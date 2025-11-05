https://1prime.ru/20251105/nato-864232935.html
НАТО отрабатывает блокаду Калининградской области, заявили в МИД
НАТО отрабатывает блокаду Калининградской области, заявили в МИД
МОСКВА, 5 ноября — ПРАЙМ. Страны НАТО задействуют в своих военных манёврах элементы, предполагающие блокировку Калининградского региона, сообщил заместитель министра иностранных дел России Александр Грушко в интервью газете "Известия"."Во время учений альянса отрабатываются такие сценарии, как блокирование Калининградской области. Идет активная милитаризация региона, накачка его коалиционными силами и средствами", — сказал Грушко.Он подчеркнул, что Москва будет задействовать все предусмотренные международным правом инструменты для защиты своих стратегических интересов и обеспечения национальной безопасности.За последние годы Россия неоднократно фиксировала активизацию военной деятельности НАТО у своих границ. Альянс наращивает присутствие в Восточной Европе, называя это "сдерживанием". Российская сторона выражает обеспокоенность подобными шагами, считая их деструктивными. МИД подчеркивает готовность к диалогу, но только на равноправных условиях и при отказе Запада от курса на дальнейшую милитаризацию европейского пространства.
НАТО отрабатывает блокаду Калининградской области, заявили в МИД
