Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Nexperia отрицает сообщения о соглашении между КНР и ЕС по полупроводникам - 05.11.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20251105/nexperia-864261119.html
Nexperia отрицает сообщения о соглашении между КНР и ЕС по полупроводникам
Nexperia отрицает сообщения о соглашении между КНР и ЕС по полупроводникам - 05.11.2025, ПРАЙМ
Nexperia отрицает сообщения о соглашении между КНР и ЕС по полупроводникам
Китайская компания Nexperia отрицает все заявления в социальных сетях о достижении соглашения между Китаем и ЕС по цепочкам поставок полупроводников. | 05.11.2025, ПРАЙМ
2025-11-05T19:14+0300
2025-11-05T19:14+0300
экономика
бизнес
мировая экономика
китай
европа
ес
https://cdnn.1prime.ru/img/83371/57/833715727_0:123:3207:1926_1920x0_80_0_0_09a3b17d66021c101537e867cab8f556.jpg
МОСКВА, 5 ноя - ПРАЙМ. Китайская компания Nexperia отрицает все заявления в социальных сетях о достижении соглашения между Китаем и ЕС по цепочкам поставок полупроводников. По данным издания Caixin Global, во вторник в социальных сетях появился пост, в котором утверждалось, что Китай и ЕС достигли временного соглашения по редкоземельным металлам и цепочкам поставок полупроводников, а также что освобожденный от должности генеральный директор Nexperia будет восстановлен к пятнице, правительство Нидерландов снимет ограничения на основные активы компании к 13 ноября и что Китай запустит "72-часовую процедуру быстрого одобрения" для малочисленных чипов для автомобилей. "Нам известно об этой новости, которая недавно стала распространяться в социальных сетях, но мы можем справедливо заявить, что это неправда", - заявил представитель Nexperia изданию Caixin Global. По данным издания, во вторник представитель министерства коммерции Китая выступил с заявлением по вопросам Nexperia, однако никаких упоминаний о предполагаемой сделке сделано не было. В середине октября правительство Нидерландов вмешалось в деятельность производителя чипов Nexperia, принадлежащего китайскому концерну Wingtech, из-за опасений потери критически важной технологической базы в Европе, мера была принята после сообщений о серьезных управленческих нарушениях в компании. После этого генеральный директор Nexperia, базирующейся в нидерландском Неймегене, Чжан Сюэчжэн был отстранен от своей должности. Деятельность Чжан Сюэчжэна на посту гендиректора Nexperia привлекла внимание правительства Нидерландов, кабмин принял в отношении компании чрезвычайный приказ на основании закона о доступности товаров. Согласно этому приказу, Nexperia на год запрещено перемещать элементы компании, увольнять действующих руководителей и принимать другие решения без прямой санкции со стороны нидерландского кабмина. Такие меры, как отмечалось, призваны защитить экономическую безопасность Нидерландов и Европы. Министр экономики Нидерландов Винсент Карреманс заявлял, что Нидерланды ведут переговоры с Китаем по поводу поиска решения ситуации с Nexperia и рассчитывают обеспечить будущее компании в королевстве. На этом фоне ранее китайское отделение компании Nexperia China разрешило своим сотрудникам игнорировать любые распоряжения офиса в Нидерландах после вмешательства нидерландских властей в деятельность компании. Китайская государственная газета Global Times ранее назвала вмешательство властей Нидерландов в деятельность компании Nexperia "грабежом под маской закона" в своей редакционной статье.
https://1prime.ru/20250902/indiya-861633645.html
https://1prime.ru/20250808/poshliny-860468380.html
китай
европа
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/83371/57/833715727_237:0:2968:2048_1920x0_80_0_0_149f27ea2b1c1fd8b6cdd4d6b5c290de.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
бизнес, мировая экономика, китай, европа, ес
Экономика, Бизнес, Мировая экономика, КИТАЙ, ЕВРОПА, ЕС
19:14 05.11.2025
 
Nexperia отрицает сообщения о соглашении между КНР и ЕС по полупроводникам

Nexperia опровергла слухи о достижении сделки между КНР и ЕС по поставкам полупроводников

© РИА Новости . Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкФлаги ЕС и КНР
Флаги ЕС и КНР - ПРАЙМ, 1920, 05.11.2025
Флаги ЕС и КНР. Архивное фото
© РИА Новости . Алексей Витвицкий
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 5 ноя - ПРАЙМ. Китайская компания Nexperia отрицает все заявления в социальных сетях о достижении соглашения между Китаем и ЕС по цепочкам поставок полупроводников.
По данным издания Caixin Global, во вторник в социальных сетях появился пост, в котором утверждалось, что Китай и ЕС достигли временного соглашения по редкоземельным металлам и цепочкам поставок полупроводников, а также что освобожденный от должности генеральный директор Nexperia будет восстановлен к пятнице, правительство Нидерландов снимет ограничения на основные активы компании к 13 ноября и что Китай запустит "72-часовую процедуру быстрого одобрения" для малочисленных чипов для автомобилей.
Флаг Индии - ПРАЙМ, 1920, 02.09.2025
Индия готова приветствовать инвестиции в производство полупроводников
2 сентября, 10:40
"Нам известно об этой новости, которая недавно стала распространяться в социальных сетях, но мы можем справедливо заявить, что это неправда", - заявил представитель Nexperia изданию Caixin Global.
По данным издания, во вторник представитель министерства коммерции Китая выступил с заявлением по вопросам Nexperia, однако никаких упоминаний о предполагаемой сделке сделано не было.
В середине октября правительство Нидерландов вмешалось в деятельность производителя чипов Nexperia, принадлежащего китайскому концерну Wingtech, из-за опасений потери критически важной технологической базы в Европе, мера была принята после сообщений о серьезных управленческих нарушениях в компании. После этого генеральный директор Nexperia, базирующейся в нидерландском Неймегене, Чжан Сюэчжэн был отстранен от своей должности.
Деятельность Чжан Сюэчжэна на посту гендиректора Nexperia привлекла внимание правительства Нидерландов, кабмин принял в отношении компании чрезвычайный приказ на основании закона о доступности товаров. Согласно этому приказу, Nexperia на год запрещено перемещать элементы компании, увольнять действующих руководителей и принимать другие решения без прямой санкции со стороны нидерландского кабмина. Такие меры, как отмечалось, призваны защитить экономическую безопасность Нидерландов и Европы.
Министр экономики Нидерландов Винсент Карреманс заявлял, что Нидерланды ведут переговоры с Китаем по поводу поиска решения ситуации с Nexperia и рассчитывают обеспечить будущее компании в королевстве.
На этом фоне ранее китайское отделение компании Nexperia China разрешило своим сотрудникам игнорировать любые распоряжения офиса в Нидерландах после вмешательства нидерландских властей в деятельность компании.
Китайская государственная газета Global Times ранее назвала вмешательство властей Нидерландов в деятельность компании Nexperia "грабежом под маской закона" в своей редакционной статье.
Флаги США
В США подсчитали объемы импорта полупроводников и чипов
8 августа, 13:28
 
ЭкономикаБизнесМировая экономикаКИТАЙЕВРОПАЕС
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала