Правительство утвердило план развития Свободного-Циолковского в Приамурье

МОСКВА, 5 ноя - ПРАЙМ. Правительство России утвердило долгосрочный план комплексного социально-экономического развития агломерации Свободный-Циолковский в Амурской области до 2030 года, сообщили в Минвостокразвития. "Правительство РФ утвердило план развития Свободного и Циолковского до 2030 года. Долгосрочный план комплексного социально-экономического развития агломерации Свободный-Циолковский сформирован на основании мастер-планов этих городов. Он предполагает развитие инфраструктуры с учетом крупнейших региональных промышленных объектов: Амурского газоперерабатывающего завода, Амурского газохимического комплекса и космодрома Восточный", - говорится в сообщении в Telegram-канале министерства. Уточняется, что в план развития закрытого административно-территориального образования Циолковский входит 21 мероприятие на сумму 21,8 миллиарда рублей, в их числе – строительство школы на 825 мест, детского сада на 230 мест, детской школы искусств, реконструкция "старого города". Отмечается, что в 2025 году в городе начали модернизировать фасады домов, на 2026 год запланированы капремонт школы № 7 и ремонт дорог, на 2027-й – реконструкция стадиона. По информации Минвостокразвития, мастер-план Свободного предусматривает 23 ключевых проекта на сумму 37,9 миллиарда рублей, включая строительство и реконструкцию инженерных сетей, объектов образования, медицины, спорта и культуры. "Консолидированное планирование развития агломерации Свободный – Циолковский позволяет синхронизировать решения по социальной и инженерной инфраструктуре с динамикой крупнейших промышленных проектов региона, реализуемых в том числе в рамках ТОР "Амурская". Такой подход формирует устойчивую основу для дальнейшего роста городов, повышает качество городской среды и создаёт условия для привлечения инвестиций и развития сервисной экономики, включая промышленный туризм", - приводятся в сообщении слова директора департамента социального развития ведомства Григория Смоляка.
МОСКВА, 5 ноя - ПРАЙМ. Правительство России утвердило долгосрочный план комплексного социально-экономического развития агломерации Свободный-Циолковский в Амурской области до 2030 года, сообщили в Минвостокразвития.
"Правительство РФ
утвердило план развития Свободного и Циолковского до 2030 года. Долгосрочный план комплексного социально-экономического развития агломерации Свободный-Циолковский сформирован на основании мастер-планов этих городов. Он предполагает развитие инфраструктуры с учетом крупнейших региональных промышленных объектов: Амурского газоперерабатывающего завода, Амурского газохимического комплекса и космодрома Восточный", - говорится в сообщении в Telegram-канале
министерства.
Уточняется, что в план развития закрытого административно-территориального образования Циолковский входит 21 мероприятие на сумму 21,8 миллиарда рублей, в их числе – строительство школы на 825 мест, детского сада на 230 мест, детской школы искусств, реконструкция "старого города". Отмечается, что в 2025 году в городе начали модернизировать фасады домов, на 2026 год запланированы капремонт школы № 7 и ремонт дорог, на 2027-й – реконструкция стадиона.
По информации Минвостокразвития
, мастер-план Свободного предусматривает 23 ключевых проекта на сумму 37,9 миллиарда рублей, включая строительство и реконструкцию инженерных сетей, объектов образования, медицины, спорта и культуры.
"Консолидированное планирование развития агломерации Свободный – Циолковский позволяет синхронизировать решения по социальной и инженерной инфраструктуре с динамикой крупнейших промышленных проектов региона, реализуемых в том числе в рамках ТОР "Амурская". Такой подход формирует устойчивую основу для дальнейшего роста городов, повышает качество городской среды и создаёт условия для привлечения инвестиций и развития сервисной экономики, включая промышленный туризм", - приводятся в сообщении слова директора департамента социального развития ведомства Григория Смоляка.
