США уведомили Россию о тестовом пуске ракеты Minuteman III, сообщил Песков

США уведомили Россию о тестовом пуске межконтинентальной баллистической ракеты Minuteman III, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. | 05.11.2025, ПРАЙМ

МОСКВА, 5 ноя - РИА Новости. США уведомили Россию о тестовом пуске межконтинентальной баллистической ракеты Minuteman III, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Конечно", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос о том, предупреждали ли США Россию о пуске ракеты Minuteman III. Он добавил, что пуск таких ракет предусматривает предупреждение, Россия также уведомляет об осуществлении подобных запусков. В среду США провели тестовый пуск межконтинентальной баллистической ракеты Minuteman III. Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что распорядился проводить испытания ядерного оружия "на равных" с другими странами, у которых якобы есть соответствующие программы. Однако состоявшийся пуск был плановым и проводился в рамках регулярных проверок готовности и точности ракет комплекса Minuteman III, стоящего на вооружении США уже более полувека.

