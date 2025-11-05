https://1prime.ru/20251105/pentagon-864229311.html

Пентагон планирует больше инвестировать в оборонные компании

2025-11-05T01:56+0300

технологии

boeing

lockheed martin

МОСКВА, 5 ноя - ПРАЙМ. Пентагон собирается больше инвестировать в оборонные компании, чтобы ускорить разработки оружия и заключить больше контрактов на фоне устаревшей системы закупок, передает агентство Блумберг. "Пентагон торопится инвестировать в оборонные компании и предлагать гранты, кредиты и другие инициативы как способ ускорить развитие оружия и привлечь больше конкурентноспособных предложений на заключение контрактов... неподписанный проект... последний шаг в (выполнении - ред.) цели администрации исправить проблему, тянущуюся десятилетиями: до боли медленная процедура закупки, в которой оружие часто превышает бюджет, впервые его представляют годами позже и иногда оно устаревает к этому времени", - пишет агентство со ссылкой на неподписанный документ. По данным агентства, пресс-секретарь Пентагона Кингсли Уилсон заявила, что департамент не будет комментировать украденные черновики документов. Агентство подчеркнуло, что Пентагон тратил миллионы долларов на контракты с крупными оборонными копаниями, такими как Boeing, Lockheed Martin и General Dynamics. Законопроект может позволить получить огромное финансирование технологическим компаниям и стартапам, которые ранее заявляли о желании бросить вызов крупнейшим компаниям, уверяя, что смогут адаптировать новые технологии быстрее. Согласно агентству, каждое военное ведомство должно предоставить план реализации этого приказа в течение 60 дней.

2025

технологии, boeing, lockheed martin