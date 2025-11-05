В октябре паромы перевезли в Калининград 105 тысяч тонн грузов

Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
бизнес, россия, калининград, усть-луга, рф, минобороны рф, ес
Экономика, Бизнес, РОССИЯ, КАЛИНИНГРАД, Усть-Луга, РФ, Минобороны РФ, ЕС
16:36 05.11.2025
 
На территории универсального перегрузочного комплекса в морском торговом порту Усть-Луга
На территории универсального перегрузочного комплекса в морском торговом порту Усть-Луга. Архивное фото
© РИА Новости . Алексей Даничев
Перейти в медиабанк
КАЛИНИНГРАД, 5 ноя - ПРАЙМ. Паромы на линии Усть-Луга - Калининград в октябре перевезли 105 тысяч тонн грузов, это на 20% больше, чем в сентябре, сообщает пресс-служба группы компаний "Оборонлогистика".
Оборонлогистика" создана в 2011 году для расширения транспортного потенциала Минобороны России. Решает задачи в интересах государственных заказчиков и коммерческих организаций, предоставляет полный спектр складских и логистических услуг. Собственник семи морских судов и крупного контейнерного парка. Суда компании ходят под флагом РФ, работают на морских линиях "Санкт-Петербург – Калининград", "Крым – Кавказ", осуществляют перевозки в арктической зоне, а также доставляют проектные грузы по всему миру.
"Линия "Усть-Луга – Балтийск": работали четыре ж/д парома: "Амбал", "Балтийск", "Генерал Черняховский", "Маршал Рокоссовский". Перевезено: 105 тысяч тонн грузов (на 20% больше, чем в сентябре)", - говорится в сообщении в Telegram-канале "Оборонлогистики".
Уточняется, что перевезено 2 тысячи 384 вагона и 1 тысяча 768 единиц накатной техники. Основные грузы - это ГСМ, стройматериалы, удобрения и продукты. Кроме паромов, на линии Санкт-Петербург - Калининград в октябре работали три сухогруза "Спарта", "Спарта II", "Пижма", которые перевезли 25 тысяч тонн грузов.
Литва в 2022 году из-за санкций Евросоюза ограничила сухопутный транзит в Калининградскую область и ввела квоты для перевозки подпадающих под санкции товаров по железной дороге. Грузы в область из других регионов России было решено доставлять по альтернативному маршруту через Балтийское море на судах и паромах.
