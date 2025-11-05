Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Погрузка на сети РЖД в октябре вышла на положительную динамику - 05.11.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20251105/pogruzka-864228187.html
Погрузка на сети РЖД в октябре вышла на положительную динамику
Погрузка на сети РЖД в октябре вышла на положительную динамику - 05.11.2025, ПРАЙМ
Погрузка на сети РЖД в октябре вышла на положительную динамику
Погрузка на сети РЖД в октябре 2025 года вышла на положительную динамику, показав лучший результат в году, благодаря рекордному урожаю зерна и росту перевозок... | 05.11.2025, ПРАЙМ
2025-11-05T00:17+0300
2025-11-05T01:30+0300
бизнес
экономика
россия
рф
ржд
минсельхоз
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/864228187.jpg?1762295417
МОСКВА, 5 ноя - ПРАЙМ. Погрузка на сети РЖД в октябре 2025 года вышла на положительную динамику, показав лучший результат в году, благодаря рекордному урожаю зерна и росту перевозок строительных грузов, сообщила журналистам замгендиректора компании Ирина Магнушевская. РЖД сообщили, что погрузка на сети РЖД в октябре текущего года выросла на 0,1%. Это произошло впервые за 2025 год и даже впервые с сентября 2023 года. "Отмечаем положительную динамику. Положительная динамика, конечно, связана по сентябрю-октябрю с урожаем сельхозпродукции. Минсельхоз об этом говорит: сбор зерна рекордный 135-137 миллионов тонн. Объемы перевозок по железной дороге растут. Мы наблюдаем по сентябрю-октябрю рост строительных грузов", - сообщили Магнушевская. Комментируя итоги погрузки в октябре, она в положительном ключе отметила, что в течение всего этого года по всем месяцам такого объема перевозок на сети РЖД не было. Она также сказала о тенденциях в динамике перевозок внутри РФ и экспорте. "Ситуация со снижением объема именно внутрироссийских перевозок очень значительно сыграла. Экспорт у нас по всем направлениям растет. А вот внутрироссийские перевозки показывают снижение практически по всем родам грузов, за исключением того, что я сказала в первой части, что в сентябре и в октябре мы видим прирост именно строительных грузов", - добавила она. По итогам всего 2025 года компания ожидает снижение погрузки на 6%, сообщала Магнушевская в интервью РИА Новости в начале октября.
рф
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
бизнес, россия, рф, ржд, минсельхоз
Бизнес, Экономика, РОССИЯ, РФ, РЖД, Минсельхоз
00:17 05.11.2025 (обновлено: 01:30 05.11.2025)
 
Погрузка на сети РЖД в октябре вышла на положительную динамику

Погрузка на сети РЖД вышла на положительную динамику, показав лучший результат в году

Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 5 ноя - ПРАЙМ. Погрузка на сети РЖД в октябре 2025 года вышла на положительную динамику, показав лучший результат в году, благодаря рекордному урожаю зерна и росту перевозок строительных грузов, сообщила журналистам замгендиректора компании Ирина Магнушевская.
РЖД сообщили, что погрузка на сети РЖД в октябре текущего года выросла на 0,1%. Это произошло впервые за 2025 год и даже впервые с сентября 2023 года.
"Отмечаем положительную динамику. Положительная динамика, конечно, связана по сентябрю-октябрю с урожаем сельхозпродукции. Минсельхоз об этом говорит: сбор зерна рекордный 135-137 миллионов тонн. Объемы перевозок по железной дороге растут. Мы наблюдаем по сентябрю-октябрю рост строительных грузов", - сообщили Магнушевская.
Комментируя итоги погрузки в октябре, она в положительном ключе отметила, что в течение всего этого года по всем месяцам такого объема перевозок на сети РЖД не было.
Она также сказала о тенденциях в динамике перевозок внутри РФ и экспорте.
"Ситуация со снижением объема именно внутрироссийских перевозок очень значительно сыграла. Экспорт у нас по всем направлениям растет. А вот внутрироссийские перевозки показывают снижение практически по всем родам грузов, за исключением того, что я сказала в первой части, что в сентябре и в октябре мы видим прирост именно строительных грузов", - добавила она.
По итогам всего 2025 года компания ожидает снижение погрузки на 6%, сообщала Магнушевская в интервью РИА Новости в начале октября.
 
ЭкономикаБизнесРОССИЯРФРЖДМинсельхоз
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала