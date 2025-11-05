https://1prime.ru/20251105/peskov-864264593.html

Ядерная триада России самая новая в мире, заявил Песков

МОСКВА, 5 ноя - ПРАЙМ. Ядерная триада России обновлена, она фактически самая новая в мире, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Вы знаете, что наша ядерная триада обновлена. Это фактически самая новая ядерная триада в мире. Большая работа была проделана с тем, чтобы надежно гарантировать нашу безопасность", - сказал Песков журналистам.

