https://1prime.ru/20251105/plan-864255715.html

Правительство утвердило план развития Свободного-Циолковского в Приамурье

Правительство утвердило план развития Свободного-Циолковского в Приамурье - 05.11.2025, ПРАЙМ

Правительство утвердило план развития Свободного-Циолковского в Приамурье

Правительство России утвердило долгосрочный план комплексного социально-экономического развития агломерации Свободный-Циолковский в Амурской области до 2030... | 05.11.2025, ПРАЙМ

2025-11-05T17:54+0300

2025-11-05T17:54+0300

2025-11-05T17:54+0300

экономика

бизнес

россия

амурская область

рф

минвостокразвития

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/13/859704367_0:3:1036:586_1920x0_80_0_0_8b5849d346169be1d3d0c2df1e5738c4.jpg

МОСКВА, 5 ноя - ПРАЙМ. Правительство России утвердило долгосрочный план комплексного социально-экономического развития агломерации Свободный-Циолковский в Амурской области до 2030 года, сообщили в Минвостокразвития. "Правительство РФ утвердило план развития Свободного и Циолковского до 2030 года. Долгосрочный план комплексного социально-экономического развития агломерации Свободный-Циолковский сформирован на основании мастер-планов этих городов. Он предполагает развитие инфраструктуры с учетом крупнейших региональных промышленных объектов: Амурского газоперерабатывающего завода, Амурского газохимического комплекса и космодрома Восточный", - говорится в сообщении в Telegram-канале министерства. Уточняется, что в план развития закрытого административно-территориального образования Циолковский входит 21 мероприятие на сумму 21,8 миллиарда рублей, в их числе – строительство школы на 825 мест, детского сада на 230 мест, детской школы искусств, реконструкция "старого города". Отмечается, что в 2025 году в городе начали модернизировать фасады домов, на 2026 год запланированы капремонт школы № 7 и ремонт дорог, на 2027-й – реконструкция стадиона. По информации Минвостокразвития, мастер-план Свободного предусматривает 23 ключевых проекта на сумму 37,9 миллиарда рублей, включая строительство и реконструкцию инженерных сетей, объектов образования, медицины, спорта и культуры. "Консолидированное планирование развития агломерации Свободный – Циолковский позволяет синхронизировать решения по социальной и инженерной инфраструктуре с динамикой крупнейших промышленных проектов региона, реализуемых в том числе в рамках ТОР "Амурская". Такой подход формирует устойчивую основу для дальнейшего роста городов, повышает качество городской среды и создаёт условия для привлечения инвестиций и развития сервисной экономики, включая промышленный туризм", - приводятся в сообщении слова директора департамента социального развития ведомства Григория Смоляка.

https://1prime.ru/20251009/arktika-863325290.html

амурская область

рф

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

бизнес, россия, амурская область, рф, минвостокразвития