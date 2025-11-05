https://1prime.ru/20251105/peskov-864266048.html
США уведомили Россию о тестовом пуске ракеты Minuteman III, сообщил Песков
США уведомили Россию о тестовом пуске ракеты Minuteman III, сообщил Песков - 05.11.2025, ПРАЙМ
США уведомили Россию о тестовом пуске ракеты Minuteman III, сообщил Песков
США уведомили Россию о тестовом пуске межконтинентальной баллистической ракеты Minuteman III, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. | 05.11.2025, ПРАЙМ
2025-11-05T21:11+0300
2025-11-05T21:11+0300
2025-11-05T21:11+0300
политика
россия
сша
рф
дмитрий песков
дональд трамп
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/06/1c/849576025_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_93cd9076ee701a4e6900b36d9dffb4d9.jpg
МОСКВА, 5 ноя - РИА Новости. США уведомили Россию о тестовом пуске межконтинентальной баллистической ракеты Minuteman III, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Конечно", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос о том, предупреждали ли США Россию о пуске ракеты Minuteman III. Он добавил, что пуск таких ракет предусматривает предупреждение, Россия также уведомляет об осуществлении подобных запусков. В среду США провели тестовый пуск межконтинентальной баллистической ракеты Minuteman III. Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что распорядился проводить испытания ядерного оружия "на равных" с другими странами, у которых якобы есть соответствующие программы. Однако состоявшийся пуск был плановым и проводился в рамках регулярных проверок готовности и точности ракет комплекса Minuteman III, стоящего на вооружении США уже более полувека.
https://1prime.ru/20251105/peskov-864264593.html
сша
рф
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/06/1c/849576025_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_940db91626af68f7f753236c2295cc2c.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, сша, рф, дмитрий песков, дональд трамп
Политика, РОССИЯ, США, РФ, Дмитрий Песков, Дональд Трамп
США уведомили Россию о тестовом пуске ракеты Minuteman III, сообщил Песков
Песков: США уведомили Россию о запуске межконтинентальной ракеты Minuteman III