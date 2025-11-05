Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В Петербурге зафиксировали высокие темпы роста объемов производства - 05.11.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20251105/peterburg-864273689.html
В Петербурге зафиксировали высокие темпы роста объемов производства
В Петербурге зафиксировали высокие темпы роста объемов производства - 05.11.2025, ПРАЙМ
В Петербурге зафиксировали высокие темпы роста объемов производства
Высокие темпы роста объемов производства зафиксированы в Санкт-Петербурге в ключевых сферах экономики за девять месяцев 2025 года, сообщила пресс-служба... | 05.11.2025, ПРАЙМ
2025-11-05T23:48+0300
2025-11-05T23:48+0300
экономика
промышленность
санкт-петербург
александр беглов
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/09/08/861982692_0:126:3195:1923_1920x0_80_0_0_183d2101f09f9d6d4e08752b8174a4c3.jpg
С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 ноя - РИА Новости. Высокие темпы роста объемов производства зафиксированы в Санкт-Петербурге в ключевых сферах экономики за девять месяцев 2025 года, сообщила пресс-служба администрации губернатора города. "Подведены итоги социально-экономического развития Петербурга за первые девять месяцев 2025 года. По оперативным данным Петростата, высокие темпы роста фиксируются в обрабатывающих производствах, растут показатели в сфере логистики и телекоммуникационных услуг", - говорится в сообщении. Так, в частности, по итогам января-сентября 2025 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года наибольший прирост показало производство автотранспортных средств, прицепов и полуприцепов (на 79,2%.) Выпуск прочих транспортных средств и оборудования вырос на 46,5%, компьютеров и оптических изделий - на 15,8%. Рост на 12,2% зафиксирован в полиграфии, на 4,7% - в металлургии. Объем телекоммуникационных услуг (без субъектов малого предпринимательства) за девять месяцев 2025 года увеличился на 11,1%, в логистической сфере объем услуг по транспортировке и хранению (без субъектов малого предпринимательства) возрос на 6,8%. "Создание комфортных условий для бизнеса и наращивание объемов социальной поддержки обеспечили нам устойчивое развитие экономики города. Мы выполняем поручения президента по достижению сбалансированного экономического роста, реализации программ импортозамещения и укреплению технологического суверенитета страны", - сказал губернатор Петербурга Александр Беглов, слова которого приводятся в сообщении.
https://1prime.ru/20251105/minimum-864266739.html
санкт-петербург
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/09/08/861982692_231:0:2962:2048_1920x0_80_0_0_3d7bf6bb74c7405f8e2aa0432bd8734d.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
промышленность, санкт-петербург, александр беглов
Экономика, Промышленность, САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, Александр Беглов
23:48 05.11.2025
 
В Петербурге зафиксировали высокие темпы роста объемов производства

В Петербурге зафиксировали высокие темпы роста объемов производства за девять месяцев

© РИА Новости . Алексей Даничев | Перейти в медиабанкНевский проспект в Санкт-Петербурге
Невский проспект в Санкт-Петербурге - ПРАЙМ, 1920, 05.11.2025
Невский проспект в Санкт-Петербурге. Архивное фото
© РИА Новости . Алексей Даничев
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 ноя - РИА Новости. Высокие темпы роста объемов производства зафиксированы в Санкт-Петербурге в ключевых сферах экономики за девять месяцев 2025 года, сообщила пресс-служба администрации губернатора города.
"Подведены итоги социально-экономического развития Петербурга за первые девять месяцев 2025 года. По оперативным данным Петростата, высокие темпы роста фиксируются в обрабатывающих производствах, растут показатели в сфере логистики и телекоммуникационных услуг", - говорится в сообщении.
Так, в частности, по итогам января-сентября 2025 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года наибольший прирост показало производство автотранспортных средств, прицепов и полуприцепов (на 79,2%.) Выпуск прочих транспортных средств и оборудования вырос на 46,5%, компьютеров и оптических изделий - на 15,8%. Рост на 12,2% зафиксирован в полиграфии, на 4,7% - в металлургии.
Объем телекоммуникационных услуг (без субъектов малого предпринимательства) за девять месяцев 2025 года увеличился на 11,1%, в логистической сфере объем услуг по транспортировке и хранению (без субъектов малого предпринимательства) возрос на 6,8%.
"Создание комфортных условий для бизнеса и наращивание объемов социальной поддержки обеспечили нам устойчивое развитие экономики города. Мы выполняем поручения президента по достижению сбалансированного экономического роста, реализации программ импортозамещения и укреплению технологического суверенитета страны", - сказал губернатор Петербурга Александр Беглов, слова которого приводятся в сообщении.
Города России. Екатеринбург - ПРАЙМ, 1920, 05.11.2025
Правительство Свердловской области увеличит прожиточный минимум в 2026 году
Вчера, 21:23
 
ЭкономикаПромышленностьСАНКТ-ПЕТЕРБУРГАлександр Беглов
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала