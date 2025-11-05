Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
НАТО отрабатывает блокаду Калининградской области, заявили в МИД - 05.11.2025
НАТО отрабатывает блокаду Калининградской области, заявили в МИД
НАТО отрабатывает блокаду Калининградской области, заявили в МИД - 05.11.2025, ПРАЙМ
НАТО отрабатывает блокаду Калининградской области, заявили в МИД
Страны НАТО задействуют в своих военных манёврах элементы, предполагающие блокировку Калининградского региона, сообщил заместитель министра иностранных дел... | 05.11.2025, ПРАЙМ
МОСКВА, 5 ноября — ПРАЙМ. Страны НАТО задействуют в своих военных манёврах элементы, предполагающие блокировку Калининградского региона, сообщил заместитель министра иностранных дел России Александр Грушко в интервью газете "Известия"."Во время учений альянса отрабатываются такие сценарии, как блокирование Калининградской области. Идет активная милитаризация региона, накачка его коалиционными силами и средствами", — сказал Грушко.Он подчеркнул, что Москва будет задействовать все предусмотренные международным правом инструменты для защиты своих стратегических интересов и обеспечения национальной безопасности.За последние годы Россия неоднократно фиксировала активизацию военной деятельности НАТО у своих границ. Альянс наращивает присутствие в Восточной Европе, называя это "сдерживанием". Российская сторона выражает обеспокоенность подобными шагами, считая их деструктивными. МИД подчеркивает готовность к диалогу, но только на равноправных условиях и при отказе Запада от курса на дальнейшую милитаризацию европейского пространства.
06:29 05.11.2025
 
НАТО отрабатывает блокаду Калининградской области, заявили в МИД

Грушко: альянс усиливает милитаризацию региона и продумывает блокировку Калининграда

Штаб-квартира НАТО в Брюсселе, Бельгия
Штаб-квартира НАТО в Брюсселе, Бельгия - ПРАЙМ, 1920, 05.11.2025
Штаб-квартира НАТО в Брюсселе, Бельгия. Архивное фото
© Фото : NATO
МОСКВА, 5 ноября — ПРАЙМ. Страны НАТО задействуют в своих военных манёврах элементы, предполагающие блокировку Калининградского региона, сообщил заместитель министра иностранных дел России Александр Грушко в интервью газете "Известия".
"Во время учений альянса отрабатываются такие сценарии, как блокирование Калининградской области. Идет активная милитаризация региона, накачка его коалиционными силами и средствами", — сказал Грушко.
Украинские военные - ПРАЙМ, 1920, 03.11.2025
В НАТО сделали необычное признание о конфликте на Украине
3 ноября, 12:36
Он подчеркнул, что Москва будет задействовать все предусмотренные международным правом инструменты для защиты своих стратегических интересов и обеспечения национальной безопасности.
За последние годы Россия неоднократно фиксировала активизацию военной деятельности НАТО у своих границ. Альянс наращивает присутствие в Восточной Европе, называя это "сдерживанием". Российская сторона выражает обеспокоенность подобными шагами, считая их деструктивными. МИД подчеркивает готовность к диалогу, но только на равноправных условиях и при отказе Запада от курса на дальнейшую милитаризацию европейского пространства.
Западные СМИ рассказали об ответе России на провокации НАТО
31 октября, 21:47
Западные СМИ рассказали об ответе России на провокации НАТО
31 октября, 21:47
 
РОССИЯМОСКВАВОСТОЧНАЯ ЕВРОПААлександр ГрушкоМИДНАТОЗАПАД
 
 
