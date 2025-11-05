https://1prime.ru/20251105/pogruzka-864228187.html

Погрузка на сети РЖД в октябре вышла на положительную динамику

Погрузка на сети РЖД в октябре вышла на положительную динамику - 05.11.2025, ПРАЙМ

Погрузка на сети РЖД в октябре вышла на положительную динамику

Погрузка на сети РЖД в октябре 2025 года вышла на положительную динамику, показав лучший результат в году, благодаря рекордному урожаю зерна и росту перевозок... | 05.11.2025, ПРАЙМ

2025-11-05T00:17+0300

2025-11-05T00:17+0300

2025-11-05T01:30+0300

бизнес

экономика

россия

рф

ржд

минсельхоз

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/864228187.jpg?1762295417

МОСКВА, 5 ноя - ПРАЙМ. Погрузка на сети РЖД в октябре 2025 года вышла на положительную динамику, показав лучший результат в году, благодаря рекордному урожаю зерна и росту перевозок строительных грузов, сообщила журналистам замгендиректора компании Ирина Магнушевская. РЖД сообщили, что погрузка на сети РЖД в октябре текущего года выросла на 0,1%. Это произошло впервые за 2025 год и даже впервые с сентября 2023 года. "Отмечаем положительную динамику. Положительная динамика, конечно, связана по сентябрю-октябрю с урожаем сельхозпродукции. Минсельхоз об этом говорит: сбор зерна рекордный 135-137 миллионов тонн. Объемы перевозок по железной дороге растут. Мы наблюдаем по сентябрю-октябрю рост строительных грузов", - сообщили Магнушевская. Комментируя итоги погрузки в октябре, она в положительном ключе отметила, что в течение всего этого года по всем месяцам такого объема перевозок на сети РЖД не было. Она также сказала о тенденциях в динамике перевозок внутри РФ и экспорте. "Ситуация со снижением объема именно внутрироссийских перевозок очень значительно сыграла. Экспорт у нас по всем направлениям растет. А вот внутрироссийские перевозки показывают снижение практически по всем родам грузов, за исключением того, что я сказала в первой части, что в сентябре и в октябре мы видим прирост именно строительных грузов", - добавила она. По итогам всего 2025 года компания ожидает снижение погрузки на 6%, сообщала Магнушевская в интервью РИА Новости в начале октября.

рф

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

бизнес, россия, рф, ржд, минсельхоз