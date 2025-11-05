https://1prime.ru/20251105/ploschadki-864232872.html

Площадки стартового комплекса "Ангара" отключили от электричества за долги

БЛАГОВЕЩЕНСК, 5 ноя – ПРАЙМ. Площадки стартового комплекса "Ангара" на космодроме "Восточный" в Амурской области отключены от электричества за долги, кроме того "Дальневосточная энергетическая компания" планирует признать подрядчика ООО ПСО "Казань" банкротом, сообщает пресс-служба ДЭК. "Дальневосточная энергетическая компания из-за долга за потреблённые ресурсы, который на сегодняшний день более 51 миллиона рублей, ограничила поставку электроэнергии на объекты ООО "ПСО "Казань" - генерального подрядчика строительства второй очереди космодрома "Восточный". Под ограничения попали объекты строительной компании, используемые подрядчиком на площадке стартового комплекса КРС Ангара. Кроме ограничительных санкций, введённых на объекты должника, ДЭК планирует обратиться в суд с заявлением о признании ООО "ПСО "Казань" несостоятельным (банкротом)", - говорится в сообщении. Как отмечает пресс-служба, энергокомпания делала уступки генподрядчику и в марте 2025 года отменила отключения в связи с поступившими от строителей гарантиями. На тот момент долг составлял около 24 миллионов рублей. В начале октября в адрес ДЭК поступили новые гарантии, согласно которым до 20 октября должник должен был произвести оплату в сумме 23,1 миллиона рублей. Однако строительная компания не исполнила свои обязательства. "Ежемесячно объекты потребляют энергию на сумму 4 миллиона рублей. В целях защиты интересов энергосистемы региона ДЭК вынуждена уменьшить потребляемый должником ресурс, а также поднять вопрос признания этого предприятия банкротом", - добавили в компании.

