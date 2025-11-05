https://1prime.ru/20251105/peskov-864264926.html
Новый разговор Путина и Трампа пока не планируется, заявил Песков
Новый разговор Путина и Трампа пока не планируется, заявил Песков - 05.11.2025, ПРАЙМ
Новый разговор Путина и Трампа пока не планируется, заявил Песков
Нового разговора президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа пока не планируется, но его можно организовать оперативно, сообщил пресс-секретарь... | 05.11.2025, ПРАЙМ
2025-11-05T20:41+0300
2025-11-05T20:41+0300
2025-11-05T20:41+0300
политика
россия
общество
сша
рф
владимир путин
дональд трамп
дмитрий песков
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/0b/08/852689803_0:162:3062:1884_1920x0_80_0_0_fa2d39401254017163b0417b4e087e7c.jpg
МОСКВА, 5 ноя - ПРАЙМ. Нового разговора президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа пока не планируется, но его можно организовать оперативно, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Нет, пока нет. Но при необходимости, если обе стороны посчитают это целесообразным, есть возможность его очень оперативно организовать", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос о том, планируется ли новый разговор Путина с Трампом.
https://1prime.ru/20251105/putin-864264063.html
сша
рф
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/0b/08/852689803_167:0:2896:2047_1920x0_80_0_0_909ff67ee618023c121dc45a29ff2a71.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, общество , сша, рф, владимир путин, дональд трамп, дмитрий песков
Политика, РОССИЯ, Общество , США, РФ, Владимир Путин, Дональд Трамп, Дмитрий Песков
Новый разговор Путина и Трампа пока не планируется, заявил Песков
Песков: разговор Путина и Трампа пока не планируется, но его можно организовать оперативно