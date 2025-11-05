https://1prime.ru/20251105/peskov-864264926.html

Новый разговор Путина и Трампа пока не планируется, заявил Песков

МОСКВА, 5 ноя - ПРАЙМ. Нового разговора президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа пока не планируется, но его можно организовать оперативно, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Нет, пока нет. Но при необходимости, если обе стороны посчитают это целесообразным, есть возможность его очень оперативно организовать", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос о том, планируется ли новый разговор Путина с Трампом.

