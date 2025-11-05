https://1prime.ru/20251105/politika-864230372.html

Итальянский кризис: как политика Мелони изменила экономику страны

МОСКВА, 5 ноя - ПРАЙМ. Джорджа Мелони три года назад стала первым в истории Италии женщиной-премьером, пообещав укрепить национальную промышленность, увеличить производство энергии и держать в узде госфинансы, но пока претворить это в жизнь ей не удается - экономика страны все сильнее демонстрирует признаки стагнации. О том, как меры правительства Мелони изменили итальянскую экономику – в материале РИА Новости. ВВП И ПРОМЫШЛЕННОСТЬ Одно из главных предвыборных обещаний лидера партии "Братья Италии" - укрепление национальной промышленности и достижение национального продовольственного суверенитета. Мелони заявляла о необходимости развития стратегии Made in Italy и продвижения итальянской продукции на мировых рынках. Но реальность оказалась неприглядной: если за три квартала до прихода Мелони к власти ВВП Италии рос в среднем на 4,6%, то последние десять кварталов темпы роста экономики находятся в среднем на уровне 0,5%. При этом в третьем квартале текущего года итальянская экономика начала стагнировать, показав нулевой прирост по сравнению с апрелем-июнем. Настолько затяжного периода слабого экономического роста у Италии не было последние 25 лет, хотя во время долгового кризиса в еврозоне итальянский ВВП 17 кварталов подряд - в период с третьего квартала 2011 года по третий квартал 2015 года - то рос темпами до 1%, то показывал спад. Одна из причин замедления темпов роста - сокращение промышленного производства в стране. Совокупно оно упало на 7% с тех пор, как Мелони стала премьером в октябре 2022 года. Вклад этого сектора в экономику Италии также начал сокращаться при нынешнем премьер-министре, хотя до этого показывал устойчивый рост с 2014 по 2022 год (за исключением пандемийного 2020 года). При Мелони промышленность "потеряла" 1,6 процентного пункта в итальянской экономике, по итогам 2024 года доля снизилась до 21,7%. Не удалось Мелони и сделать итальянские товары более привлекательными за рубежом. Экспорт страны за три года увеличился только на 1,5%: если в третьем квартале 2022 года он составлял 147,9 миллиарда евро, то во втором квартале 2025 года - 149 миллиардов. ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ ПОЛИТИКА Выйти из "драмы энергетического кризиса" и диверсифицировать поставки сырья - это те задачи, которые Мелони обозначила приоритетными в предвыборной программе. Однако меры правительства, наоборот, требуют больших расходов на зарубежные энергоносители. Так, импорт углеводородов в январе-августе текущего года увеличился на 31,4% по сравнению с показателем тремя годами ранее, достигнув 38,5 миллиарда евро. Главным образом расходы выросли из-за переориентации закупок с российского газа на топливо из других стран. Если в 2021 году около 41% импорта природного газа Италии поступало из России, то в сентябре 2025 года показатель снизился до менее чем 2%. Сейчас большая часть газовых потребностей итальянской экономики покрывается за счет сжиженного природного газа из США, Катара и стран Северной Африки. Такая политика привела к резкому увеличению тарифов для итальянцев: стоимость электричества для домохозяйств по состоянию на июнь текущего года составляла 32,9 евроцента, что почти на 40% выше уровня на конец 2021 года. Таким образом, цены на электроэнергию все еще остаются выше докризисного уровня. При этом Мелони не смогла справиться и с ростом зависимости Италии от импорта углеводородов. Если в январе-июле 2023 и 2024 годов генерация электричества из углеводородов снижалась, то в текущем году, наоборот, вновь начался рост. Так, на 8,1% выросло производство электроэнергии из газа и нефти, на 9,5% - из угля, а из "зеленых" источников, наоборот, сократилась - на 4,1%. ГОСФИНАНСЫ Стагнирующая экономика привела к тому, что правительство все больше стало полагаться на финансирование своих расходов за счет госдолга. Изначально Мелони сразу после прихода к власти смогла снизить суверенные обязательства до многолетних минимумов - 133,9% от ВВП в четвертом квартале 2023 года. Однако затем задолженность вновь стала расти быстрее экономики и сейчас составляет уже 138,3% от ВВП страны. При этом пока ей не удалось снизить бюджетный дефицит: в январе-августе текущего года он составил 129,36 миллиарда евро, а в 2022 году показатель был почти в два раза ниже - всего 71,65 миллиарда евро. СОЦСФЕРА Неудовлетворительное положение в экономике привело к тому, что в Италии обострилась ситуация с бедностью. До прихода Мелони к власти, в 2021 году, уровень бедности в стране составлял 9%, а за последние три года он вырос на 0,8 процентного пункта, достигнув 9,8%. Это максимальный показатель с 2014 года (более ранних данных нет). Одной из причин этого является целенаправленное сокращение программ финансовой помощи малоимущим. Другой же - снижение реальных зарплат в стране. С конца 2021 года по конец прошлого года зарплаты сократились в реальном выражении на 4,3%. Как отмечают в итальянской аналитической компании SWG, Италия сталкивается с более сильным снижением реальной зарплаты, чем другие страны еврозоны. При этом несмотря на сокращение реальных зарплат и рост бедности, безработица в стране падает. Доля незанятого населения в Италии при Мелони сократилась с 4,5% в сентябре 2022 года до 3,5% в августе этого года. Это говорит о том, что все больше итальянцев работают на низкооплачиваемых позициях. Об этом свидетельствуют и опросы аналитиков: по данным SWG, почти половина итальянцев считают свою зарплату "неадекватной" как по отношению к их навыкам и обязанностям, так и к количеству рабочих часов в неделю.

