столичного департамента транспорта, комментируя идею остановки под запрещающими знаками машин инвалидов. Ранее в СМИ появилась информация о том, что такси и машинам людей с инвалидностью могут разрешить останавливаться под запрещающими знакам. Общественники города якобы обратились в мэрию с просьбой провести такой эксперимент в одном из округов столицы. "Действующая система дорожного регулирования, включая применение знаков 3.27 "Остановка запрещена" с дополнительными табличками и 3.28 "Стоянка запрещена", уже предусматривает существенные послабления и максимально адаптирована для обеспечения комфортной и беспрепятственной остановки транспортных средств, управляемых инвалидами, перевозящих инвалидов и (или) детей-инвалидов, а также транспортных средств организаций федеральной почтовой связи и легковых такси", - прокомментировали в пресс-службе сообщения СМИ. В дептрансе подчеркнули, что любое дальнейшее изменение существующей организации дорожного движения невозможно без проведения комплексного анализа. Даже при его отсутствии очевидна нерелевантность принятия такого решения ввиду сложно устроенной транспортной системы в столице, интенсивного транспортного потока и плотности движения. "Существует риск возникновения негативного комплексного эффекта, который потенциально может нарушить сложившийся баланс и создать непредвиденные сложности как для водителей указанных категорий, так и для всех участников дорожного движения", - пояснили в ведомстве.
