Ядерная триада России самая новая в мире, заявил Песков

МОСКВА, 5 ноя - ПРАЙМ. Ядерная триада России обновлена, она фактически самая новая в мире, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Вы знаете, что наша ядерная триада обновлена. Это фактически самая новая ядерная триада в мире. Большая работа была проделана с тем, чтобы надежно гарантировать нашу безопасность", - сказал Песков журналистам.
