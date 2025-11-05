https://1prime.ru/20251105/peterburg-864273689.html

В Петербурге зафиксировали высокие темпы роста объемов производства

В Петербурге зафиксировали высокие темпы роста объемов производства - 05.11.2025, ПРАЙМ

В Петербурге зафиксировали высокие темпы роста объемов производства

Высокие темпы роста объемов производства зафиксированы в Санкт-Петербурге в ключевых сферах экономики за девять месяцев 2025 года, сообщила пресс-служба... | 05.11.2025, ПРАЙМ

2025-11-05T23:48+0300

2025-11-05T23:48+0300

2025-11-05T23:48+0300

экономика

промышленность

санкт-петербург

александр беглов

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/09/08/861982692_0:126:3195:1923_1920x0_80_0_0_183d2101f09f9d6d4e08752b8174a4c3.jpg

С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 ноя - РИА Новости. Высокие темпы роста объемов производства зафиксированы в Санкт-Петербурге в ключевых сферах экономики за девять месяцев 2025 года, сообщила пресс-служба администрации губернатора города. "Подведены итоги социально-экономического развития Петербурга за первые девять месяцев 2025 года. По оперативным данным Петростата, высокие темпы роста фиксируются в обрабатывающих производствах, растут показатели в сфере логистики и телекоммуникационных услуг", - говорится в сообщении. Так, в частности, по итогам января-сентября 2025 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года наибольший прирост показало производство автотранспортных средств, прицепов и полуприцепов (на 79,2%.) Выпуск прочих транспортных средств и оборудования вырос на 46,5%, компьютеров и оптических изделий - на 15,8%. Рост на 12,2% зафиксирован в полиграфии, на 4,7% - в металлургии. Объем телекоммуникационных услуг (без субъектов малого предпринимательства) за девять месяцев 2025 года увеличился на 11,1%, в логистической сфере объем услуг по транспортировке и хранению (без субъектов малого предпринимательства) возрос на 6,8%. "Создание комфортных условий для бизнеса и наращивание объемов социальной поддержки обеспечили нам устойчивое развитие экономики города. Мы выполняем поручения президента по достижению сбалансированного экономического роста, реализации программ импортозамещения и укреплению технологического суверенитета страны", - сказал губернатор Петербурга Александр Беглов, слова которого приводятся в сообщении.

https://1prime.ru/20251105/minimum-864266739.html

санкт-петербург

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

промышленность, санкт-петербург, александр беглов