Пентагон планирует больше инвестировать в оборонные компании - 05.11.2025
Пентагон планирует больше инвестировать в оборонные компании
2025-11-05T01:56+0300
2025-11-05T01:56+0300
технологии
boeing
lockheed martin
МОСКВА, 5 ноя - ПРАЙМ. Пентагон собирается больше инвестировать в оборонные компании, чтобы ускорить разработки оружия и заключить больше контрактов на фоне устаревшей системы закупок, передает агентство Блумберг. "Пентагон торопится инвестировать в оборонные компании и предлагать гранты, кредиты и другие инициативы как способ ускорить развитие оружия и привлечь больше конкурентноспособных предложений на заключение контрактов... неподписанный проект... последний шаг в (выполнении - ред.) цели администрации исправить проблему, тянущуюся десятилетиями: до боли медленная процедура закупки, в которой оружие часто превышает бюджет, впервые его представляют годами позже и иногда оно устаревает к этому времени", - пишет агентство со ссылкой на неподписанный документ. По данным агентства, пресс-секретарь Пентагона Кингсли Уилсон заявила, что департамент не будет комментировать украденные черновики документов. Агентство подчеркнуло, что Пентагон тратил миллионы долларов на контракты с крупными оборонными копаниями, такими как Boeing, Lockheed Martin и General Dynamics. Законопроект может позволить получить огромное финансирование технологическим компаниям и стартапам, которые ранее заявляли о желании бросить вызов крупнейшим компаниям, уверяя, что смогут адаптировать новые технологии быстрее. Согласно агентству, каждое военное ведомство должно предоставить план реализации этого приказа в течение 60 дней.
2025
технологии, boeing, lockheed martin
01:56 05.11.2025
 
Пентагон планирует больше инвестировать в оборонные компании

МОСКВА, 5 ноя - ПРАЙМ. Пентагон собирается больше инвестировать в оборонные компании, чтобы ускорить разработки оружия и заключить больше контрактов на фоне устаревшей системы закупок, передает агентство Блумберг.
"Пентагон торопится инвестировать в оборонные компании и предлагать гранты, кредиты и другие инициативы как способ ускорить развитие оружия и привлечь больше конкурентноспособных предложений на заключение контрактов... неподписанный проект... последний шаг в (выполнении - ред.) цели администрации исправить проблему, тянущуюся десятилетиями: до боли медленная процедура закупки, в которой оружие часто превышает бюджет, впервые его представляют годами позже и иногда оно устаревает к этому времени", - пишет агентство со ссылкой на неподписанный документ.
По данным агентства, пресс-секретарь Пентагона Кингсли Уилсон заявила, что департамент не будет комментировать украденные черновики документов.
Агентство подчеркнуло, что Пентагон тратил миллионы долларов на контракты с крупными оборонными копаниями, такими как Boeing, Lockheed Martin и General Dynamics. Законопроект может позволить получить огромное финансирование технологическим компаниям и стартапам, которые ранее заявляли о желании бросить вызов крупнейшим компаниям, уверяя, что смогут адаптировать новые технологии быстрее.
Согласно агентству, каждое военное ведомство должно предоставить план реализации этого приказа в течение 60 дней.
 
Заголовок открываемого материала