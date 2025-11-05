https://1prime.ru/20251105/nexperia-864261119.html

Nexperia отрицает сообщения о соглашении между КНР и ЕС по полупроводникам

МОСКВА, 5 ноя - ПРАЙМ. Китайская компания Nexperia отрицает все заявления в социальных сетях о достижении соглашения между Китаем и ЕС по цепочкам поставок полупроводников. По данным издания Caixin Global, во вторник в социальных сетях появился пост, в котором утверждалось, что Китай и ЕС достигли временного соглашения по редкоземельным металлам и цепочкам поставок полупроводников, а также что освобожденный от должности генеральный директор Nexperia будет восстановлен к пятнице, правительство Нидерландов снимет ограничения на основные активы компании к 13 ноября и что Китай запустит "72-часовую процедуру быстрого одобрения" для малочисленных чипов для автомобилей. "Нам известно об этой новости, которая недавно стала распространяться в социальных сетях, но мы можем справедливо заявить, что это неправда", - заявил представитель Nexperia изданию Caixin Global. По данным издания, во вторник представитель министерства коммерции Китая выступил с заявлением по вопросам Nexperia, однако никаких упоминаний о предполагаемой сделке сделано не было. В середине октября правительство Нидерландов вмешалось в деятельность производителя чипов Nexperia, принадлежащего китайскому концерну Wingtech, из-за опасений потери критически важной технологической базы в Европе, мера была принята после сообщений о серьезных управленческих нарушениях в компании. После этого генеральный директор Nexperia, базирующейся в нидерландском Неймегене, Чжан Сюэчжэн был отстранен от своей должности. Деятельность Чжан Сюэчжэна на посту гендиректора Nexperia привлекла внимание правительства Нидерландов, кабмин принял в отношении компании чрезвычайный приказ на основании закона о доступности товаров. Согласно этому приказу, Nexperia на год запрещено перемещать элементы компании, увольнять действующих руководителей и принимать другие решения без прямой санкции со стороны нидерландского кабмина. Такие меры, как отмечалось, призваны защитить экономическую безопасность Нидерландов и Европы. Министр экономики Нидерландов Винсент Карреманс заявлял, что Нидерланды ведут переговоры с Китаем по поводу поиска решения ситуации с Nexperia и рассчитывают обеспечить будущее компании в королевстве. На этом фоне ранее китайское отделение компании Nexperia China разрешило своим сотрудникам игнорировать любые распоряжения офиса в Нидерландах после вмешательства нидерландских властей в деятельность компании. Китайская государственная газета Global Times ранее назвала вмешательство властей Нидерландов в деятельность компании Nexperia "грабежом под маской закона" в своей редакционной статье.

