Дептранс Москвы прокомментировал идею остановки машин инвалидов под знаками - 05.11.2025
Дептранс Москвы прокомментировал идею остановки машин инвалидов под знаками
Дептранс Москвы прокомментировал идею остановки машин инвалидов под знаками
бизнес
россия
общество
москва
москва
бизнес, россия, общество , москва
Бизнес, РОССИЯ, Общество , МОСКВА
21:35 05.11.2025
 
Дептранс Москвы прокомментировал идею остановки машин инвалидов под знаками

Дептранс Москвы прокомментировал идею остановки машин инвалидов под запрещающими знаками

© РИА Новости . Евгений Одиноков | Перейти в медиабанкОпознавательный знак "Инвалид" под стеклом автомобиля в Москве
Опознавательный знак Инвалид под стеклом автомобиля в Москве - ПРАЙМ, 1920, 05.11.2025
Опознавательный знак "Инвалид" под стеклом автомобиля в Москве. Архивное фото
© РИА Новости . Евгений Одиноков
МОСКВА, 5 ноя - ПРАЙМ. Действующая система дорожного регулирования в Москве максимально адаптирована для обеспечения беспрепятственной остановки машин инвалидов, на данный момент любые изменения организации дорожного движения в этой области нерелевантны, заявили РИА Новости в пресс-службе столичного департамента транспорта, комментируя идею остановки под запрещающими знаками машин инвалидов.
Ранее в СМИ появилась информация о том, что такси и машинам людей с инвалидностью могут разрешить останавливаться под запрещающими знакам. Общественники города якобы обратились в мэрию с просьбой провести такой эксперимент в одном из округов столицы.
"Действующая система дорожного регулирования, включая применение знаков 3.27 "Остановка запрещена" с дополнительными табличками и 3.28 "Стоянка запрещена", уже предусматривает существенные послабления и максимально адаптирована для обеспечения комфортной и беспрепятственной остановки транспортных средств, управляемых инвалидами, перевозящих инвалидов и (или) детей-инвалидов, а также транспортных средств организаций федеральной почтовой связи и легковых такси", - прокомментировали в пресс-службе сообщения СМИ.
В дептрансе подчеркнули, что любое дальнейшее изменение существующей организации дорожного движения невозможно без проведения комплексного анализа. Даже при его отсутствии очевидна нерелевантность принятия такого решения ввиду сложно устроенной транспортной системы в столице, интенсивного транспортного потока и плотности движения.
"Существует риск возникновения негативного комплексного эффекта, который потенциально может нарушить сложившийся баланс и создать непредвиденные сложности как для водителей указанных категорий, так и для всех участников дорожного движения", - пояснили в ведомстве.
Правительство выделит 430 миллионов рублей на жилье для инвалидов
2 ноября, 10:06
 
