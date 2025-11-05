Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Новый разговор Путина и Трампа пока не планируется, заявил Песков - 05.11.2025
Новый разговор Путина и Трампа пока не планируется, заявил Песков
МОСКВА, 5 ноя - ПРАЙМ. Нового разговора президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа пока не планируется, но его можно организовать оперативно, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Нет, пока нет. Но при необходимости, если обе стороны посчитают это целесообразным, есть возможность его очень оперативно организовать", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос о том, планируется ли новый разговор Путина с Трампом.
россия, общество, сша, рф, владимир путин, дональд трамп, дмитрий песков
Политика, РОССИЯ, Общество, США, РФ, Владимир Путин, Дональд Трамп, Дмитрий Песков
20:41 05.11.2025
 
МОСКВА, 5 ноя - ПРАЙМ. Нового разговора президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа пока не планируется, но его можно организовать оперативно, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Нет, пока нет. Но при необходимости, если обе стороны посчитают это целесообразным, есть возможность его очень оперативно организовать", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос о том, планируется ли новый разговор Путина с Трампом.
Путин собрал Совет по межнациональным отношениям
20:20
20:20
 
Политика РОССИЯ Общество США РФ Владимир Путин Дональд Трамп Дмитрий Песков
 
 
Заголовок открываемого материала