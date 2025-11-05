Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
США уведомили Россию о тестовом пуске ракеты Minuteman III, сообщил Песков - 05.11.2025
США уведомили Россию о тестовом пуске ракеты Minuteman III, сообщил Песков
США уведомили Россию о тестовом пуске ракеты Minuteman III, сообщил Песков - 05.11.2025, ПРАЙМ
США уведомили Россию о тестовом пуске ракеты Minuteman III, сообщил Песков
США уведомили Россию о тестовом пуске межконтинентальной баллистической ракеты Minuteman III, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. | 05.11.2025, ПРАЙМ
МОСКВА, 5 ноя - РИА Новости. США уведомили Россию о тестовом пуске межконтинентальной баллистической ракеты Minuteman III, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Конечно", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос о том, предупреждали ли США Россию о пуске ракеты Minuteman III. Он добавил, что пуск таких ракет предусматривает предупреждение, Россия также уведомляет об осуществлении подобных запусков. В среду США провели тестовый пуск межконтинентальной баллистической ракеты Minuteman III. Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что распорядился проводить испытания ядерного оружия "на равных" с другими странами, у которых якобы есть соответствующие программы. Однако состоявшийся пуск был плановым и проводился в рамках регулярных проверок готовности и точности ракет комплекса Minuteman III, стоящего на вооружении США уже более полувека.
21:11 05.11.2025
 
США уведомили Россию о тестовом пуске ракеты Minuteman III, сообщил Песков

Песков: США уведомили Россию о запуске межконтинентальной ракеты Minuteman III

МОСКВА, 5 ноя - РИА Новости. США уведомили Россию о тестовом пуске межконтинентальной баллистической ракеты Minuteman III, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Конечно", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос о том, предупреждали ли США Россию о пуске ракеты Minuteman III.
Он добавил, что пуск таких ракет предусматривает предупреждение, Россия также уведомляет об осуществлении подобных запусков.
В среду США провели тестовый пуск межконтинентальной баллистической ракеты Minuteman III. Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что распорядился проводить испытания ядерного оружия "на равных" с другими странами, у которых якобы есть соответствующие программы. Однако состоявшийся пуск был плановым и проводился в рамках регулярных проверок готовности и точности ракет комплекса Minuteman III, стоящего на вооружении США уже более полувека.
Заголовок открываемого материала