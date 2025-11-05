https://1prime.ru/20251105/otechestvo-864233316.html

"Здоровое Отечество" предложило освободить от работы в день сдачи норм ГТО

"Здоровое Отечество" предложило освободить от работы в день сдачи норм ГТО - 05.11.2025, ПРАЙМ

"Здоровое Отечество" предложило освободить от работы в день сдачи норм ГТО

Общественное движение "Здоровое Отечество" направило обращение председателю правительства РФ Михаилу Мишустину с предложением рассмотреть возможность... | 05.11.2025, ПРАЙМ

2025-11-05T06:52+0300

2025-11-05T06:52+0300

2025-11-05T06:52+0300

бизнес

экономика

россия

рф

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/864233316.jpg?1762314728

МОСКВА, 5 ноя - ПРАЙМ. Общественное движение "Здоровое Отечество" направило обращение председателю правительства РФ Михаилу Мишустину с предложением рассмотреть возможность предоставления работникам права на освобождение от работы в день сдачи норм ГТО, документ имеется в распоряжении РИА Новости. "Общероссийское общественное движение "Здоровое Отечество" обращается к Вам с предложением рассмотреть возможность предоставления работникам права на освобождение от работы в день сдачи норм физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО), по аналогии с установленной ст. 186 Трудового кодекса Российской Федерации гарантией для сдачи крови и её компонентов", - сказано в обращении за подписью председателя движения Екатерины Лещинской. Отмечается, что в движении "Здоровое Отечество" убеждены, что подобная мера станет важным стимулом для вовлечения трудоспособного населения в систематические занятия физической культурой и спортом, а также повысит социальную значимость участия в программе ГТО. "Сегодня выполнение нормативов ГТО – это не просто физическая активность, а осознанный выбор в пользу здоровья, трудоспособности и долголетия. Для многих граждан именно занятость на рабочем месте становится основным препятствием для участия в сдаче нормативов. Предоставление одного оплачиваемого выходного дня для прохождения испытаний ГТО позволит сделать этот процесс доступным, организованным и массовым, без ущерба для производственного процесса", - сказано в документе. Общественники просят поручить министерству труда РФ совместно с министерством спорта проработать этот вопрос и представить предложения по внесению соответствующих изменений в Трудовой кодекс. "Со своей стороны Общероссийское движение "Здоровое Отечество" готово оказать содействие в проработке данной инициативы, а также в информационной и общественной поддержке комплекса ГТО – через проведение просветительских акций, организацию спортивных мероприятий и взаимодействие с работодателями для вовлечения трудовых коллективов в сдачу нормативов", - подчеркивается в обращении. Авторы инициативы считают, что инициатива, направленная на поддержку комплекса ГТО, получит широкий общественный отклик и станет важным шагом на пути к формированию здоровой и активной нации.

рф

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

бизнес, россия, рф